Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Πρεμιέρα με τετράλεπτο χειροκρότημα για το «La Grazia» του Σορεντίνο

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Πρεμιέρα με τετράλεπτο χειροκρότημα για το «La Grazia» του Σορεντίνο
Το «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Τετάρτης.

Το νέο του δράμα, «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο και την Άννα Φερτσέτι, που άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Τετάρτης, έλαβε τετράλεπτο θερμό χειροκρότημα στο Λίντο.

Το σενάριο επίσης του διάσημου σκηνοθέτη ακολουθεί τον Mariano De Santis, στους τελευταίους μήνες της θητείας του ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς καλείται να λάβει δύο κομβικές αποφάσεις: να επιτρέψει την ευθανασία με νόμο και να δώσει χάρη σε δύο καταδικασμένους για φόνο.

Το κοινό αποθέωσε την ταινία, με τον Σορεντίνο να βρίσκεται επί σκηνής και να χαιρετά τους θαυμαστές του μέσα στο κατάμεστο Θέατρο Sala Grande. Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους της πρεμιέρας ήταν η Τίλντα Σουίντον και η Κέιτ Μπλάνσετ.

Άνοιξε αυλαία το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας - O Κλούνεϊ, ο Λάνθιμος και τα φαβορί (Εικόνες)

Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη με τον Σερβίλο. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2001 με το «One Man Up» και συνεχίστηκε σε σημαντικά έργα όπως τα «The Consequences of Love», «Il Divo Loro» και φυσικά το «The Great Beauty», το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2014.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Σορεντίνο --ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Βενετία το 2001 με την ταινία «One Man Up»-- μίλησε στο περιοδικό Variety για την απόφασή του να παρουσιάσει ένα θετικό παράδειγμα πολιτικού στην ταινία του.

«Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία», δήλωσε.

«Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απένειμε στον Βέρνερ Χέρτζογκ το Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Ο Κόπολα χαρακτήρισε τον κορυφαίο Γερμανό δημιουργό γνωστό για ταινίες όπως «Signs of Life», «Nosferatu the Vampyre», «Aguirre, the Wrath of God» και «Fitzcarraldo», ως «φαινόµενο χωρίς όρια, που διεισδύει σε κάθε γωνιά του κινηματογράφου». Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Κόπολα μετά την επέμβαση στην καρδιά που υποβλήθηκε στη Ρώμη νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βενετίας θα ρίξει αυλαία στις 6 Σεπτεμβρίου.

