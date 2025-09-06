Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: Χιλιάδες βιβλία και συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες

Πέντε δωρεάν εκδηλώσεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο του φθινοπώρου που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

To πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου υπόσχεται πολλή live μουσική σε δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, γνωριμία με άγνωστες παραστάσεις και αρχαία θέατρα και χιλιάδες βιβλία σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.



Δείτε πέντε καλές αφορμές για βόλτα και διασκέδαση στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, με ελεύθερη είσοδο.

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, Πεδίον του Άρεως

Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως, περιμένοντας όλους τους βιβλιόφιλους από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.



Στην 53η διοργάνωση του μεγάλου φεστιβάλ συμμετέχουν 200 εκδοτικοί οίκοι, 280 περίπτερα, ενώ θα πραγματοποιηθούν 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα



Το Σάββατο, το Φεστιβάλ Βιβλίου σας περιμένει 18:00-23:00 και την Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νέα Ιωνία

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα δώσει μία συναυλία στο προαύλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Αττικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Ιωνικές Ημέρες Μνήμης και Πολιτισμού» που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας.



Μία γιορτή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.



{https://youtu.be/ZzH62xP8L3o?si=vUlAMsUJ7kVZGH33}

«Θραύσματα: Ευριπίδης», Αρχαίο Θέατρο Ζέας στον Πειραιά

Η παράσταση «Θραύσματα: Ευριπίδης» είναι μια ποιητική προσέγγιση του αποσπασματικού υλικού του Ευριπίδη, μεταφέροντας κομμάτια από τα χαμένα έργα, την ιστορία της ανακάλυψής τους και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών του παρελθόντος.



Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας».



Πηγή: Karol Jarek



Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια στάση στο Αρχαίο Θέατρο Ζέας στον Πειραιά.





Συναυλίες, Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Οι δωρεάν συναυλίες συνεχίζονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας.



Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου (20:30) στη σκηνή της Γ' Μαρίνας ανεβαίνει η Μπέσσυ Αργυράκη μαζί με τους Λάκη Τζορντανέλλι και Γιώργο Πολυχρονιάδη για να μας ταξιδέψουν με τις φωνές και τα τραγούδια τους σε εποχές γεμάτες αναμνήσεις, συναίσθημα και διαχρονικές επιτυχίες.



Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου (20:30) έρχεται ο Βασίλης και Σαράνης Σαλέας με ένα μουσικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει ερμηνείες τους που έχουν καταξιωθεί διεθνώς και με έργα τους επιτυχίες στο χώρο της ελληνικής μουσικής.



Αντί εισιτηρίου ο δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας.



{https://youtu.be/L-Bn8sE0_ts?si=PMOw6QeQ2DQ7U6bU}





Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025, Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το Σαββατοκύριακο, το Άλσος Περιστερίου θα γεμίσει με μουσικές και τραγούδια.



Συγκεκριμένα, το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μαζί του ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης και η Γιώτα Βοζίκη.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνει η Σοφία Μανουσάκη.