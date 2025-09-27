Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου είναι γεμάτο πολιτισμό και τέχνη.

Αυτό το διήμερο έχουμε την ευκαιρία να ανηφορίσουμε στην Ακρόπολη και να επισκεφτούμε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εντελώς δωρεάν, να ακούσουμε ιστορίες στον κήπο του ΕΛΙΒΙΠ και να παρακολουθήσουμε την ανοιχτή συζήτηση «Η ευθύνη των πολιτιστικών οργανισμών και το μέλλον» με διακεκριμένους συμμετέχοντες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το βράδυ, το φεστιβάλ In Οrbit εκπέμπει τον μουσικό παλμό της πόλης από τον Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Αυτό το Σαββατοκύριακο ανεβαίνουμε στην Ακρόπολη και πάμε μια βόλτα από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους (που διαχειρίζεται το Δημόσιο), εντελώς δωρεάν.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στους εορτασμούς για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που τιμώνται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με θέμα «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».



Παράλληλα, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ανοιχτή συζήτηση

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά διοργανώνει με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, ανοιχτή συζήτηση με σπουδαίους καλεσμένους από τους χώρους των επιστήμων και των τεχνών, αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου (19:00) στην Κεντρική Σκηνή.

Μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων γύρω από την ευθύνη των Πολιτιστικών Οργανισμών και το μέλλον. Οι διακεκριμένοι συμμετέχοντες -Θεατρολόγοι, Ιστορικοί, Διευθυντές Οργανισμών, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Καλλιτέχνες- θα παρουσιάσουν απόψεις και δημιουργικούς σπινθήρες ιδεών, με στόχο τη χαρτογράφηση του σήμερα και το όραμα για το αύριο.





Ομιλητές: Γρηγόρης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Μαριάννα Κάλμπαρη, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, Ματίνα Καλτάκη, Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου, Ειρήνη Μουντράκη, Υπεύθυνη Δραματολογίου-Βιβλιοθήκης-Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό Θέατρο, Γιάννης Μετζικώφ, Ζωγράφος, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος, Χρήστος Μποκόρος, Ζωγράφος

Θανάσης Νιάρχος, Συγγραφέας, Ποιητής, Δοκιμιογράφος, Δημοσιογράφος, Νίκος Παΐσιος, Επιμελητής Εκθέσεων, Συγγραφέας, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός - Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη

Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Δρ. Ιστορίας.

In Οrbit x SNFCC Youth Council, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Για δύο ημέρες, το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου (20:00), το φεστιβάλ In Οrbit εκπέμπει τον μουσικό παλμό της πόλης και γίνεται σημείο αναφοράς.







Από τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι τον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), νέοι δημιουργοί φέρνουν εναλλακτικούς ήχους που δεν ανήκουν σε είδη και κατηγορίες. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ιστορίες στον κήπο του ΕΛΙΒΙΠ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), στο πνεύμα της φθινοπωρινής επανεκκίνησης και εγκαινιάζοντας τις δράσεις της νέας περιόδου, διοργανώνει ένα διήμερο αφηγήσεων που προβάλλουν με διαφορετικό, ψυχαγωγικό τρόπο τον κόσμο των βιβλίων.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 27 και 28/09, το ΕΛΙΒΙΠ ανοίγει τις πόρτες του Κήπου του (Στρατηγού Καλλάρη 50, Παλαιό Ψυχικό) σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις των παραμυθιών, για δύο αφηγηματικές βραδιές με ιδιαίτερες ιστορίες της λογοτεχνίας.





Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου: «Τα φρικιά ξέρουν ν’ αγαπούν». Ιστόρηση Εύη Γεροκώστα.



Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου: «Πέτρες που μιλούν και ιστορίες λένε». Ιστόρηση Εύη Γεροκώστα. Κούκλες & αντικείμενα Βάσω Γιαρένη–Θέατρο κούκλας Κοκουμουκλό. Μουσική Αθηνόδωρος Καρκαφίρης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Βιωματικό αφιέρωμα στον Λευτέρη Βογιατζή, Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής

Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, τιμά τον ιδρυτή του και ένα από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, μέσα από ένα αφιέρωμα που φωτίζει την ανεκτίμητη καλλιτεχνική του κληρονομιά.

Το κοινό θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει έργα που καθόρισαν την αισθητική και την γλώσσα του ελληνικού θεάτρου σε δέκα ημέρες προβολών. Τέσσερις καθοριστικές παραστάσεις υπο την μοναδική σκηνοθετική ματιά του Λευτέρη Βογιατζή, «Καθαροί πια», «Αντιγόνη», «Θερμοκήπιο» και «Bella Venezia».

Στον προαύλιο χώρο του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων, ειδικά διαμορφωμένες προβολές παρουσιάζουν σπάνιο αρχειακό υλικό: φωτογραφίες και αποσπάσματα από την πορεία του, ενώ μέσα στο θέατρο εκτίθενται κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα από εμβληματικες του παραστάσεις (Αντιγόνη 1992, Η σπασμένη στάμνα, Η νύχτα της κουκουβάγιας κ.α.). Μαρτυρίες συνεργατών και φίλων φωτίζουν την προσωπικότητα και το όραμα του. Ταυτόχρονα, απο τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το προσωπικό καμαρίνι του Λευτέρη Βογιατζή, έναν χώρο, που παραμένει αναλλοίωτος, διατηρώντας τα προσωπικά του αντικείμενα και την ατμόσφαιρα της δουλειάς του.



Πρόγραμμα προβολών:

Σάββατο 27/09 - Bella Venezia / Ώρα προβολής: 20:30

Κυριακή 28/09 - Αντιγόνη (2007) / Ώρα προβολής: 20:30