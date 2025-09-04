Στα σκαριά το sequel του Superman: Μάθαμε τον τίτλο και πότε κυκλοφορεί

O Superman επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ πρόκειται να φορέσει ξανά την εμβληματική κόκκινη κάπα του Superman, καθώς το σίκουελ της επιτυχημένης, καλοκαιρινής επιτυχίας του Τζέιμς Γκαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο σκηνοθέτης και συν-επικεφαλής της DC Films ενθουσίασε τους φαν του υπερήρωα με τα ευχάριστα νέα που ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο Γκαν έκανε γνωστό ότι η νέα ταινία θα έχει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow» και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γκαν συμπεριέλαβε και μια εικόνα από κόμικ που δείχνει τον Superman να στέκεται δίπλα στον Λεξ Λούθορ, ο οποίος φορά την εμβληματική του στολή, το Warsuit. Αυτή η επιλογή φέρεται να προϊδεάζει για μια απευθείας σώμα με σώμα μάχη στην επικείμενη παραγωγή.





Σημειώνεται ότι η ταινία «Superman» που αποτελεί την πρώτη παραγωγή του ανανεωμένου DC Universe, έκανε πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, έχει αποφέρει περισσότερα από 611 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την, ως την πιο εμπορική παραγωγή με υπερήρωες της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Variety, το «Man of Tomorrow» θα ακολουθήσει την κυκλοφορία δύο φιλόδοξων πρότζεκτ του DCU για το 2026: το «Supergirl», σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι με πρωταγωνίστρια την Μίλι Άλκοκ και την ταινία τρόμου «Clayface». Το πρότζεκτ φέρει τη σφραγίδα των Μάικ Φλάναγκαν και Χοσεΐν Αμίνι στο σενάριο ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γουότκινς. Πρωταγωνιστούν ο Τομ Ρις Χάρις και η Ναόμι Άκι.

Επιπλέον το σίκουελ του «Superman», θα κάνει το ντεμπούτο του πριν από το «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2027.