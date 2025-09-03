Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

O Nίκος Πορτοκάλογλου μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η κατάσταση του τραγουδοποιού δεν εμπέει ανησυχία.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από χθες Τρίτη (2/09) ο Νίκος Πορτοκάλογλου. O αγαπημένος τραγουδοποιός αντιμετώπισε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας και σήμερα υποβλήθηκε σε επέμβαση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στα social media.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews από το περιβάλλον του Νίκου Πορτοκάλογλου, η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία, υποβλήθηκε σε μια επέμβαση ρουτίνας, ενώ ο ίδιος ο τραγουδοποιός νιώθει καλά και αναρρώνει.



Για το λόγο αυτό έχουν ακυρωθεί οι επερχόμενες συναυλίες του με τον Γιάννη Κότσιρα, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη δωρεάν συναυλία τους που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.



Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στα social media του καλλιτέχνη, αναφέρεται:



«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.



Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.»



