Πέθανε ο Μαρκ Σνόου, συνθέτης των X-Files

Ο Μαρκ Σνόου ήταν ο συνθέτης του εμβληματικού μουσικού θέματος των Χ-Files.

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Μαρκ Σνόου, ο υποψήφιος για Emmy συνθέτης πίσω από το αγαπημένο μουσικό θέμα των X-Files. Ο Σνόου «έφυγε» από την ζωή την Παρασκευή (4/07) στο σπίτι του στο Κονέκτικατ, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο The Hollywood Reporter.

Ο Σνόου ήταν ο συνθέτης του εμβληματικού μουσικού θέματος της σειράς The X-Files, στην οποία εργάστηκε από την αρχή το 1993 έως το τέλος της το 2018.



Εκτός από τη μουσική των τίτλων, συνέθεσε και την υπόλοιπη μουσική της σειράς, κερδίζοντας έξι υποψηφιότητες για Emmy κατά τη διάρκεια της θητείας του στα X-Files. Επίσης, ήταν και ο συνθέτης της ταινίας The X Files του 1998.



Ο Σνόου είχε προταθεί συνολικά 15 φορές για Emmy, και είχε υπογράψει τη μουσική σε σειρές όπως οι: Hart to Hart, T.J. Hooker, Smallville, The Ghost Whisperer και Blue Bloods, μεταξύ άλλων. Στον κινηματογράφο δούλεψε στις ταινίες: The New Mutants, Ernest Saves Christmas και Crazy in Alabama. Ένα από τα πρώτα του πρότζεκτ ήταν 1976 στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Τζον Τραβόλτα.



Ο συνθέτης με σπουδές στο Juilliard ξεκίνησε, όπως οι περισσότεροι συνθέτες της TV στη δεκαετία του 1970, γράφοντας για πλήρη ορχήστρα, αλλά ο Σνόου ήταν από τους πρώτους που πέρασαν στο αμιγώς ηλεκτρονικό περιβάλλον στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δουλεύοντας μόνος του στο στούντιο του σπιτιού του. Όλη η τηλεοπτική μουσική των «X-Files» (μερικές φορές μέχρι και 40 λεπτά ανά εβδομαδιαίο επεισόδιο) δημιουργήθηκε στα συνθεσάιζερ, τα samplers και τα άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε.



Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του το 2016: «Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να φτάσω στο σημείο να νιώθω άνετα με τα ηλεκτρονικά, προσπαθώντας να φτιάξω κάτι που να προσεγγίζει τη μελωδική μουσική. Αλλά η τεχνολογία ξεκίνησε να αλλάζει τόσο γρήγορα. Αυτά τα ηλεκτρονικά όργανα μπορούσαν πραγματικά να δημιουργήσουν κάτι που να προσεγγίζει τη μουσική. [Τώρα] έχω το πληκτρολόγιό μου, βλέπω τη σειρά στην οθόνη μπροστά μου και απλά αρχίζω να παίζω μαζί της. Αυτοσχεδιάζω, και μετά βρίσκω κάτι που μου αρέσει, και το ξανακάνω ξανά και ξανά».