Οι ανέκδοτες ιστορίες που φέρνει στο φως το νέο ντοκιμαντέρ, Mr. Scorsese.

To Mr. Scorsese είναι μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που εμβαθύνει στη ζωή και την πορεία του βραβευμένου με Όσκαρ Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος μας έχει δώσει ορισμένα από τα πιο εμβληματικά έργα της έβδομης Τέχνης, όπως το Οργισμένο Είδωλο, ο Ταξιτζής και το Goodfellas.



Μεταξύ όλων των άλλων, η σειρά αναφέρει μια στιγμή νωρίς στη ζωή του όπου θα μπορούσε να τον έχει οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικό δρόμο. Μεγαλωμένος Καθολικός, ο Σκορσέζε παρακολουθούσε λειτουργίες στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη από μικρή ηλικία, και η πίστη του τον ενέπνευσε να ξεκινήσει σπουδές για ιερέας. «Υπήρχε ένα προπαρασκευαστικό σεμινάριο, ήταν κάπου στην 85η οδό. Τα πήγαινα καλά τους πρώτους μήνες, αλλά κάτι συνέβη», αναφέρει ο ίδιος.

Αν και ο Σκορσέζε δεν διευκρίνισε το περιστατικό, εξηγεί: «Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος αλλάζει. Υπήρχαν τα πρώτα rock 'n' roll [τραγούδια] και ο παλιός κόσμος πέθαινε. Άρχισα να αποκτώ επίγνωση της ζωής γύρω μου. Το να ερωτεύεσαι ή να σου αρέσουν κορίτσια, όχι ότι το εκφράζεις, αλλά υπήρχαν αυτά τα συναισθήματα, και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Δεν μπορείς να κλείνεσαι στον εαυτό σου». Και καταλήγει: «Η ιδέα της ιεροσύνης, να αφοσιώνεσαι στους άλλους, πραγματικά, αυτό είναι όλο. Συνειδητοποίησα ότι δεν ανήκω εκεί. Προσπάθησα να μείνω, αλλά πήραν τον πατέρα μου μέσα και του είπαν: "Πάρτε τον από εδώ". Επειδή φέρθηκα άσχημα.



{https://youtu.be/tWoKsiFr4Q8?si=mLZWH3YG79gobB69}

Ενώ είναι περισσότερο γνωστός για τις γκανγκστερικές ταινίες του που βασίζονται στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, ο Μάρτιν Σκορσέζε έχει σκηνοθετήσει και κάποιες θρησκευτικές ιστορίες. Το 1988, σκηνοθέτησε το The Last Temptation Of Christ, μια απεικόνιση των φανταστικών προσωπικών αγώνων του Ιησού (Γουίλεμ Νταφόε), που προκάλεσε αντιδράσεις από χριστιανικές ομάδες εκείνη την εποχή.

Θα σκηνοθετούσε επίσης το Kundun του 1997, βασισμένο στη ζωή του 14ου Δαλάι Λάμα, και το Silence του 2016, για την αναζήτηση ενός αγνοούμενου Ιησουίτη ιερέα και τη δίωξη των χριστιανών Ιησουιτών στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα.



Παράλληλα, έχει κάνει γνωστό ότι ετοιμάζει ταινία για τον Ιησού και μάλιστα είχε συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό για αυτό το λόγο, για τον οποίο επίσης έχει ετοιμάσει και ντοκιμαντέρ με τίτλο «Aldeas - A New Story» και περιέχει προσωπικές συνομιλίες του σκηνοθέτη με τον Ποντίφικα, αλλά και την τελευταία εκ βαθέων συνέντευξη του εκλιπόντα πάπα μπροστά στην κάμερα.

Το ντοκιμαντέρ Mr. Scorsese κυκλοφορεί στο Apple TV+ στις 17 Οκτωβρίου.