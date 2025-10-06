Το θέατρο «ARROYO» στρώνει το μεγάλο του χαλί, απλώνει τις αφράτες μαξιλάρες και φτιάχνει ένα ασφαλές περιβάλλον για μωρά από 6 μηνών έως 2 ετών.

Αυτή τη σεζόν, το ΘΕΑΤΡΟ ARROYO, διοργανώνει ένα μεγάλο, πολύχρωμο πάρτι για τα γενέθλια του Γούφη. Καλεσμένα, όλα τα βρέφη και τα πολύ μικρά παιδιά από 6 μηνών έως και 2 ετών.



Αν θέλετε να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τα μικρά σας. Να τους προσφέρετε μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία. Να χτίσετε από κοινού μνήμες και να τα βοηθήσετε με τρόπο διασκεδαστικό ν’ αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες, σπεύστε να κλείσετε τα εισιτήριά σας!





Η παράσταση «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» μετά την επιτυχία της πρώτης χρονιάς, ξεκινά και πάλι! Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νάντια Δαλκυριάδου, συν-δημιουργός της επιτυχημένης βρεφικής παράστασης «Θα βγω από τ’ αυγό» που παίχτηκε για 5 χρόνια.

Ο Γούφης είναι ένας σκύλος έξυπνος και παιχνιδιάρης, και σήμερα έχει γενέθλια! Οι φίλοι του, Λώνα η χελώνα και Φαίδων ο παπαγάλος σκαρώνουν πίσω από την πλάτη του ένα πάρτι έκπληξη. Αυτός, βέβαια, νομίζει πως τον ξέχασαν και είναι πολύ στεναχωρημένος. Εκείνοι όμως, με τη βοήθεια μαμάδων και παιδιών, τα έχουν όλα έτοιμα. Και τούρτα και δώρα και εύθυμες μουσικές!



Άλλωστε, γι’ αυτό είναι πάντα εδώ οι φίλοι: Για να δώσουν αξία στην κάθε μας μέρα, να χαρούν με τις νίκες μας και να μας στηρίξουν στα δύσκολα. Να μας καμαρώνουν να μεγαλώνουμε και να δημιουργούμε μαζί αναμνήσεις.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου 2025.

Ένα ασφαλές περιβάλλον για βρέφη



Το θέατρο «ARROYO» στρώνει το μεγάλο του χαλί, απλώνει τις αφράτες μαξιλάρες και υποδέχεται μωρά, γονείς, γιαγιάδες και παππούδες, θείους/θείες, νονές και νονούς σε μια τρυφερή, διαδραστική παράσταση, γεμάτη χρώματα και πρωτότυπη μουσική.



Το «Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου» είναι ειδικά σχεδιασμένο για πολύ μικρά παιδιά, από 6 μηνών έως 2 ετών. Δηλαδή για θεατές που μπορεί να μην μιλούν ακόμη, ξέρουν όμως ν’ ακούν, να πιάνουν, να αισθάνονται και να χαίρονται με την καρδιά τους.



Μέσα από τα ποικίλα ερεθίσματα, ο άρτια εκπαιδευμένος θίασος βοηθά τους μικρούς θεατές ν’ αυξήσουν την παρατηρητικότητά τους, ν’ αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα, να διεγείρουν τη φαντασία και ν’ αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον. Όλα αυτά, σ’ ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον.

Ταυτότητα παράστασης



Θα σ’ αγαπώ και του χρόνου

Πρεμιέρα: Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Νάντια Δαλκυριάδου

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίνα Μαυρογένη

Μουσική επιμέλεια & πρωτότυπη μουσική: Οδυσσέας Γκάλλιος

Σκηνικά - Κοστούμια: Ιωάννα Κωνσταντινίδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Βοηθός Σκηνογράφου: Κατερίνα Κωνσταντινίδη

Φωτογραφίες/ trailer: Αγάπη Καλογιάννη

Φωτισμοί: Γιώργος Ψυχράμης

Σχεδιασμός Αφίσας: Στέφανος Μιχαηλίδης

Παραγωγή: ΚΑΡΑΚ ΑΜΚΕ

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will

Παίζουν: Μάγια Βασιλάκη, Μαρία Δερεμπέ, Κωνσταντίνα Καραχρήστου

Διάρκεια παράστασης: 45’

Πού: Θέατρο ARROYO, Μεγάλου Αλεξάνδρου 128 , Κεραμεικός (350μ. από μετρό στάση Κεραμεικός). Πληροφορίες 6944 189698, 6943 224305

Πρεμιέρα: Από 11 Οκτωβρίου 2025

Πότε: Κάθε Σάββατο στις 10:30, 12:00 και 13:30

Τιμές εισιτηρίων: 18 € (1 γονιός και 1 μωρό), 28 € (2 ενήλικες με 2 παιδιά), 15 € ( 1 ενήλικας με κάρτα ανεργίας κ 1 παιδί) 7 € (επιπλέον συνοδός)

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων

Πληροφορίες: 6944189698 , 6943224305

Προπώληση: MORE.COM