Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, η δεύτερη σεζόν του Wednesday μόλις μπήκε στη λίστα με τα καλύτερα στην ιστορία του Netflix.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δεύτερη σεζόν του Wednesday μπήκε στη λίστα του Netflix με τους πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές όλων των εποχών, κατά τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίες του δεύτερου μέρους. Η πρώτη σεζόν της σειράς-φαινόμενο, συνεχίζεται να βρίσκεται στην πρώτη θέση.



H δεύτερη σεζόν έχει συγκεντρώσει συνολικά 94,5 εκατομμύρια προβολές μέχρι στιγμής. Το Netflix υπολογίζει τις συνολικές προβολές κάθε τίτλου μέχρι και 91 ημέρες μετά την πρεμιέρα του — ή στην περίπτωση μιας σεζόν που χωρίζεται σε περισσότερα μέρη, όπως το «Wednesday», μέχρι και 91 ημέρες μετά την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα έχει ακόμα μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου για να συνεχίσει να ανεβαίνει ψηλότερα στην κατάταξη.



Για την ιστορία, η δεύτερη σεζόν του Wednesday βρίσκεται στη 10η θέση της λίστας με τις δημοφιλέστερες σειρές όλων των εποχών, εκτοπίζοντας την τρίτη σεζόν του «Stranger Things».

Ωστόσο, στην εβδομαδιαία κατάταξη (8-14/09), ο θεαματικός αγώνας πυγμαχίας Canelo vs. Crawford με 17,7 εκατομμύρια προβολές τερμάτισε στην πρώτη θέση του Top 10, αφήνοντας πίσω του τον δεύτερο κύκλο του Wednesday που προσέλκυσε άλλα 15 εκατομμύρια προβολές και υποχώρησε στη δεύτερη θέση.



Παράλληλα, η πρώτη σεζόν του «Wednesday» συνεχίζει να συγκεντρώνει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των συνδρομητών της πλατφόρμας, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 3,6 εκατομμύρια προβολές.