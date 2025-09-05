Off The Hook Festival 2025: Πέντε λόγοι που απλά δεν χάνεται

Το Off The Hook Festival έρχεται στο ΟΑΚΑ το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Το Off The Hook Festival έχει καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της hip hop κουλτούρας. Φέτος επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να «βάλει φωτιά» στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex).



Ετοιμάσου για δύο ημέρες με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές και καταιγιστικές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.



Δες τους πέντε λόγους που δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να γίνεις μέρος της ιστορίας και να ζήσεις την απόλυτη Off The Hook εμπειρία, στην αυθεντική της εκδοχή.





Για 12 ώρες με ασταμάτητη μουσική και καταγιστικές ρίμες

Ετοιμάσου να χορτάσεις live μουσική σε δύο σκηνές και να τα σπάσεις με ρίμες που θα «πέφτουν» με καταιγιστικό ρυθμό και μουσική.



Συγκεκριμένα, θα δεις 11 live acts την Παρασκευή (12/09) και 11 το Σάββατο (13/09). Όταν οι άλλοι σταματούν, το Off The Hook συνεχίζει. Tι δεν καταλαβαίνεις;



Για τους ράπερ από το εξωτερικό που είναι άχαστοι

Την Παρασκευή θα δεις live τους: Conway The Machine, Jeru The Damaja από Αμερική, Paky από Ιταλία, Dirty Dike και Jam Baxter από Ηνωμένο Βασίλειο.



Το Σάββατο τη σκυτάλη παίρνουν οι: Morad (Μαροκινο-Ισπανός ράπερ) και M Huncho από Ηνωμένο Βασίλειο.



Κάποιοι είναι περιζήτητοι, αγαπημένοι και με πολλά χιλιόμετρα, άλλοι ανερχόμενοι, αλλά όλοι τους έχουν ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο στυλ και τις δουλειές τους.









Για την αφρόκρεμα του εγχώριου Hip Hop

Πουθενά αλλού δεν πρόκειται να δεις μαζί σε stage τόσα αστέρια της ελληνικής hip hop σκηνής.



Μεταξύ αυτών Τζαμάλ και Εθισμός και Aeon στις 12/09 και Bloody Hawk (που γεμίζει venues για πλάκα), Lunar, Νέγρος του Μοριά, Tsaki, Μικρός Κλέφτης στις 13/09. Είπες κάτι;





Για τα vibes και την ενέργεια

Η hip hop φυλή δεν μοιάζει με καμία άλλη μουσική φυλή. Είναι πολυσυλλεκτική, αυθεντική και η πιο παραγωγική. Ξέρει πώς να ξεχωρίζει από τα τετριμμένα, άλλωστε αυτή είναι η φύση της, σε καταλαβαίνει και γίνεται η φωνή σου εκφράζοντας τους φόβους, το θυμό, τις αδικίες που νιώθεις.



Είναι εκρηκτική, αιχμηρή και η πιο εθιστική, με ρίμες που εύκολα γίνονται το mantra σου.

Για τα side activities

Το Off The Hook Festival δεν είναι μόνο τα live acts πάνω στη σκηνή. Είναι και τα διάφορα παράλληλα δρώμενα και events που συνδέονται με την street κουλτούρα.



Μέσα στον χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ θα υπάρχουν stands όπου θα μπορείς να προμηθευτείς νερό, αναψυκτικά, energy drinks, μπύρα, αλκοολούχα ποτά, ενώ θα λειτουργεί και food stall με burgers.



Eπίσης, στο merchandise θα πωλούνται προϊόντα από όλους τους καλλιτέχνες





Πληροφορίες



Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex

Εισιτήρια εδώ



Παροχές VIP εισιτηρίων:



- Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο

- Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar

- Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel)

- Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival

Περισσότερες πληροφορίες εδώ