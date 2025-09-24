Ο Φοίβος Δεληβοριάς θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Κόνιτσα με ελεύθερη είσοδο.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς συνεχίζει τη μεγάλη περιοδεία, σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Επόμενο σταθμός στον «Χάρτη» της καλοκαιρινής του παράστασης, με τίτλο «Χάρτης», είναι η όμορφη Κόνιτσα.



Ο δημοφιλής τραγουδοποιός, θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Κεντρική Πλατεία της Κόνιτσας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών 2025. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο ίδιος λέει: «Και αυτό το καλοκαίρι, έχω όρεξη για ταξίδια στην Ελλάδα. Και για μουσική δίπλα στους άλλους. Αποφάσισα, λοιπόν, να μην παίξω καθόλου σε αθηναϊκή μουσική σκηνή, αλλά να ανακαλύψω σκηνές σε όλα τα σημεία όπου ανάβει ο ελληνικός χάρτης. «Χάρτης» λοιπόν θα λέγεται το μουσικό μου σχέδιο. Και θέλω σ’αυτό κοντά μου τους δύο μουσικούς που αποτελούν εδώ και 14 χρόνια τους βασικούς συνοδοιπόρους μου στην επικράτεια της μουσικής ανησυχίας: Τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Σωτήρη Ντούβα. Πιάνο-πλήκτρα, τύμπανα κι εγώ στην κιθάρα. Να χωράμε σε ένα αμάξι, να τους φέρνω νέα τραγούδια κάθε βδομάδα και να τα δοκιμάζουμε σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Να παίζουμε τα παλιά, πιστοί και άπιστοι, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά μέσα τους. Μαζί μας ο Γιάννης Πετρόλιας, σπάνιος κι εμπνευσμένος μάστορας του ηχητικού σχεδιασμού. Και ο Δημήτρης Μακρής που θα αποτυπώνει φωτογραφικά και κινηματογραφικά μία-μία τις επισκέψεις μας. Πάμε λοιπόν εκεί που πάει ο Χάρτης, να βρούμε κόσμο ανήσυχο κι ωραίο και να πιάσουμε τη στιγμή με τη μουσική. Στόχος να πάμε παντού και να ανάψουμε τα λαμπιόνια στο χάρτη σε Ελλάδα, Κύπρο, φίλες πόλεις του εξωτερικού. Βίρα, λοιπόν!».

Συντελεστές:

Σωτήρης Ντούβας - Τύμπανα

Κωστής Χριστοδούλου - Πλήκτρα

Ηχολήπτης: Γιάννης Πετρόλιας