Στο πλαίσιο των εορτασμών για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Δωρεάν θα είναι η είσοδος στην Ακρόπολη το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορτασμών για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.



Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 οι χώρες της Ευρώπης γιορτάζουν τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025 με θέμα «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον».

Η Ελλάδα είναι μέρος της μεγάλης αυτής γιορτής πολιτισμού και η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ. είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας της Ακρόπολης, από τις 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου είναι 8 π.μ. - 7 μ.μ. Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου, το ωράριο λειτουργίας μειώνεται κατά 30 λεπτά κάθε 15 ημέρες, λόγω της σταδιακής μείωσης των ωρών ημέρας.



Υπενθυμίζεται ότι και τα μουσεία του Δήμου Αθηναίων προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα, στην Πινακοθήκη και στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα».



Παράλληλα, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.