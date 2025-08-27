Ανοίγει αυλαία το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας - O Κλούνεϊ, ο Λάνθιμος και τα φαβορί (Live)

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά - Οι ταινίες και οι διάσημοι της 7ης Τέχνης.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ φτάνουν σιγά σιγά στη Βενετία της Ιταλίας για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που ξεκινά σήμερα.

Σινεμά και λάμψη συναντώνται για μία ακόμα χρονιά στο εμβληματικό Φεστιβάλ, που οδηγεί στη μεγάλη κούρσα των Όσκαρ. Το φεστιβάλ ανοίγει σήμερα Τετάρτη, αυλαία και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ανακοινωθούν τα βραβεία. Η ταινία έναρξης είναι το «La Grazia» του Πάολο Σορεντίνο αλλά εμείς περιμένουμε το «Bugonia» του βραβευμένου στη Βενετία Γιώργου Λάνθιμου, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα.

Ένας άλλος Έλληνας ο Αλεξάντερ Πέιν, είναι ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής και τον πλαισιώνουν οι ηθοποιοί Φερνάντα Τόρες και Ζάο Τάο, και οι σκηνοθέτες Μάουρα Ντελπέρo, Κριστιάν Μουντζίου, Μοχαμάντ Ρασούλοφ και Στεφάν Μπριζέ.

Ποιοι συμμετέχουν φέτος

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ - ο οποίος έκανε εμφάνιση έκπληξη σήμερα καθώς αύριο αναμένεται να εμφανιστεί επίσημα για την Συνέντευξη τύπου της ταινίας του- η Έμα Στόουν, ο Ντουέιν Τζόνσον, ο Άνταμ Σάντλερ, η Λόρα Ντερν και ο Ίντρις Έλμπα είναι μεταξύ των διάσημων ηθοποιών που αναμένεται να πατήσουν το κόκκινο χαλί. Για την Τζούλια Ρόμπερτς μάλιστα είναι η πρώτη της φορά ως συμμετέχουσα με το δράμα «After Hunt» τυ Λούκα Γκουαντανίνο, που πραγματεύεται το #MeToo. Πρώτη φορά και για τον Ντουέιν Τζόνσον, ως συμμετέχων, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε Μαρκ Κερ, ο πρώην παλαιστής, στη βιογραφική ταινία «The Smashing Machine» του Μπένι Σαφντί.

Στα μεγάλα αστέρια που συμμεέχουν στη Βενετία είναι ακόμα η υπέροχη Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζέσι Πλίμονς, ο Άνταμ Ντράιβερ, ο Μπιλ Σκάαρσγκαρντ, η Αμάντα Σέιφριντ και ο Τζουν Λο μεταξύ άλλων. Το βραβείο Lifetime Achievement φέτος θα δοθεί στην πρωταγωνίστρια του «Vertigo», Κιμ Νόβακ και τον Γερμανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Βέρνερ Χέρτζογκ.

Τα φαβορί

Μετά από ένα χρόνο διακοπής, το Netflix, που εξακολουθεί να αναζητά τη νίκη για το βραβείο καλύτερης ταινίας, επιστρέφει δυναμικά με τρεις μεγάλες παραγωγές στο διαγωνιστικό τμήμα: το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το πολιτικό θρίλερ «A House of Dynamite» της Κάθριν Μπίγκελοου και το κωμικό δράμα «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ.

Επίσης, στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν: το «The Voice of Hind Rajab» του Kaouther ben Hania, το «The Smashing Machine» του Σαφντί που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν.

Το Φεστιβάλ Βενετίας είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο, και το δεύτερο παλαιότερο μετά τις Κάννες. Ιδρύθηκε το 1932, τότε ως μια μη διαγωνιστική εκδήλωση, από την Μπιενάλε της Βενετίας, φιλοξενώντας ταινίες όπως το «Grand Hotel» και το «It Happened One Night». Το 1935, αποφασίστηκε να γίνει ετήσια εκδήλωση και επειδή υπήρχαν υποψίες ότι το φεστιβάλ υπέκυπτε σε φασιστικές επιρροές, ιδρύθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ως εναλλακτική λύση, μετά το 1938.

Ύψιστο βραβείο είναι εκείνο του Χρυσού Λέοντα, που κατέκτησε και o Λάνθιμος το 2023 με το «Poor Things».

Οι αφίξεις

Η άφιξη της Κέιτ Μπλάνσετ ήταν η πιο «ηχηρή» μέχρι στιγμής. Εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα υπέροχο μαύρο φόρεμα και χαιρέτησε χαμογελαστή το κοινό που ζητωκραύγαζε. Ακολούθησε η εκκεντικά υπέροχη Τίλντα Σουίντον με μία ασπρόμαυρη τουαλέτα.

Νωρίτερα είχαν φτάσει η Χάιντι Κλουμ και η Πάολα Τουράνι.

Διαγωνιστικό πρόγραμμα

"Τhe Wizard of the Kremlin" του Ολιβιέ Ασαγιάς

"Jay Kelly" του Νόα Μπάουμπακ

"The Voice of Hind Rajab" της Κάουθερ Μπεν Χανία

"A House of Dynamite" της Κάθριν Μπίγκελοου

"The Sun Rises on Us All" του Κάι Σανγκτζούν

"Frankenstein" του Γκιγέρμο ντελ Τόρο

"Elisa" του Λεονάρντο Ντι Κονστάντσο

"La Grazia" του Πάολο Σορεντίνο

"A Pied d’ Oeuvre" της Βαλερί Ντονζελί

"Silent Friend" της Ίλντικο Ενιέντι

"Τhe Testament of Ann Lee" της Μόνα Φάστβολντ

"Father Mother Sister Brother" του Τζιμ Τζάρμους

"Bugonia" του Γιώργου Λάνθιμου

"Duse" του Πιέτρο Μαρτσέλο

"Un Film Fatto per Bene" του Φράνκο Μαρέσκο

"Orphan" του Λάζλο Νέμες

"L’ Etranger" του Φρανσουά Οζόν

"No Other Choice" του Παρκ Τσαν-Γουκ

"Sotto le Nuvole" του Τζιανφράνκο Ρόζι

"The Smashing Machine" του Μπένι Σάφντι

"Girl" της Σου Τσι

Eκτός συναγωνισμού

"After the Hunt" του Λούκα Γκουαντανίνο

"Sermon to the Void" του Χιλάλ Μπαϊνταρόφ

"L’ Isola di Andrea" του Αντόνιο Καπουάνο

"Il Maestro" του Αντρέα Ντι Στέφανο

"Hateshinaki Scarlet" του Μαμόρου Χοσόντα

"The Last Viking" του Αντερς Τόμας Γιένσεν

"In the Hand of Dante" του Τζούλιαν Σνάμπελ

"La Valle dei Sorrisi" του Πάολο Στρίπολι

"Dead Man’s Wire" του Γκας Βαν Σαντ

"Οrfeo" του Βιρτζίλιο Βιλορέζι

Eκτός συναγωνισμού (ντοκιμαντέρ)

"Ferdinando Scianna - Il Fotografo Dell’Ombra" του Ρομπέρτο Αντό

"Marc by Sofia" της Σοφία Κόπολα

"I Diari di Angela: Capitolo Terzo" των Γιέρβαντ Γιανικιάν και Άντζελα Ρίτσι Λούκι

"Ghost Elephant" του Βέρνερ Χέρτζογκ

"My Father and Qaddafi" της Τζιχάν Κέι

"Τhe Tale of Sylian" της Ταμάρα Κοτέφσκα

"Nuestra Tierra" της Λουκρεσία Μαρτέλ

"Remake" του Ρος ΜακΕλούι

"Kim Novak’s Vertigo" του Αλεξάντρ Φιλίπ

"Cover-Up" των Λόρα Πόιτρας και Μαρκ Ομπενχάουζ

"Broken English" των Τζέιν Πόλαρντ και Ιαν Φόρσαϊθ

"Notes of a Τrue Criminal" των Αλεξάντερ Ροντνιάσκι και Αντρέι Άλφεροβ

"Director’s Diary" του Αλεξάντρ Σοκούροφ

"Back Home" του Tσάι Μινγκ-λιάνγκ

"Gorgonà" της Εύης Καλογηροπούλου

Venice Spotlight

"Hijra" του Σαχάντ Αμίν

"Un Cabo Suelto" του Ντάνιελ Χέντλερ

"Made in EU" του Στέφαν Κομαντάρεφ

"Motor City" του Πότσι Ποντσιρόλι

"La Hija de la Espanola" των Μαριάνα Ροντόν και Μαρίτε Ουγκάς

"A Bras-le-Corps" της Μαρί-Ελσά Σγκαλντό

"Calle Malaga" της Μαριάμ Τουζανί

"Ammazzare Stanca" της Ντανιέλε Βικάρε

Ορίζοντες

"Mother" της Τεόνα Στρουγκάρ Μιτέβσκα

"Divine Comedy" του Αλί Αγκαρί

"Hiedra" της Άνα Κριστίνα Μπαραγκάν

"Il Rapimento di Arabella" της Καραλίνα Καβάλι

"Strange River" του Χάουμε Κλαρέτ Μουσάρτ

"Lost Land" του Άκιο Φουτζιμότο

"Grand Ciel" του Ακιχίρο Άτα

"Rose of Nevada" του Μαρκ Τζένκιν

"Late Fame" του Κεντ Τζόουνς

"Milk Teeth" του Μιχάι Μίνκαν

"Pin de Fartie" του Αλέχο Μογκιλιάνσκι

"Father" της Τερέζα Νοτόβα

"En el Camino" του Νταβίντ Πάμπλος

"Song of Forgotten Teeth" του Ανουπάρνα Ρόι

"Un Anno di Scuola" της Λάουρα Σαμάνι

"Τhe Souffleur" του Γκαστόν Σολνικί

"Barrio Triste" του Στιλζ

"Human Resource" του Ναουαπόλ Ταμρονγκραταναρίτ

"Funeral Casino Blues" του Ρόντερικ Βάριχ





