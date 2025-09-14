Η Άννα Βίσση ερμήνευσε τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της.

Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει το βράδυ του Σαββάτου (13/9) την απόλυτη σταρ που έχει ετοιμάσει ένα σόου-υπερπαραγωγή για αυτό το διήμερο.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου για να απολαύσει την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, σε μία μοναδική συναυλία.

Έναν χρόνο λοιπόν, μετά τη sold out συναυλία της, που παρακολούθησαν πάνω από 60.000 θεατές η Άννα Βίσση επέστρεψε χθες στο Καλλιμάρμαρο.

«Είναι θεά», «είναι μοναδική», «υπέρτατο ρούχο» και «μια είναι η απόλυτη» είναι μερικά από τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις στα social όπου αναρτήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τη χθεσινή, πρώτη, συναυλία.

Η Άννα Βίσση ερμήνευσε τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας. Στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της που την συνοδεύει μουσικά εδώ και σχεδόν 10 χρόνια στο Hotel Ermou.

Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις ήταν η σύμπραξη της Άννας Βίσση με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Το show «ντύθηκε» με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με 20 χορευτές επί σκηνής.

Η Άννα Βίσση βγήκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 με την viral επιτυχία της «Σε Περίπτωση Που», για την οποία έλαβε και δύο βραβεία στα MAD VMA 2025. Το κοινό δεν σταμάτησε να χειροκροτά και να τραγουδάει μαζί της, με την τραγουδίστρια να κάνει εντυπωσιακή έναρξη φορώντας ένα μαύρο-χρυσό σύνολο.

Το παρών στη λαμπερή βραδιά έδωσε πλήθος διάσημων από τον χώρο της μουσικής, της υποκριτικής αλλά και της πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Καρβέλας με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Γιώργος Νανούρης, η Αγγελική Νικολούλη, η Κατερίνα Διδασκάλου, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Αρσενάκος, ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη δική του σύντροφο.