Ο Μπίλι Ζέιν μεταμορφώθηκε στον πρωταγωνιστή του The Godfather Μάρλον Μπράντο για τη νέα βιογραφική ταινία Waltzing with Brando.

Ο ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram εικόνες από τα γυρίσματα και η ομοιότητά του με τον Μπράντο είναι εντυπωσιακή.

Η ταινία «Waltzing with Brando» διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αγόρασε την ιδιωτική ατόλη Τετιαρόα στον Νότιο Ειρηνικό, όπου γύρισε το «Mutiny On The Bounty» (Η Ανταρσία του Μπάουντι) του 1962.

