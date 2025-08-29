Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά Φωτογραφία: AP
Το κοινό χάρισε στον Γιώργο Λάνθιμο και το λαμπερό καστ του Bugonia, ένα θερμό standing ovation που διήρκεσε 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Αν νομίζετε ότι η Έμα Στόουν και ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ξεπέρασαν τα όρια με το «Poor Things», περιμένετε να δείτε το «Bugonia».

Δύο χρόνια αφότου το δίδυμο ήρθε στο Λίντο με το βραβευμένο με Όσκαρ, Poor Things, επιστρέφουν με ένα διεστραμμένο θρίλερ για μια γυναίκα CEO (Στόουν) που απαγάγεται και βασανίζεται από έναν από τους υπαλλήλους της (Τζέσι Πλέμονς) — επειδή υποψιάζεται ότι είναι εξωγήινη! Το Bugonia ελληνιστί «Βουγονία», περιλαμβάνει σκηνές που ξεπερνούν τα όρια μεταξύ απαγωγέα και αιχμαλώτου, κάνοντας το κοινό της Βενετίας να καλύπτει τα μάτια του και να νιώθει αρκετά άβολα στα πιο αιματηρά στιγμιότυπα της ταινίας. Λάνθιμος γαρ...

Η νέα δυστοπική ταινία του σκηνοθέτη έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, χθες Πέμπτη 28 Αυγούστου, ενθουσιάζοντας το κοινό που καταχειροκρότησε όρθιο την «Βουγονία» για σχεδόν 7 λεπτά όπως αναφέρει το Deadline, με τον Λάνθιμο και τους πρωταγωιστές του να υποκλίνονται αρκετές φορές.

Αξιοσημείωτη είναι η συγκίνηση της Έμα Στόουν, αλλά και τα γέλια της όταν είδε ένα αυτοσχέδιο πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.

Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του ντυμένος στα μαύρα, ενώ στο πέτο του φορούσε την κονκάρδα με τη σημαία της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς και στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, νωρίτερα χθες Πέμπτη.

lanthimos-venice2025_2_39d6f.jpg
*credits: AP

Η ταινία «Bugonia», ελληνικός τίτλος «Βουγονία» (από το βοῦς + γονή, η θεωρία για τη γέννηση και τον θάνατο) αποτελεί το ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save The Green Planet!» και είναι η πέμπτη συνεργασία του Λάνθιμου με τη «μούσα του» Έμα Στόουν, μετά τις ταινίες: «Ευνοούμενη», «Bleat», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης».

Αμέσως παρακάτω μπορείτε να δείτε το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε χθες.

{https://youtu.be/1b-pgcLiF00?si=0fnU1cbNHN1SyN1j}

Το Bugonia θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Entertainment
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

Entertainment
H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

Entertainment
Γιώργος Λάνθιμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του

Γιώργος Λάνθιμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του

Entertainment

NETWORK

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

ienergeia.gr
Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Πώς να χάσετε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών

Πώς να χάσετε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών

healthstat.gr
3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

healthstat.gr
7 πράγματα που ποτέ δεν κάνουν οι δερματολόγοι για υγιές δέρμα

7 πράγματα που ποτέ δεν κάνουν οι δερματολόγοι για υγιές δέρμα

healthstat.gr