Ο Robbie Williams έρχεται για πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

H αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο έχει ξεκινήσει. Ο Βρετανός ποπ σταρ έρχεται στην Αθήνα στα πλαισια της «Live 2025 Tour», την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά συναυλία του στην Ελλάδα και την πρώτη στο Καλλιμάρμαρο.

O Robbie Williams είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής, με μια καριέρα γεμάτη από εντυπωσιακά επιτεύγματα από το 1990 (ως μέλος των Take That) ως σήμερα. Έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000(!) δίσκους παγκοσμίως, ένα κολοσσιαίο νούμερο που τον κατατάσσει στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles!

Εχει ανέβει στο νο1 των Βρετανικών Charts με 14 (!) διαφορετικούς δίσκους, νούμερο – ρεκόρ για solo καλλιτέχνη! Έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία (18 Brit Awards, 3 MTV European Awards, κλπ) και έχει δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες.

Η λατρεία του κοινού αποτυπώνεται και στους τεράστιους αριθμούς στις πωλήσεις εισιτηρίων για τις συναυλίες του, καθώς έχει κερδίσει μέχρι και βραβείο Guiness(!) για τις πωλήσεις 1.600.000 εισιτηρίων σε μόλις μία ημέρα για την περιοδεία Close Encounters Tour.

Στις 2 Οκτωβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα απολαύσουμε την full παραγωγή του Live 2025 Tour, ένα πραγματικά εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Ο Robbie Williams θα ερμηνεύσει τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία του και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόγραμμα συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30

Η συναυλία ξεκινάει στις 20:45



Ενημέρωση για τον καιρό

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.



Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της συναυλίας γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας www.detoxevents.gr, τα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Εισιτήρια



Κερκίδες 85 ευρώ 74 ευρώ (early bird), 79 ευρώ

Arena 92 ευρώ 86 ευρώ (early bird)

Front Standing 170 ευρώ



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τo www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο του More.

Εισιτήρια για παιδιά



Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών.

Παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να βρίσκονται μόνο στις κερκίδες.

Η είσοδος στην Αρένα και στο Front Standing Zone επιτρέπεται σε παιδιά από 12 ετών.

Για παιδιά έως και 7 ετών η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν, εκτός από τις περιοχές VIP A και VIP B όπου απαιτείται εισιτήριο.