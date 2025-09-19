Το «όχι» των 14,5 εκατ. δολαρίων που άλλαξε την καριέρα του.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αρνήθηκε το αστρονομικό ποσό των 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απλά ήθελε να αλλάξει ρότα στην καριέρα του, αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο podcast «The Diary of a CEO».

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο ΜακΚόναχι, ενώ είχε καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής ρομαντικών κομεντί, αποφάσισε να εγκαταλείψει το είδος που τον έκανε διάσημο, για να διεκδικήσει πιο δραματικούς, σύνθετους και με περισσότερο βάθος, ρόλους.

Για τον λόγο αυτό, αποσύρθηκε στο ράντσο του στο Τέξας, μαζί με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες. Όπως είπε, για μήνες δεν υπήρχε καμία επαγγελματική πρόταση, ώσπου μια μέρα δέχτηκε μία που αφορούσε κωμική ταινία δράσης.

«Προσφορά 8 εκατομμύρια δολάρια. Τη διάβασα. Είπα "Όχι, ευχαριστώ, αυτά είναι πράγματα που δεν θέλω πια να κάνω"», δήλωσε ο σταρ στον παρουσιαστή Στίβεν Μπάρτλετ.

«Ξαναέρχονται με προσφορά 10 εκατομμυρίων δολαρίων: "Όχι ευχαριστώ". Μετά 12 εκατομμύρια δολάρια: "Παιδιά, πείτε τους ότι είπα όχι ευχαριστώ". Έπειτα έρχονται με 14,5 εκατομμύρια δολάρια. Είπα: "Για να τη διαβάσω ξανά"», ανέφερε αστειευόμενος. «Τη διάβασα, ξανά — τα λόγια που αρνήθηκα για 8 εκατομμύρια ήταν ίδια, αλλά ήταν καλύτερα γραμμένα», συμπλήρωσε προσθέτοντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήταν πιο αστεία, μπορούσα να με φανταστώ μέσα σε αυτό, θα μπορούσα να το κάνω να λειτουργήσει. Τελικά όμως είπα "Όχι". Νομίζω ότι το να πω όχι στα 14,5 εκατομμύρια δολάρια - έναν χρόνο αφότου είχα φύγει και έλεγα "όχι άλλες ρομαντικές κομεντί" - έστειλε ένα μήνυμα στο Χόλιγουντ ότι "ο ΜακΚόναχι δεν μπλοφάρει"».

Ο χολιγουντιανός σταρ εξήγησε ότι η απόρριψη της ταινίας έγινε με σκοπό να στείλει ένα μήνυμα ότι ακολουθεί ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο.

«Ήταν σαν να λένε: "Α, δεν αποσύρθηκε, απλώς έχει σχέδιο, αλλά έχει απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ. Αρνήθηκε 14,5; Άρα δεν είναι διαθέσιμος για να τον "|νοικιάσουμε". Γεγονός που είναι ενδιαφέρον, ίσως και λίγο πιο ελκυστικό», υπογράμμισε.

Μετά την τολμηρή του απόφαση, πράγματι ο ΜακΚόναχι άρχισε να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από πιο απαιτητικά και κριτικά αναγνωρισμένα πρότζεκτ, όπως τα «Killer Joe», «Magic Mike», «True Detective» και «Interstellar».

«Θα είχαν έρθει όλα αυτά αν δεν είχα αποσυρθεί; Όχι, δεν θα είχαν», σημείωσε ο ηθοποιός καθώς για τον ίδιο ήταν μονόδρομος.

«Εισέπραττα ποσότητα, αλλά όχι ποιότητα», συμπλήρωσε, λέγοντας ότι χρειαζόταν «λίγη αντίσταση» για να κάνει «κάτι που τον φόβιζε».



{https://youtu.be/kQFiO88d_gk?si=DAs-lxDuWp8HSBt1}

Το νέο του φιλμ «The Lost Bus» με συμπρωταγωνίστρια την Αμέρικα Φερέρα, κάνει σήμερα πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους ενώ θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ στις 3 Οκτωβρίου.