Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Ο Σπύρος Γραμμένος και οι φίλοι του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Σπύρος Γραμμένος και οι φίλοι του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
O Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει 15 χρόνια τραγούδια με μια συναυλία στην Τεχνόπολη στις 4 Σεπτεμβρίου.

Δεκαπέντε χρόνια δισκογραφίας. Δεκαπέντε χρόνια τραγούδια. Δεκαπέντε χρόνια λάθη. Όταν το 2010 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, ο Σπύρος Γραμμένος δεν φανταζόταν ότι 15 χρόνια μετά θα γιορτάζει ακόμα την κυκλοφορία του —γιατί έτσι είναι τα πράγματα: όταν ξεκινάς, λες, θα βγάλω έναν δίσκο και βλέπουμε. Τελικά, συνέχισε να φτιάχνει τραγούδια, και να που ήρθε η ώρα να τα μαζέψει όλα σε μια βραδιά. Ή τουλάχιστον να μαζευτεί ο ίδιος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στο Γκάζι, ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει και θα είναι εκεί, ζωντανός, με τη μπάντα του, τους δίσκους του, τα τραγούδια του, τα αστεία του, τα σοβαρά του και φυσικά με αγαπημένους καλεσμένους, φίλους που τραγούδησαν μαζί ή με τον τρόπο τους το έκαναν λίγο καλύτερο άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια.

Θα ακούσουμε τα παλιά, θα πούμε καινούργια, θα θυμηθούμε γιατί γελάμε όταν ακούμε το όνομά του και θα γιορτάσουμε μαζί του. Μπορεί και να χορέψουμε. Μπορεί και να συγκινηθούμε. Μπορεί και να ερωτευτούμε και μετά από χρόνια να δώσουμε στο παιδί μας το όνομά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μουσική Τεχνόπολη 2025: Οι 18 συναυλίες του Σεπτεμβρίου - Tο πρόγραμμα

Μουσική Τεχνόπολη 2025: Οι 18 συναυλίες του Σεπτεμβρίου - Tο πρόγραμμα

Entertainment

Μια συναυλία-γιορτή. Ένα live για το οποίο ο Γραμμένος θα λέει: «ήσασταν υπέροχοι» και θα το εννοεί. Παρέα του οι: Φοίβος Δεληβοριάς, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Πουλής, Polko, Ζακ Στεφάνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη!

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Doors open: 20.00
Ώρα έναρξης: 21.00
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα
Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.gr
Early Birds: 13€
Προπώληση: 15€
Ταμείο: 18€
Δωρεάν έως 10 ετών

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων

Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων

Entertainment
Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Entertainment
Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Entertainment
Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Life

NETWORK

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

Η απάντηση του ΠΙΣ στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Οι 320 διορισμοί δεν αφορούν όλοι γιατρούς που εισέρχονται στο ΕΣΥ»

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ienergeia.gr
Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

Εργασία σε βάρδιες: 5 μακροχρόνιες επιπτώσεις για την υγεία σας

healthstat.gr
Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της σχετικά με ειδικούς τομεακούς κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές η/ε

ienergeia.gr