53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

Φωτογραφία: pexels
Το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου -από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου- έχει τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο».

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου «ανοίγει τις πύλες της» στο Πεδίον του Άρεως για να υποδεχτεί τους φίλους του βιβλίου και να προσελκύσει νέους αναγνώστες. Στο μεγάλο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, ενώ θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα.
Φεστιβάλ Βιβλίου 2025.

Το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου έχει τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο» και είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες. Εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, για την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης. Μέσα από το βιβλίο, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξίες, εικόνες και ιδέες που το βοηθούν να ανακαλύψει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο που το περιβάλλει.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, έχει διαμορφωθεί ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με επίκεντρο το Παιδί και σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Μεταξύ πολλών άλλων εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν: Στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY & το Library4all, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, και τα ηλεκτρονικά περιοδικά Κόκκινη Αλεπού & Ο Αναγνώστης· τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου· εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς· παιδικό εργαστήρι από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο· παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ· εντυπωσιακή παράσταση μαγικών από τον μάγο Τρίσταν· παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη· συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων· συναυλία «Οι διεθνείς δρόμοι του Μίκη» από τον Μάριο Στρόφαλη με τους Μartha Moreleon, Alkis Kollias, και Ειρήνη Τουμπάκη.

Το επικοινωνιακό υλικό και το εξώφυλλο του καταλόγου του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2025 κοσμεί έργο του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού, Κωνσταντίνου Πάτσιου.

Το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, η μεγαλύτερη γιορτή του Βιβλίου, θα λειτουργεί καθημερινά, από 5 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 με ελεύθερη είσοδο. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00.

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) διοργανώνει το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-22:30
Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00
Κυριακή: 10:30-15:00 & 18:00-22:30

