Ελεύθερη θα είναι η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στους εορτασμούς για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που τιμώνται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με θέμα «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ακρόπολη, καθώς και δεκάδες άλλους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που διαχειρίζεται το Δημόσιο, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.



Υπενθυμίζεται ότι και τα μουσεία του Δήμου Αθηναίων προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα, στην Πινακοθήκη και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα».



Παράλληλα, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με το πρόγραμμα «Το Ερέχθειο και το Μουσείο Ακρόπολης: ένας ασυνήθιστος αρχαίος ναός σε ένα σύγχρονο κτήριο». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στο ξεχωριστό μνημείο της Ακρόπολης, το Ερέχθειο, σε διάλογο με το σύγχρονο οικοδόμημα, το κτήριο του Μουσείου, αναδεικνύοντας κρυφές αναλογίες.

Ακολουθήστε τους αρχαιολόγους του Μουσείου σε ένα ενδιαφέρον, παράλληλο οδοιπορικό που γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Αρχιτεκτονική κληρονομιά – γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στη δράση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία με τη σήμανση 6, 7 και 8, έως και 20 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος.

