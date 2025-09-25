Σε νέα μίξη, ακυκλοφόρητα πλάνα από το στούντιο, ζωντανές συναυλίας, σπάνιο υλικό.

Σχεδόν 50 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του, οι Rolling Stones ετοιμάζονται να γιορτάσουν το πρωτοποριακό άλμπουμ τους Black and Blue του 1976 με ένα Super Deluxe Box Set, το οποίο θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 1976, σηματοδότησε ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα και τώρα επιστρέφει σε ένα εκπληκτικό, remixed και διευρυμένο πακέτο και σε πολλαπλές μορφές.

Διαθέσιμο τόσο σε box set βινυλίου πενταπλού LP, όσο και σε box set τετραπλού CD, και οι δύο εκδόσεις περιλαμβάνουν έναν δίσκο Blu-ray, ένα βιβλίο 100 σελίδων και μια αφίσα-ρεπλίκα της περιοδείας. Επιπλέον, θα κυκλοφορήσει και ένα περιορισμένης έκδοσης βινύλιο zoetrope 1LP.

Το εμβληματικό άλμπουμ Black and Blue

Το Black and Blue είναι το 13ο άλμπουμ των Stones και το πρώτο μετά την αποχώρηση του πρώην κιθαρίστα Mick Taylor, ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε από τον Ronnie Wood. Οι ηχογραφήσεις χαρακτηρίστηκαν από τις οντισιόν με τους θρύλους της κιθάρας Harvey Mandel, Wayne Perkins, Jeff Beck και Robert A. Johnson. Τελικά, απαλλαγμένος από δεσμεύσεις στους The Faces, ο Ronnie Wood ήταν αυτός που ενώθηκε με τους Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts και Bill Wyman ως ένας πραγματικός εκπρόσωπος των Rolling Stone, ο οποίος εμφανίστηκε σε τρία κομμάτια. Λίγο αργότερα, ο Ronnie υπέγραψε επίσημα για την περιοδεία του συγκροτήματος στις ΗΠΑ, ξεκινώντας τη συνεχιζόμενη θητεία του με το συγκρότημα σε διάστημα πέντε δεκαετιών με πολλά live και studio άλμπουμ και δεκάδες πρωτοποριακές παγκόσμιες περιοδείες των Stones. Σε μια ολοκαίνουργια συνέντευξη που περιλαμβάνεται στο νέο box set, ο Ronnie αναπολεί την ένταξή του στο συγκρότημα το 1976 με αυτά τα λόγια - «Ακριβώς τότε, εδώ είναι που πρέπει να βρίσκομαι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μουσικά, το Black and Blue ανέδειξε το περιπετειώδες πνεύμα των Rolling Stones, εμπλουτίζοντας τη reggae, τη funk και τη soul στον χαρακτηριστικό ροκ ήχο τους. Το «Black and Blue» ήταν το δεύτερο album που ήταν δικής τους παραγωγής, και αποδόθηκε στους «The Glimmer Twins», ένα ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσαν οι Jagger και Richards για τους ρόλους τους ως παραγωγοί. Με την κυκλοφορία του έφτασε στο νούμερο ένα του αμερικανικού chart και παρέμεινε εκεί για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες κερδίζοντας αμέσως πλατινένιο status, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το «Black and Blue» έφτασε στο νούμερο 2 τον Μάιο του 1976.

Η επανέκδοση του Black and Blue του 2025 περιλαμβάνει έναν δίσκο έξι κομματιών με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των Jagger/Richards I Love Ladies, καθώς και μια δυναμική εκδοχή του Shame, Shame, Shame των Shirley & Company. Περιλαμβάνονται επίσης τέσσερα καταπληκτικά ορχηστρικά κομμάτια των Stones από τις ηχογραφήσεις του 1975 με τους guest κιθαρίστες.



{https://youtu.be/Ylq-seLHqKs?si=r_-NNd8WEvW2OmWl}

Για να συνοδεύσει την επανέκδοση, πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Shame, Shame, Shame». Σε σκηνοθεσία της καταξιωμένης Ολλανδής σκηνοθέτιδας Camille Boumans, το βίντεο είναι ένα κολάζ ιστορίας και νοοτροπίας των Stones, συνδυάζοντας σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες με χειρόγραφα animation και μοντέρνο στυλ. Γνωστή για το βραβευμένο έργο της με παγκόσμια brands και τον ξεχωριστό συνδυασμό κλασικής και σύγχρονης αισθητικής, η Boumans φέρνει μια φρέσκια ενέργεια στην κληρονομιά των Stones.