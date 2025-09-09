Games
Σπύρος Γραμμένος: 15 «κλικ» από τη συναυλία - γιορτή στην Τεχνόπολη

Σπύρος Γραμμένος: 15 «κλικ» από τη συναυλία - γιορτή στην Τεχνόπολη Φωτογραφία: Panagiotis Margaronis Photography
Ο Σπύρος Γραμμένος γιόρτασε τα 15 χρόνια του στη δισκογραφία με μια συναυλία - γιορτή στην Τεχνόπολη, έχοντας δίπλα του το κοινό και αγαπημένους καλλιτέχνες.

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γιορτάσαμε με τον Σπύρο Γραμμένο τα 15 χρόνια του στη δισκογραφία με ένα live γεμάτο αγάπη, τραγούδια, χιούμορ και πολλή συγκίνηση.

Ο Σπύρος, μία σπάνια περίπτωση καλλιτέχνη που συνδυάζει το γέλιο με τη συγκίνηση με έναν μοναδικό τρόπο, μας μάγεψε, πότε με τα τραγούδια του, πότε με τις ατάκες του και κράτησε σταθερά την ένταση του live σε τρελούς ρυθμούς!

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_f588d.jpg

Πάνω από δυόμιση ώρες ακούσαμε τα αγαπημένα του τραγούδια και απολαύσαμε ξεχωριστές στιγμές με τον κάθε καλεσμένο του!

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_6_5d1fd.jpg

Ο Σπύρος Γραμμένος και οι φίλοι του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Αφού ο Σπύρος μας έβαλε κατευθείαν στα βαθιά με τα «Παγκάκι», «Ανθρωπάκος», «Αλίκη» και «15 χρόνια», ένα τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την περίσταση, την αρχή από τους καλεσμένους έκανε ο Κωνσταντίνος Πουλής με τον οποίο τραγούδησαν τον περίφημο «Κουκουλοφόρο» και τον «Πιτσιπόρδα».

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_8_92a2c.jpg

Ακολούθησαν ο Δημήτρης Μητσοτάκης με τη «Λίστα», ο Ζακ Στεφάνου, που επανεμφανίστηκε ύστερα από πολλά χρόνια, με το «Μικρό μου Πόνυ», η Μιρέλα Πάχου με την μεγάλη της επιτυχία «Μιρέλα» σε στίχους και μουσική του Σπύρου για όσους δεν το ήξεραν, και ο Ζερόμ Καλούτα με το «Ω να σου» με το κέφι να απογειώνεται!

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_9_dbe6c.jpg

Ο Σπύρος ανάμεσα σε γνωστά του τραγούδια όπως τα «Είν’ η ζωή μου σκατά» και «Σεροτονίνη» μας παρουσίασε για πρώτη φορά το «Όταν» από το επερχόμενο album του. Η Νεφέλη Φασούλη και τα Καλογεράκια πήραν τη σκυτάλη με τα «Καμία μόνη» και «Κορίτσια» ενώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου ακούγοντας τον Σπύρο να τραγουδά το «Να είσαι εδώ» εμφανίστηκε στη σκηνή και μας ταξίδεψε με το «Να με προσέχεις» (υπέροχο ντουέτο με τον Σπύρο).

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_13_017e0.jpg

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέλαβε τη συνέχεια του «νοσταλγικού» ταξιδιού και πάντα μαζί με τον Σπύρο μας είπαν τα «90άρα TDK» και «MP3»!

Το «γλέντι» συνεχίστηκε με μία εύστοχη και χιουμοριστική πρόζα για την μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού και ύστερα από αυτό ήρθε η ώρα για να αλλάξουμε κλίμα!

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_1_1ecfd.jpg

Ο Σπύρος Γραμμένος εκτός από τα χιουμοριστικά τραγούδια, τα τελευταία χρόνια μας έχει χαρίσει υπέροχα συγκινητικά, πολιτικοκοινωνικά τραγούδια όπως τα «Δεκάξι», «Τι με κοιτάς», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου» και άλλα. Ανάμεσα σε αυτά ακούσαμε και έναν 17χρονο ράπερ με το όνομα Polko στο τραγούδι του για την Παλαιστίνη καθώς και τις δύο πιο συγκινητικές και ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς! Η Μαρία Παπαγεωργίου ερμήνευσε την «Ψυχή» και η Ελένη Τσαλιγοπούλου το «Λύκου κραυγή», δύο τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τον Ζακ Κωστόπουλο (το «Λύκου κραυγή» είναι σε στίχους της μητέρας του Ελένη Κωστοπούλου) και εκεί αισθανθήκαμε πόσο τυχεροί ήμασταν όλοι που βρεθήκαμε σε αυτή την τόσο ξεχωριστή συναυλία! Το «Έπεσα απ’ τα σύννεφα» έκλεισε τη βραδιά αφήνοντάς μας ένα χαμόγελο και μία υπόσχεση πως σύντομα θα ξαναβρεθούμε σε live του Σπύρου μέσα στον χειμώνα που μας έρχεται.

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_12_8b4e4.jpg

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_3_adf48.jpg

Ειδική μνεία στην καλοκουρδισμένη μπάντα του Σπύρου (Χρήστος Καλκάνης στο κλαρινέτο και στα πλήκτρα, Χάρης Παρασκευάς στο μπάσο, Νίκος Αρβανίτης και Γιώργος Καρδιανός στις κιθάρες, Ναταλία Κοκώση στα κρουστά και Μιχάλης Γαλάνης στα τύμπανα) και στις Ανδρονίκη Ξανθοπούλου και Όλγα Δαλέκου που ήταν υπεύθυνες για την διερμηνεία των τραγουδιών στην νοηματική γλώσσα κάνοντας ακόμα πιο ξεχωριστό αυτό το live!

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_11_902ed.jpg

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_10_9e985.jpg

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_4_75e30.jpg

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_5_b3f57.jpg

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_7_12f26.jpg

spiros-grammenos-technopolis2025_by_Panagiotis_Margaronis_Photography_15_939d6.jpg

