Έρχεται νέα ταινία «Scarface» - Ποιος θα παίξει τον Τόνι Μοντάνα του Αλ Πατσίνο

Kαλό είναι αυτά να μην γίνονται, αν μας ρωτάτε...

Ο Ντάνι Ραμίρεζ αναλαμβάνει έναν από τους πιο διαβόητους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο πρωταγωνιστής του Top Gun: Maverick και του The Falcon and the Winter Soldier έχει επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία Scarface (O Σημαδεμένος), στο ρόλο του Τόνι Μοντάνα που υποδύθηκε ο αξεπέραστος Αλ Πατσίνο αφήνοντας ανεξίτηλο το... σημάδι του.



Την ανάπτυξη του πρότζεκτ έχει αναλάβει η εταιρεία παραγωγής του Pinstripes μαζί με τον μακροχρόνιο φίλο και συνεργάτη του Τομ Κάλιβερ. Βέβαια, καλό είναι οι φαν να μην περιμένουν να δουν μια επανάληψη του θρυλικού φιλμ του Μπράιαν Ντε Πάλμα με τον Αλ Πατσίνο από το 1983. Οι Ραμίρεζ και Κάλιβερ λένε ότι το Scarface τους θα επιστρέψει στο αρχικό μυθιστόρημα του 1930 του Άρμιταζ Τρέιλ. Σε αντίθεση με πολλά πρόσφατα ριμέικ, το δίδυμο επιμένει ότι δεν κυνηγάει την νοσταλγία, με τον Κάλιβερ να λέει στο Deadline:

«Θέλουμε να το εκσυγχρονίσουμε, προσαρμόζοντας το αρχικό μυθιστόρημα. Προφανώς, υπάρχει η κληρονομιά του Πατσίνο από τη δεκαετία του '80 και μετά η αρχική ταινία του 1932, αλλά νομίζω ότι είναι ώριμο για μια σύγχρονη εκδοχή, και το να έχεις κάποιον σαν τον Ντάνι στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι πραγματικά συναρπαστικό».

Για τον Ραμίρεζ, το πρότζεκτ είναι προσωπικό. Μετά από χρόνια σε δεύτερους ρόλους, επιδιώκει να αναλάβει έναν ουσιαστικό πρωταγωνιστικό ρόλο που θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει τόσο την κολομβιανή όσο και την μεξικανική του κληρονομιά – και πιστεύει ότι ο Σημαδεμένος μπορεί να το κάνει αυτό.

«Το Scarface για εμάς, είναι αυτός ο ονειρεμένος ρόλος να παίξουμε, αλλά και να τον αναπτύξουμε με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι στο 2025, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι να το αναλάβουμε», ανέφερε.



{https://youtu.be/cv276Wg3e7I?si=vOx1DiJALN_06OCK}



Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το υπόλοιπο καστ, τις λεπτομέρειες του σεναρίου ή την ημερομηνία πρεμιέρας.