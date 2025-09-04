Games
Entertainment

Στα σκαριά το sequel του Superman: Μάθαμε τον τίτλο και πότε κυκλοφορεί

Στα σκαριά το sequel του Superman: Μάθαμε τον τίτλο και πότε κυκλοφορεί
O Superman επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ πρόκειται να φορέσει ξανά την εμβληματική κόκκινη κάπα του Superman, καθώς το σίκουελ της επιτυχημένης, καλοκαιρινής επιτυχίας του Τζέιμς Γκαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο σκηνοθέτης και συν-επικεφαλής της DC Films ενθουσίασε τους φαν του υπερήρωα με τα ευχάριστα νέα που ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο Γκαν έκανε γνωστό ότι η νέα ταινία θα έχει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow» και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γκαν συμπεριέλαβε και μια εικόνα από κόμικ που δείχνει τον Superman να στέκεται δίπλα στον Λεξ Λούθορ, ο οποίος φορά την εμβληματική του στολή, το Warsuit. Αυτή η επιλογή φέρεται να προϊδεάζει για μια απευθείας σώμα με σώμα μάχη στην επικείμενη παραγωγή.

Superman: Τα κιλά του ήρωα, ο πραγματικός Krypto και ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ

Entertainment
Σημειώνεται ότι η ταινία «Superman» που αποτελεί την πρώτη παραγωγή του ανανεωμένου DC Universe, έκανε πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, έχει αποφέρει περισσότερα από 611 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την, ως την πιο εμπορική παραγωγή με υπερήρωες της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Variety, το «Man of Tomorrow» θα ακολουθήσει την κυκλοφορία δύο φιλόδοξων πρότζεκτ του DCU για το 2026: το «Supergirl», σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι με πρωταγωνίστρια την Μίλι Άλκοκ και την ταινία τρόμου «Clayface». Το πρότζεκτ φέρει τη σφραγίδα των Μάικ Φλάναγκαν και Χοσεΐν Αμίνι στο σενάριο ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γουότκινς. Πρωταγωνιστούν ο Τομ Ρις Χάρις και η Ναόμι Άκι.

Επιπλέον το σίκουελ του «Superman», θα κάνει το ντεμπούτο του πριν από το «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2027.

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Entertainment
«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Life
Knives Out 3: Βγαίνουν τα μαχαίρια στα σινεμά - Πότε κυκλοφορούν στο Netflix

Entertainment
Γιώργος Λιάγκας: Η χιουμοριστική ανάρτησή του λίγο πριν την πρεμιέρα

Life

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ienergeia.gr
ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

healthstat.gr
H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

ienergeia.gr
Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

healthstat.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

healthstat.gr
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

ienergeia.gr
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

healthstat.gr