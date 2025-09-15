H Μαρία Σολωμού επιστρέφει στον ρόλο της Morticia, έχοντας δίπλα της τον Νίκο Μουτσινά (Gomez Addams) και την Marseaux ως Wednesday.

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Addams», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από τις 22 Ιανουαρίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

Η ιστορία της Οικογένειας Addams, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ to 1938!

To 1964 συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999).

Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά Wednesday (η κόρη της οικογένειας Addams) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β' κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα!!

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Addams είχε και ...μουσικοχορευτικές ανησυχίες. Έτσι, αποφάσισε να γίνει και μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010 κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο θέατρο Βέμπο, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά...στο σπίτι του με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις.



Στον ρόλο της Wednesday η Marseaux. Στον ρόλο του Gomez Addams ο Νίκος Μουτσινάς, ενώ η Μαρία Σολωμού επιστρέφει στον ρόλο της Morticia Addams.



- H Marseaux μεταμορφώνεται σε Wednesday





Η Wednesday, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι.

Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι. Τα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Addams, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους. Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό.

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες;

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι;

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Addams, όλα μπορούν να συμβούν.

Συντελεστές



Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Νίκος Μουτσινάς στον ρόλο του Gomez Addams

Mαρία Σολωμού στον ρόλο της Morticia Addams

Marseaux στον ρόλο της Wednesday Addams

Eπίσης οι: Παρθένα Χοψονίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Βαγγέλης Κακουριώτης. Μαζί τους πολυμελής θίασος ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών και ζωντανή ορχήστρα

Διάρκεια παράστασης 120 λεπτά



Προπώληση εισιτηρίων εδώ