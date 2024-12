Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τον Οκτώβριο στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έρχεται στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025 στο πλαίσιο του Ejekt Festival.

O Ρόμπι Γουίλιαμς επιστρέφει στην Ελλάδα το 2025 για μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο!



Η σχετική ανακοίνωση έχει γίνει μέσω των social media του Ejekt Festival την τελευταία ώρα και έχει ήδη προκαλέσει χαμό.



Όπως αναφέρεται, ο Βρετανός ποπ σταρ έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της Live 2025 Tour και όπως αντιλαμβανόμαστε, θα δούμε ένα μοναδικό σόου στο Καλλιμάρμαρο.





H έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων θα γίνει τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι.

Θυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Ρόμπι στην Ελλάδα, ενώ τελευταία φορά τον είδαμε στο Terra Vibe στη Μαλακάσα τον Ιούλιο του 2023. Κάθε σόου του, ένα μουσικό υπερθέαμα. Η εκθαμβωτική του εμφάνιση στο Rockwave του 2015 και του 2023 στιγμάτισε τις συναυλιακές αναμνήσεις όσων τον απόλαυσαν επί σκηνής. Χόρεψαν με το Let Me Entertain You, σιγοτραγούδησαν το Angels και το δικό του αγαπημένο Feel.





Εισιτήρια

Κερκίδες 74 ευρώ (early bird), 79 ευρώ

Arena 86 ευρώ (early bird), 92 ευρώ

VIP Καθήμενοι A 143 ευρώ

VIP Καθήμενοι Β 143 ευρώ

Front Standing 150 ευρώ, (early bird), 170 ευρώ

Εισιτήρια ΑΜΕΑ 80 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από τo www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο του More.

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.





Λίγα λόγια για τον Ρόμπι Γουίλιαμς

Η ιστορία του Ρόμπι ξεκινά από νωρίς, όταν ακόμη, ως μέλος των Take That ξεχώρισε με το ταλέντο του.



Το 1997 η σόλο καριέρα του τον οδηγεί σε μια πορεία που ούτε ο ίδιος δεν είχε τολμήσει να φανταστεί. Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 85 εκατομμύρια, ο Robbie Williams σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 14 singles στο νούμερο ένα, οι περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων σε μόλις μία ημέρα (στις 19 Νοεμβρίου 2005 πουλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες 1,6 εκατομμύρια εισιτήρια μόλις ανακοινώθηκε η παγκόσμια περιοδεία του για το 2006), πάνω από 375.000 θεατές στις τρεις νύχτες στο Knebworth τον Αύγουστο του 2003, την τεράστια επιτυχία των δικών του swing άλμπουμ και παράλληλα την επανένωση του με τους Take That το 2010 και την κυκλοφορία του Progress (έγινε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 21ου αιώνα και η περιοδεία που ακολούθησε ήταν η περιοδεία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις εισιτηρίων στη Βρετανία ever) και το εντυπωσιακό ρεκόρ των 18 Brit awards!



{https://youtu.be/iy4mXZN1Zzk?si=qLouzkYu59S5E61-}



Και φυσικά συνεχίζει ακούραστος ως κριτής στο X-Factor, με τη συνεργασία του με τη Royal Shakespeare Company στο μιούζικαλ The Boy in the Dress, το φιλανθρωπικό Soccer Aid, την «παράξενη και υπέροχη» βιογραφική ταινία "Better Man" με σκηνοθέτη τον Michael Gracey, την έκθεση ζωγραφικής σε συνεργασία με τον Ed Godrich και ... και ... και...

Η κυκλοφορία του του άλμπουμ, XXV, έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη Βρετανία! Πρόκειται για τον μοναδικό σόλο καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ του Elvis Presley με τα περισσότερα νούμερο 1 άλμπουμ στα UK charts (13 ο Elvis, 14 ο Ρόμπι)! Μέσα από τη συνεργασία του με τον Jules Buckley, τον Guy Chambers και τον Steve Sidwell, ο Robbie αναβιώνει τα τραγούδια – σταθμούς από τη μουσική του ιστορία.

Μπαίνοντας στο στούντιο και ηχογραφώντας στην Ολλανδία μαζί με την καταξιωμένη Metropole Orkest, ο ωριμότερος καλλιτεχνικά Robbie επαναπροσεγγίζει και επανεκτελεί τις επιτυχίες που του έχουν εξασφαλίσει επάξια τη θέση του στο μουσικό πάνθεον. Στο εξώφυλλο ποζάρει γυμνός, εμπνεόμενος από τον «Σκεπτόμενο» του Auguste Rodin. Ένας άνδρας που δεν παύει να σκέφτεται και να θέτει συνεχώς νέες προκλήσεις στον εαυτό του.

Στις 2 Ιανουαρίου του 2025 θα κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη ταινία «Βetter Man», η οποία πραγματεύεται τη ζωή και την συναρπαστική καριέρα του αστέρα της ποπ μουσικής, Ρόμπι Γουίλιαμς.

«Αυτό είναι το πεπρωμένο μου, αυτή είναι η μοίρα μου», λέει «και δεν σκοπεύω να σταματήσω σύντομα».