Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο
Η δωρεάν συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 9 το βράδυ, ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο.

Σημειώνεται ότι η συναυλία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί έχοντας στο πλευρό του τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ωστόσο ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του αγαπημένου τραγουδοποιού ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, θα τον κρατήσει για λίγες ημέρες μακριά από τις υποχρεώσεις του. Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου αυτές τις μέρες αναρρώνει μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.

Τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου θα φωτίσει με τη φωνή και τα τραγούδια του ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το Τσιγάρο ως το Κάπου θα βρεθούμε και από το Έλα και κόψε με στα δύο έως το Κάθε φορά, αλλά και από τη Χάντρα θαλασσιά έως τον Σασμό και το Ένα φεγγάρι δρόμος, δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Entertainment

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοιμάσανε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα, που όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.


Μαζί του:

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης
Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας
Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός
Τύμπανα: Hρακλής Παχίδης
Μπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος
Βιολί: Γιαννης Κονταράτος
Φωνή: Δήμητρα Μωραΐτη
Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης
Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Η Lady Gaga ακύρωσε τη συναυλία στο Μαϊάμι λίγο πριν ανέβει στη σκηνή

Life
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Entertainment
Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Ο ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Πάνω από μία ώρα στην ουρά για εισιτήριο

Entertainment
Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα των ΕΛΤΑ

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα των ΕΛΤΑ

Ελλάδα

NETWORK

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

healthstat.gr
Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr