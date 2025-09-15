O Σεθ Ρόγκεν κατέκτησε το ρεκόρ με τα περισσότερα Emmys που έχει κερδίσει κάποιος σε μία μόνο τελετή απονομής.

H χολιγουντιανή κωμική παραγωγή της Apple TV+, «The Studio», σάρωσε στην 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy της primetime (βραδινής) ζώνης, κατακτώντας συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του πολυπόθητου τίτλου, για την Καλύτερη Κωμική Σειρά. Η επιτυχία της ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς είχε ήδη στο ενεργητικό της, εννέα νίκες απότην τελετή απονομής των βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts),που πραγματοποιήθηκεπριν από λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες.

Ο Σεθ Ρόγκεν απέσπασε το Βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού Σε Κωμική Σειρά, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Έβαν Γκόλντμπεργκ, μοιράστηκαν το Βραβείο για τη Σκηνοθεσία. Αυτή η νίκη κατέταξε την κωμική σειρά στα βιβλία των ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στα Emmys για πρωτοεμφανιζόμενη κωμική σειρά.

Στη συνέχεια, οι Ρόγκεν και Γκόλντμπεργκ ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τους Πίτερ Χάικ, Άλεξ Γκρέγκορι και Φρίντα Πέρες για να παραλάβουν το Βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο Σε Κωμική Σειρά, καθιερώνοντας το «The Studio» ως την κωμική σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μία μόνο χρονιά στην ιστορία των Emmys.

Επιπλέον, ο Ρόγκεν κατέκτησε το ρεκόρ με τα περισσότερα Emmys που έχει κερδίσει κάποιος σε μία μόνο τελετή και πλέον το μοιράζεται με τους Μόιρα Ντέμος, Εϊμι Σέρμαν-Παλλαντίνο και Νταν Λέβι.



{https://youtu.be/VeKIeinqrQ0?si=cX4R_qQL8LeYZOgB}

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Έμμυ της primetime (βραδινής) ζώνης πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον stand-up κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζι.