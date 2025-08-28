Games
Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες) Φωτογραφία: AP
Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν πόζαραν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου κάνει την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας ([ηδη προβλήθηκε για τους δημοσιογράφους), συνεχίζοντας την παράδοση των προηγούμενων επιτυχιών του Έλληνα σκηνοθέτη στο Λίντο.

Πριν από λίγο έφτασαν οι πρωταγωνιστές της ταινίας στο κόκκινο χαλί με την Έμα Στόουν λαμπερή όπως πάντα ενώ ο Γιώργος Λάνθιμος, ντυμένος στα ολόμαυρα, επέμεινε στην κονκάρδα του υπέρ της Παλαιστίνης. Λίγο νωρίτερα τα φλας άστραψαν για τον Τζέσι Πλίμονς και τον υπερταλαντούχο Γουίλεμ Νταφόε.

Γιώργος Λάνθιμος: Με καρφίτσα την παλαιστινιακή σημαία στο Φεστιβάλ Βενετίας - Οι δραματικές δηλώσεις του

Η ταινία «Bugonia», ελληνιστί «Βουγονία» (από το βοῦς + γονή, η θεωρία για τη γέννηση και τον θάνατο) είναι η πέμπτη συνεργασία του Λάνθιμου κμε την Έμα Στόουν, μετά τις «Ευνοούμενη», «Bleat», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης».

Αν και έχει να αντιμετωπίσει Τζάρμους, Μπίγκελοου, Σορεντίνο, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και αρκετούς άλλους, ο Λάνθιμος ίσως και να κατακήσει ξανά φέτος τον Χρυσό Λέοντα όπως είχε κάνει το 2023 με το εξαιρετικό «Poor Things».

lanthimos2_dbc0c.jpg

emastone1_f092b.jpg

dafoe_26613.jpg

stone2_a8618.jpg

plemons_66737.jpg

venice_4a539.jpg

{https://www.youtube.com/watch?v=4CgwKwjcomw}

Αναλυτικά οι τανίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας:

Διαγωνιστικό πρόγραμμα

"Τhe Wizard of the Kremlin" του Ολιβιέ Ασαγιάς
"Jay Kelly" του Νόα Μπάουμπακ
"The Voice of Hind Rajab" της Κάουθερ Μπεν Χανία
"A House of Dynamite" της Κάθριν Μπίγκελοου
"The Sun Rises on Us All" του Κάι Σανγκτζούν
"Frankenstein" του Γκιγέρμο ντελ Τόρο
"Elisa" του Λεονάρντο Ντι Κονστάντσο
"La Grazia" του Πάολο Σορεντίνο
"A Pied d’ Oeuvre" της Βαλερί Ντονζελί
"Silent Friend" της Ίλντικο Ενιέντι
"Τhe Testament of Ann Lee" της Μόνα Φάστβολντ
"Father Mother Sister Brother" του Τζιμ Τζάρμους
"Bugonia" του Γιώργου Λάνθιμου
"Duse" του Πιέτρο Μαρτσέλο
"Un Film Fatto per Bene" του Φράνκο Μαρέσκο
"Orphan" του Λάζλο Νέμες
"L’ Etranger" του Φρανσουά Οζόν
"No Other Choice" του Παρκ Τσαν-Γουκ
"Sotto le Nuvole" του Τζιανφράνκο Ρόζι
"The Smashing Machine" του Μπένι Σάφντι
"Girl" της Σου Τσι

Eκτός συναγωνισμού

"After the Hunt" του Λούκα Γκουαντανίνο
"Sermon to the Void" του Χιλάλ Μπαϊνταρόφ
"L’ Isola di Andrea" του Αντόνιο Καπουάνο
"Il Maestro" του Αντρέα Ντι Στέφανο
"Hateshinaki Scarlet" του Μαμόρου Χοσόντα
"The Last Viking" του Αντερς Τόμας Γιένσεν
"In the Hand of Dante" του Τζούλιαν Σνάμπελ
"La Valle dei Sorrisi" του Πάολο Στρίπολι
"Dead Man’s Wire" του Γκας Βαν Σαντ
"Οrfeo" του Βιρτζίλιο Βιλορέζι

Eκτός συναγωνισμού (ντοκιμαντέρ)

"Ferdinando Scianna - Il Fotografo Dell’Ombra" του Ρομπέρτο Αντό
"Marc by Sofia" της Σοφία Κόπολα
"I Diari di Angela: Capitolo Terzo" των Γιέρβαντ Γιανικιάν και Άντζελα Ρίτσι Λούκι
"Ghost Elephant" του Βέρνερ Χέρτζογκ
"My Father and Qaddafi" της Τζιχάν Κέι
"Τhe Tale of Sylian" της Ταμάρα Κοτέφσκα
"Nuestra Tierra" της Λουκρεσία Μαρτέλ
"Remake" του Ρος ΜακΕλούι
"Kim Novak’s Vertigo" του Αλεξάντρ Φιλίπ
"Cover-Up" των Λόρα Πόιτρας και Μαρκ Ομπενχάουζ
"Broken English" των Τζέιν Πόλαρντ και Ιαν Φόρσαϊθ
"Notes of a Τrue Criminal" των Αλεξάντερ Ροντνιάσκι και Αντρέι Άλφεροβ
"Director’s Diary" του Αλεξάντρ Σοκούροφ
"Back Home" του Tσάι Μινγκ-λιάνγκ
"Gorgonà" της Εύης Καλογηροπούλου

Venice Spotlight

"Hijra" του Σαχάντ Αμίν
"Un Cabo Suelto" του Ντάνιελ Χέντλερ
"Made in EU" του Στέφαν Κομαντάρεφ
"Motor City" του Πότσι Ποντσιρόλι
"La Hija de la Espanola" των Μαριάνα Ροντόν και Μαρίτε Ουγκάς
"A Bras-le-Corps" της Μαρί-Ελσά Σγκαλντό
"Calle Malaga" της Μαριάμ Τουζανί
"Ammazzare Stanca" της Ντανιέλε Βικάρε

Ορίζοντες

"Mother" της Τεόνα Στρουγκάρ Μιτέβσκα
"Divine Comedy" του Αλί Αγκαρί
"Hiedra" της Άνα Κριστίνα Μπαραγκάν
"Il Rapimento di Arabella" της Καραλίνα Καβάλι
"Strange River" του Χάουμε Κλαρέτ Μουσάρτ
"Lost Land" του Άκιο Φουτζιμότο
"Grand Ciel" του Ακιχίρο Άτα
"Rose of Nevada" του Μαρκ Τζένκιν
"Late Fame" του Κεντ Τζόουνς
"Milk Teeth" του Μιχάι Μίνκαν
"Pin de Fartie" του Αλέχο Μογκιλιάνσκι
"Father" της Τερέζα Νοτόβα
"En el Camino" του Νταβίντ Πάμπλος
"Song of Forgotten Teeth" του Ανουπάρνα Ρόι
"Un Anno di Scuola" της Λάουρα Σαμάνι
"Τhe Souffleur" του Γκαστόν Σολνικί
"Barrio Triste" του Στιλζ
"Human Resource" του Ναουαπόλ Ταμρονγκραταναρίτ
"Funeral Casino Blues" του Ρόντερικ Βάριχ

