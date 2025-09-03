Games
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας - Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας - Υποβλήθηκε σε επέμβαση
O Nίκος Πορτοκάλογλου μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η κατάσταση του τραγουδοποιού δεν εμπέει ανησυχία.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από χθες Τρίτη (2/09) ο Νίκος Πορτοκάλογλου. O αγαπημένος τραγουδοποιός αντιμετώπισε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας και σήμερα υποβλήθηκε σε επέμβαση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews από το περιβάλλον του Νίκου Πορτοκάλογλου, η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία, υποβλήθηκε σε μια επέμβαση ρουτίνας, ενώ ο ίδιος ο τραγουδοποιός νιώθει καλά και αναρρώνει.

Για το λόγο αυτό έχουν ακυρωθεί οι επερχόμενες συναυλίες του με τον Γιάννη Κότσιρα, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη δωρεάν συναυλία τους που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στα social media του καλλιτέχνη, αναφέρεται:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!

Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.

Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 360° Entertainment (@360entertainmentgr)

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διατροφολόγος προτείνει τις sos τροφές για να εξαλείψετε φούσκωμα και ρυτίδες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

