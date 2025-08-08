Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

O Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί: Οι τρεις απειλές για «αποκάλυψη τύπου Terminator»

O Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί: Οι τρεις απειλές για «αποκάλυψη τύπου Terminator»
Τζέιμς Κάμερον: «Η ανθρωπότητα σήμερα αντιμετωπίζει τρεις υπαρξιακές απειλές: Κλιματική αλλαγή, πυρηνικά όπλα, υπέρ-νοημοσύνη»

Ο Τζέιμς Κάμερον, σκηνοθέτης των μεγάλων blocbusters «Τιτανικός», «Avatar» και φυσικά «Terminator», εξέφρασε την ανησυχία του ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εξοπλισμών μπορεί να οδηγήσει σε ένα δυστοπικό μέλλον, παρόμοιο με αυτό που παρουσίασε στο franchise ταινιών του Εξολοθρευτή με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Μιλώντας στο Rolling Stone με αφορμή την επικείμενη κινηματογραφική μεταφορά του «Ghosts of Hiroshima», ενός έργου του Τσαρλς Πελεγκρίνο για την πρώτη ατομική βόμβα, δήλωσε ότι αν και βασίζεται επαγγελματικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ανησυχεί για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν αξιοποιηθεί με μηδενιστική πρόθεση.

«Πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μίας αποκάλυψης τύπου Terminator, εάν συνδυάσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη με οπλικά συστήματα, ακόμη και με πυρηνικά. Επειδή το πεδίο των επιχειρήσεων είναι τόσο γρήγορο, τα χρονικά περιθώρια για λήψη αποφάσεων πολύ σύντομα, θα χρειαζόταν μία υπερ-νοημοσύνη για να μπορέσει να επεξεργαστεί όλο αυτό και ίσως να είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να κρατήσουμε έναν άνθρωπο στον κύκλο λήψης αποφάσεων», ανέφερε ο βραβευμένος σκηνοθέτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «Tulsa King» Σιλβέστερ Σταλόνε επιστρέφει στο πρώτο τρέιλερ της 3ης σεζόν

Ο «Tulsa King» Σιλβέστερ Σταλόνε επιστρέφει στο πρώτο τρέιλερ της 3ης σεζόν

Entertainment

«Αλλά οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στα λάθη και έχουν γίνει πολλά σφάλματα που μας έφεραν στα πρόθυρα διεθνών επεισοδίων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Οπότε δεν ξέρω», συμπλήρωσε ο Κάμερον τονίζοντας: «Νιώθω ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο καμπής στην ανθρώπινη ανάπτυξη όπου έχουμε τρεις υπαρξιακές απειλές: Την κλιματική αλλαγή και τη συνολική υποβάθμιση του φυσικού κόσμου, τα πυρηνικά όπλα και την υπερ-νοημοσύνη. Όλες τους φαίνεται να εκδηλώνονται και κορυφώνονται ταυτόχρονα. Ίσως η υπερ-νοημοσύνη να είναι η απάντηση».

{https://youtu.be/k64P4l2Wmeg?si=Ln52LJVc_QisGZuL}

Σημειώνεται, ότι η πρώτη ταινία Terminator, που κυκλοφόρησε το 1984 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα κυβερνάται από ένα δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης για την άμυνα, με το όνομα Skynet, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club»

Οι συνταξιούχοι Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν κυνηγούν έναν δολοφόνο στο τρέιλερ του «The Thursday Murder Club»

Entertainment
Μόλις μάθαμε πότε επιτέλους ξεκινούν τα γυρίσματα του «Batman II»

Μόλις μάθαμε πότε επιτέλους ξεκινούν τα γυρίσματα του «Batman II»

Entertainment
Στα σκαριά η βιογραφική ταινία για τον Ozzy και τη Sharon Osbourne

Στα σκαριά η βιογραφική ταινία για τον Ozzy και τη Sharon Osbourne

Entertainment
«Ο διάβολος φοράει Prada» και κατακτά τις πλατφόρμες 20 χρόνια μετά

«Ο διάβολος φοράει Prada» και κατακτά τις πλατφόρμες 20 χρόνια μετά

Entertainment

NETWORK

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

healthstat.gr
Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

healthstat.gr
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

healthstat.gr