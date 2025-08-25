Games
89η ΔΕΘ με Πυξ Λαξ, Πάολα και Ρουβά - Το πρόγραμμα όλων των συναυλιών

89η ΔΕΘ με Πυξ Λαξ, Πάολα και Ρουβά - Το πρόγραμμα όλων των συναυλιών
Όλοι οι καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στη σκηνή της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Στους ρυθμούς γνωστών ονομάτων της ελληνικής μουσικής σκηνής θα δονηθεί η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με ένα πρόγραμμα συναυλιών για όλα τα γούστα.

Συγκεκριμένα, από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, τα Music Events Live θα μετατρέψουν το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε έναν προορισμό διασκέδασης για όλους τους επισκέπτες.

Κάθε βράδυ στις 21:30, η σκηνή κάτω από το εμβληματικό Τόξο της ΔΕΘ θα φιλοξενεί αγαπημένους καλλιτέχνες, προσφέροντας μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Η είσοδος στις συναυλίες είναι δωρεάν μόνο με το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση.

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: Για πρώτη φορά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας - Το πρόγραμμα

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: Για πρώτη φορά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας - Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των συναυλιών

  • Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου: Την αυλαία των συναυλιών της 89ης ΔΕΘ ανοίγει η δυναμική Λένα Ζευγαρά, έχοντας στο πλευρό της το συγκρότημα Alcatrash. Μια βραδιά που υπόσχεται κέφι και χορό με μεγάλες επιτυχίες.
  • Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου: Οι θρυλικοί Πυξ Λαξ ανεβαίνουν στη σκηνή για να ταξιδέψουν το κοινό με τις διαχρονικές ροκ μελωδίες τους, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.
  • Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου: Η 89η ΔΕΘ τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα. Η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης θα ερμηνεύσει τα αθάνατα τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη, με τις φωνές των Δημήτρη Μπάση, της Ρίτας Αντωνοπούλου, της Σοφίας Παπάζογλου και του Άγγελου Θεοδωράκη.
  • Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου: Ο αγαπημένος τραγουδιστής Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό με τα τραγούδια του, που τον τοποθετούν μεταξύ των πιο hot ονομάτων της ελληνικής δισκογραφίας.
  • Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου: Ο πολυσχιδής Πάνος Βλάχος θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, που θα «αγγίξει» το κοινό του και θα αναδείξει το μουσικό του ταλέντο, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια.
  • Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου: Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς επιστρέφει στη σκηνή της ΔΕΘ για μια καθηλωτική εμφάνιση, γεμάτη παλμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
  • Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου: Η ταλαντούχα Anastasia, το viral φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας, θα χαρίσει μια μοναδική βραδιά με τα τραγούδια της που αποτελούν «εμμονή» για τους θαυμαστές της.
  • Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου: Την αυλαία των Music Events Live ρίχνει η εκρηκτική Πάολα, η οποία με τη μοναδική της ενέργεια και το πλούσιο ρεπερτόριο της θα χαρίσει ένα αξέχαστο φινάλε.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ο υπαίθριος χώρος του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου (ανάμεσα στα περίπτερα 9 και 13) μετατρέπεται σε μια εκρηκτική μουσική αρένα, έτοιμη να υποδεχτεί νέα ταλέντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η ΔΕΘ-HELEXPO, διαχρονικός υποστηρικτής της καλλιτεχνικής και μουσικής παραγωγής της χώρας μας, σε συνεργασία με την δισκογραφική εταιρεία Fine Records, διοργανώνει τον διαγωνισμό και σας καλεί να διεκδικήσετε τη θέση σας στο μουσικό στερέωμα.

Καθημερινά, από τις 19:00 έως τις 21:30, φρέσκες νότες θα πλημμυρίζουν την 89η ΔΕΘ, δίνοντας την ευκαιρία σε νέες μπάντες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να διεκδικήσουν μοναδικά έπαθλα που θα εκτοξεύσουν την καριέρα τους.

