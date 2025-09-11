Superman: H πλοκή της συνέχειας είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν οι θαυμαστές

Το Man of Tomorrow έρχεται στους κινηματογράφους τον Ιούλιο του 2027.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνέχειας του Superman από τον Τζέιμς Γκαν, φούντωσαν οι εικασίες και τα στοιχήματα για τι θα μπορούσε να αφορά το πολυαναμενόμενο sequel και ως φαίνεται, πολλοί από τους φαν, έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους.

Μιλώντας στο Stern Show για τη συνέχεια του Superman, που έχει τον επίσημο τίτλο Man of Tomorrow, ο Γκαν αποκάλυψε ότι το επόμενο κεφάλαιο του Superman θα έχει πράγματι τον Man of Steel με τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ να φοράει ξανά την κόκκινη κάπα του σούπερ ήρωα και τον Lex Luthor του Νίκολας Χουλτ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι δύο αιώνιοι εχθροί ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια σε μια μεγαλύτερη απειλή.

Αυτό είχε ήδη προαναγγελθεί όταν ο Γκαν και οι πρωταγωνιστές μοιράστηκαν μια εικόνα με τους δύο χαρακτήρες να ποζάρουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Αν και ο Γκαν δεν αποκαλύπτει ποιος (ή τι) μπορεί να είναι αυτή η απειλή, σίγουρα πρέπει να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να αναγκάσει τον Superman και τον Lex να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

«Είναι μια ιστορία για τον Lex Luthor και τον Superman που πρέπει να συνεργαστούν σε κάποιο βαθμό ενάντια σε μια πολύ, πολύ μεγαλύτερη απειλή», λέει ο Γκαν.

Η άλλη πληροφορία που αποκάλυψε ο Γκαν είναι ότι τα γυρίσματα του sequel αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026, ενώ η κυκλοφορία προγραμματίζεται για τις 9 Ιουλίου του 2027, οπότε οι θαυμαστές της ταινίας θα χρειαστεί να περιμένουν δύο χρόνια -δεν τα λες και πολλά εδώ που τα λέμε.

Η DC Studios θα επιδιώξει να κυριαρχήσει το 2027 με το Man of Tomorrow και το The Batman - Part II, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από τη Marvel Studios, συμπεριλαμβανομένου του Avengers: Secret Wars.

Παράλληλα, το Nexus Point News αναφέρει ότι στο Man of Tomorrow θα εμφανιστούν οι: Supergirl (Milly Alcock), Lobo (Jason Momoa) και Peacemaker (John Cena) σε δευτερεύοντες ρόλους. Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα ενταχθούν στην ιστορία, αλλά είναι πιθανό ο Superman και ο Lex να σχηματίσουν μια ομάδα για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τη σοβαρή απειλή.