Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Το κοινό χάρισε στον Γιώργο Λάνθιμο και το λαμπερό καστ του Bugonia, ένα θερμό standing ovation που διήρκεσε 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Αν νομίζετε ότι η Έμα Στόουν και ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ξεπέρασαν τα όρια με το «Poor Things», περιμένετε να δείτε το «Bugonia».

Δύο χρόνια αφότου το δίδυμο ήρθε στο Λίντο με το βραβευμένο με Όσκαρ, Poor Things, επιστρέφουν με ένα διεστραμμένο θρίλερ για μια γυναίκα CEO (Στόουν) που απαγάγεται και βασανίζεται από έναν από τους υπαλλήλους της (Τζέσι Πλέμονς) — επειδή υποψιάζεται ότι είναι εξωγήινη! Το Bugonia ελληνιστί «Βουγονία», περιλαμβάνει σκηνές που ξεπερνούν τα όρια μεταξύ απαγωγέα και αιχμαλώτου, κάνοντας το κοινό της Βενετίας να καλύπτει τα μάτια του και να νιώθει αρκετά άβολα στα πιο αιματηρά στιγμιότυπα της ταινίας. Λάνθιμος γαρ...



Η νέα δυστοπική ταινία του σκηνοθέτη έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, χθες Πέμπτη 28 Αυγούστου, ενθουσιάζοντας το κοινό που καταχειροκρότησε όρθιο την «Βουγονία» για σχεδόν 7 λεπτά όπως αναφέρει το Deadline, με τον Λάνθιμο και τους πρωταγωιστές του να υποκλίνονται αρκετές φορές.





Αξιοσημείωτη είναι η συγκίνηση της Έμα Στόουν, αλλά και τα γέλια της όταν είδε ένα αυτοσχέδιο πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.

Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του ντυμένος στα μαύρα, ενώ στο πέτο του φορούσε την κονκάρδα με τη σημαία της Παλαιστίνης, όπως ακριβώς και στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, νωρίτερα χθες Πέμπτη.



*credits: AP





Η ταινία «Bugonia», ελληνικός τίτλος «Βουγονία» (από το βοῦς + γονή, η θεωρία για τη γέννηση και τον θάνατο) αποτελεί το ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save The Green Planet!» και είναι η πέμπτη συνεργασία του Λάνθιμου με τη «μούσα του» Έμα Στόουν, μετά τις ταινίες: «Ευνοούμενη», «Bleat», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης».



Αμέσως παρακάτω μπορείτε να δείτε το νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε χθες.



{https://youtu.be/1b-pgcLiF00?si=0fnU1cbNHN1SyN1j}



Το Bugonia θα κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.



