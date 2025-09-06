Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: Χιλιάδες βιβλία και συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: Χιλιάδες βιβλία και συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες Φωτογραφία: pixabay
Πέντε δωρεάν εκδηλώσεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο του φθινοπώρου που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

To πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου υπόσχεται πολλή live μουσική σε δωρεάν συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, γνωριμία με άγνωστες παραστάσεις και αρχαία θέατρα και χιλιάδες βιβλία σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

Δείτε πέντε καλές αφορμές για βόλτα και διασκέδαση στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, με ελεύθερη είσοδο.

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, Πεδίον του Άρεως

Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως, περιμένοντας όλους τους βιβλιόφιλους από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Στην 53η διοργάνωση του μεγάλου φεστιβάλ συμμετέχουν 200 εκδοτικοί οίκοι, 280 περίπτερα, ενώ θα πραγματοποιηθούν 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα

Το Σάββατο, το Φεστιβάλ Βιβλίου σας περιμένει 18:00-23:00 και την Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30.

book-hand-road_be8e6.jpg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

Entertainment

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νέα Ιωνία

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα δώσει μία συναυλία στο προαύλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Αττικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Ιωνικές Ημέρες Μνήμης και Πολιτισμού» που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

Μία γιορτή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

{https://youtu.be/ZzH62xP8L3o?si=vUlAMsUJ7kVZGH33}

«Θραύσματα: Ευριπίδης», Αρχαίο Θέατρο Ζέας στον Πειραιά

Η παράσταση «Θραύσματα: Ευριπίδης» είναι μια ποιητική προσέγγιση του αποσπασματικού υλικού του Ευριπίδη, μεταφέροντας κομμάτια από τα χαμένα έργα, την ιστορία της ανακάλυψής τους και την αίσθηση που αφήνει ο απόηχος των φωνών του παρελθόντος.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας».

unnamed_-_2025-09-05T132954.470_ad4c9.jpg
Πηγή: Karol Jarek

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα κάνει μια στάση στο Αρχαίο Θέατρο Ζέας στον Πειραιά.

Συναυλίες, Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Οι δωρεάν συναυλίες συνεχίζονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου (20:30) στη σκηνή της Γ' Μαρίνας ανεβαίνει η Μπέσσυ Αργυράκη μαζί με τους Λάκη Τζορντανέλλι και Γιώργο Πολυχρονιάδη για να μας ταξιδέψουν με τις φωνές και τα τραγούδια τους σε εποχές γεμάτες αναμνήσεις, συναίσθημα και διαχρονικές επιτυχίες.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου (20:30) έρχεται ο Βασίλης και Σαράνης Σαλέας με ένα μουσικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει ερμηνείες τους που έχουν καταξιωθεί διεθνώς και με έργα τους επιτυχίες στο χώρο της ελληνικής μουσικής.

Αντί εισιτηρίου ο δήμος συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας.

{https://youtu.be/L-Bn8sE0_ts?si=PMOw6QeQ2DQ7U6bU}

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025, Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το Σαββατοκύριακο, το Άλσος Περιστερίου θα γεμίσει με μουσικές και τραγούδια.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μαζί του ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης και η Γιώτα Βοζίκη.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνει η Σοφία Μανουσάκη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Πότε η πρεμιέρα των εξετάσεων, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2025: Πότε η πρεμιέρα των εξετάσεων, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα

Παιδεία
Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Entertainment
Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Πρεμιέρα για το «Mega Σαββατοκύριακο»- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life
Σεπτέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα

Σεπτέμβριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα

Entertainment

NETWORK

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr