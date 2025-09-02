«Φωτίζοντας το Ντεπώ για μία νύχτα»: Εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στο παλιό αμαξοστάσιο του τραμ

Έναν χρόνο μετά την παράσταση 2310, που παρουσιάστηκε στα περσινά 59α Δημήτρια στον ιστορικό χώρο του παλαιού αμαξοστασίου του τραμ στο Ντεπώ.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στην ίδια τοποθεσία στις 21.00, μπροστά στα εμβληματικά κτίρια του Αριγκόνι από τον περασμένο αιώνα, μία νέα εκδήλωση, στο πλαίσιο του αστικού πειράματος «Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς» από την Parallaxi και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης-Διεύθυνση Πολιτισμού, έρχεται να φωτίσει και πάλι το ζήτημα αναγέννησης του Ντεπώ και αξιοποίησης του εγκαταλελειμμένου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο χώρος του παλιού αμαξοστασίου είχε ανοίξει πέρυσι με πρωτοβουλία της Parallaxi για τις ανάγκες της παράστασης 2310 και έγινε επισκέψιμος για 3 μέρες.

Η εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει τρία μέρη:

Ένα κινηματογραφικό, ένα μουσικό και ένα πολιτικό-πολιτιστικό, από το οποίο θα προκύψει και μια ευχάριστη είδηση.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Στο πρώτο μέρος, θα προβληθεί η ταινία-ντοκιμαντέρ Επιστροφή στο Ντεπώ/ Depot Revisited. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Ζάχος, είναι μια συμπαραγωγή της Parallaxi και του ONASSIS CULTURE και στο περσινό 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης κέρδισε το πρώτο βραβείο κοινού για ελληνική παραγωγή.

Αναφέρεται στην ξεχασμένη γειτονιά του Ντεπώ, που βιώνει ξεχασμένη την παρακμή της και αποτελεί τμήμα ενός αγώνα για την ορατότητα και την επιστροφή της περιοχής στη ζωή της πόλης,

Φιλοξενεί μαρτυρίες ανθρώπων που την έζησαν, από την εποχή που αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί βρισκόταν και λετιουργούσε επί σειρά ετών το αμαξοστάσιο του τραμ.

Η ταινία έγινε με αφορμή την παράσταση 2310 στην οποία συμμετείχαν έξι ράπερς της πόλης, οι: 12ος Πίθηκος, Dof twogee, Vlospa, Sadam, ΛΕΞ, Μικρός Κλέφτης και δημιούργησαν ο σκηνοθέτης Χάρης Πεχλιβανίδης και ο δημοσιογράφος, Γιώργος Τούλας.

Για όσους δεν πρόλαβαν να δουν την ταινία στο περσινό Φεστιβάλ, είτε από την αίθουσα, είτε διαδικτυακά, ή για όσους επιθυμούν να την ξαναδούν, είναι μία κατάλληλη ευκαιρία και μάλιστα μέσα στον εμβληματικό χώρο του Ντεπώ, στο παλιό αμαξοστάσιο, σε μια μαγευτική ατμόσφαιρα.



Βιογραφικό του σκηνοθέτη Δημήτρη Ζάχου

Ο Δημήτρης Ζάχος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Σπούδασε Σκηνοθεσία στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Η πτυχιακή του ταινία με τίτλο “Πιγκουίνοι” (επιβλέπων Π. Χούρσογλου) κέρδισε διακρίσεις σε Φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, μια τηλεοπτική σειρά ιστορικού ντοκιμαντέρ, σκηνοθέτησε και σχεδίασε βιντεοπροβολές σε θεατρικές παραστάσεις και βιντεο αρτ εκθέσεις.

Η ταινία «Βούτα» ξεχώρισε στο 43ο Φεστιβάλ της Δράμας όπου βραβεύτηκε με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, το Βραβείο Σεναρίου και την Τιμητική Διάκριση Σκηνογραφίας. Το 2024 παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Λώξη», σε συν-σκηνοθεσία με τον Θ. Καφετζή, με Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Ανοιχτοί ) αποσπώντας το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank και Διεθνή Πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ του Σεράγεβο (Αύγουστος 2024) ενώ η φεστιβαλική πορεία της ταινίας και η διαδρομή της στις αίθουσες συνεχίζεται.

Έχει συμμετάσχει στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Σεναρίου(MFI) ως εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής και έχει διδάξει Σκηνοθεσία κινηματογράφου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στο Τμήμα Κινμηματογράφου και υποκριτική σε Δραματικές σχολές (Praxis7).

Φιλμογραφία

1) «Πιγκουίνοι» Σενάριο, Σκηνοθεσία (μυθ. 13', 2012)

2) «Επιχείρηση: Ξένιος Ζευς» Σκηνοθεσία (μυθ. 12', 2013)

3) «Αυστραλία» Σκηνοθεσία (μυθ. 10', 2017)

4) «Βούτα» Σκηνοθεσία (μυθ. 18’, 2020)

5) «ROLL & ROCK» Σενάριο, Σκηνοθεσία (ντοκ. 25’, 2021)

6) «Χυμός Πορτοκάλι» Σκηνοθεσία (μυθ. 18’, 2022)

7) «Λώξη» Σενάριο, Σκηνοθεσία (μαζί με τον Θ. Καφετζή) (ντοκ. 87’, 2024)

8) «Επιστροφή στο Ντεπώ» Σενάριο, Σκηνοθεσία (ντοκ. 37’, 2025)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – ΟΜΙΛΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ

Στο δεύτερο μέρος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης θα μιλήσει για το Ντεπώ και τον χώρο του παλιού αμαξοστασίου, ανακοινώνοντας μία θετική είδηση που αφορά τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και συνολικά τους Θεσσαλονικείς.

Υπενθυμίζεται πως η Parallaxi στην περσινή δεύτερη παράσταση 2310, (30/9/2024), είχε ανοίξει δημόσια συζήτηση για το ζήτημα της αξιοποίησης της περιοχής, αλλά και συγκεκριμένα του εν λόγω χώρου και της κτιριακής κληρονομιάς που άφησε ο Αριγκόνι.

Στην κουβέντα συμμετείχαν πλην του δημάρχου Θεσσαλονίκης η Μαρία Δούση, καθηγήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ειδικός σε ζητήματα αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων και η Τζένη Βελένη, αρχαιολόγος, συγγραφέας και θεατρολόγος.

Στην συζήτηση που είχε πραγματοποιηθεί ο κ. Αγγελούδης είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για να τεθεί επί τάπητος σοβαρά η αξιοποίηση του ιστορικού χώρου, με τη συμβολή του Πανεπιστημίου, με στόχο τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από το επόμενο ΕΣΠΑ. Θα έχει σίγουρα εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε όσα θα πει ο Δήμαρχος.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ

Η βραδιά θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο, υπό ήχους και μελωδίες με σημείο αναφοράς – τι άλλο – το Ντεπώ. Ο εξαίρετος μουσικός και ερμηνευτής Δημήτρης Νικολούδης, θα μας θυμίσει μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, γιατί το Ντεπώ θεωρείται από παλιά η περιοχή των ποιητών και των συγγραφέων.

Στη συναυλία που πραγματοποιηθεί θα ερμηνεύσει 13 τραγούδια αξέχαστων στιχουργών και συνθετών, που αναφέρονται στο Ντεπώ. Πλάι στο Δημήτρη Νικολούδη θα είναι στα πλήκτρα, τις διασκευές και τις ενορχηστρώσεις ο Σάκης Λάιος και στην κιθάρα ο Κωστής Παλαιογιάννης.

Θα θυμηθούμε τα σπουδαία τραγούδια και θα σιγοτραγουδήσουμε, σε μία από τις αγαπημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ένα σημείο της πόλης που όλοι περάσαμε, σταθήκαμε, ονειρευτήκαμε…

Βιογραφικό του μουσικού Δημήτρη Νικολούδη

Ο Δημήτρης Νικολούδης γεννήθηκε στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Μεγάλωσε με δημοτικά νανουρίσματα της γιαγιάς του και τις λαϊκές γιορτές με τα πανηγύρια, ακούγοντας τους δύο μοναδικούς μουσικούς των Βασιλικών να παίζουν κλαρίνο και λαούτο. Μέσα από αυτά τα βιώματα ανέπτυξε μια απέραντη αγάπη για το δημοτικό τραγούδι.

Σημαντική στιγμή στην καριέρα του ήταν η συμμετοχή του το 1995 σε συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη. Από το 1994 έως το 2000 υπήρξε βασικός ερμηνευτής της Ορχήστρας της ΕΡΤ3. Στο διάστημα αυτό τραγούδησε για τρεις συνεχείς χρονιές στην Αίθουσα Gasteig του Μονάχου. Το 2000 εμφανίστηκε στην Τηλεόραση της ΕΡΤ3 με την εκπομπή Στίχοι… μετά μουσικής. Έχει επίσης εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στο Ηρώδειο με την Ορχήστρα Χρωμάτων, στο πλευρό της Μαρίας Φαραντούρη (2001) και στο αφιέρωμα με τίτλο Μάρκος ο Φραγκοσυριανός, σε επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου (2012).

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες

(Ξανά) φωτίζοντας το Ντεπώ για μία νύχτα, θα αναγεννηθεί και η ελπίδα ότι όλο αυτό που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του ΄24 θα έχει κι άλλα επεισόδια και θα φέρει την άνοιξη στην περιοχή. Το να ονειρεύεσαι μια «Θεσσαλονίκη Αλλιώς» αποκτά άλλη αξία όταν βλέπεις πως τα όνειρα μπορούν, έστω και σιγά σιγά, να γίνουν πραγματικότητα.