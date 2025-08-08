Games
Εκπληκτική μεταμόρφωση - Ο Μπίλι Ζέιν είναι ίδιος ο Μάρλον Μπράντο στο τρέιλερ του «Waltzing with Brando»

Εκπληκτική μεταμόρφωση - Ο Μπίλι Ζέιν είναι ίδιος ο Μάρλον Μπράντο στο τρέιλερ του «Waltzing with Brando» Φωτογραφία: EPA
Tο «Waltzing with Brando» θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Μάρλον Μπράντο «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη, αυτήν τη φορά μέσα από την ερμηνεία του Μπίλι Ζέιν ο οποίος μεταμορφώθηκε στον θρυλικό ηθοποιό και η ομοιότητά τους είναι εκπληκτική.

Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός από τον ρόλο του στον Τιτανικό, αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο του πρωταγωνιστή και παραγωγού στην ταινία «Waltzing with Brando».

Το νέο τρέιλερ μάς δίνει μία γεύση από τον θρυλικό σταρ στα γυρίσματα του «Νονού» και κατά τη δημιουργία του οικολογικού καταφυγίου του σε μία απομακρυσμένη αλυσίδα νησιών στην Ταϊτή.

{https://youtu.be/Jmijco1awO4?si=EpeIQS9M1yUmKhcr}

Life

Το φιλμ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπιλ Φίσμαν, βασίζεται στα ομώνυμα απομνημονεύματα του αρχιτέκτονα Μπέρναρντ Τζατζ που κυκλοφόρησαν το 2011.

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία «ενός νεαρού αρχιτέκτονα του Λος Άντζελες που βρέθηκε, εντελώς απροσδόκητα, να ζει σε μία ακατοίκητη πόλη στον Νότιο Ειρηνικό με τον πελάτη του, τον Μάρλον Μπράντο».

Η παγκόσμια πρεμιέρα της φιλόδοξης παραγωγής πραγματοποιήθηκε ως ταινία λήξης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο τον Νοέμβριο του 2024.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζον Χέντερ, Τία Καρέρε, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Αλέινα Χάφμαν και Ρομπ Κόρντρι.

Tο «Waltzing with Brando» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 19 Σεπτεμβρίου από την Iconic Releasing.

