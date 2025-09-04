Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Η δωρεάν συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 9 το βράδυ, ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο.

Σημειώνεται ότι η συναυλία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί έχοντας στο πλευρό του τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ωστόσο ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του αγαπημένου τραγουδοποιού ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, θα τον κρατήσει για λίγες ημέρες μακριά από τις υποχρεώσεις του. Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου αυτές τις μέρες αναρρώνει μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.

Τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου θα φωτίσει με τη φωνή και τα τραγούδια του ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το Τσιγάρο ως το Κάπου θα βρεθούμε και από το Έλα και κόψε με στα δύο έως το Κάθε φορά, αλλά και από τη Χάντρα θαλασσιά έως τον Σασμό και το Ένα φεγγάρι δρόμος, δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοιμάσανε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα, που όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.



Μαζί του:



Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Hρακλής Παχίδης

Μπάσο: Γιάννης Πλαγιαννάκος

Βιολί: Γιαννης Κονταράτος

Φωνή: Δήμητρα Μωραΐτη

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

