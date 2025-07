Green Day για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Η ελληνική σημαία, η φαν που ανέβηκε στη σκηνή και ο Ozzy

Oι Green Day έπαιξαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα χθες Κυριακή 6/07, χαρίζοντας μια μαγική βραδιά στους χιλιάδες φαν τους που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ. Το θρυλικό συγκρότημα εμφανίστηκε στη χώρα μας στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2025 που φέτος γιότασε τα 20 χρόνια του (με τον καλύτερο τρόπο).



Οι Green Day σε μεγάλα κέφια, απογείωσαν το κοινό ήδη από το τραγούδι, σε μια βραδιά που είχε εμβληματικά κομμάτια αλλά και αρκετές εκπλήξεις. Όπως όταν ο Billie Joe Armstrong ανέβασε στη σκηνή μία -τυχερή- κοπέλα από το κοινό για να τραγουδήσουν μαζί το Know Your Enemy!

Μάλιστα, σε αρκετές στιγμές κατά τη διάρκεια του live ο Armstrong επανέλαβε αστειευόμενος το λογοπαίγνιο με το όνομά τους: «Είμαστε οι Greek Day», απέτισε φόρο τιμής στον Ozzy o οποίος την προηγούμενη ημέρα έδωσε την αποχαιρετιστήρια συναυλία με τους Black Sabbath, ενώ εμφανίστηκε στο stage φορώντας στους ώμους του την ελληνική σημαία!

?? Billie Joe with the Greek flag during the Green Day set at Ejekt Festival in Athens.

