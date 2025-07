Ποιος διάσημος σταρ κάνει cameo-έκπληξη στο νέο Superman

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν αποκαλύπτει το εκπληκτικό cameo από έναν παλιό φίλο της Marvel.

Ο σκηνοθέτης του Superman, Τζέιμς Γκαν, αποκάλυψε ένα cameo - έκπληξη στο νέο, πολυαναμενόμενο reboot της ταινίας.



Η νέα ταινία Superman θα κυκλοφορήσει -στους ελληνικούς κινηματογράφους- στις 10 Ιουλίου, θα είναι η πρώτη ταινία του DC Universe (DCU), ενώ τον επόμενο χρόνο θα ακολουθήσει το Supergirl: Woman Of Tomorrow και το Clayface.

Ο Τζέιμς Γκαν μιλώντας πρόσφατα στο Jake's Takes, αποκάλυψε το cameo-έκπληξη ενός πασίγνωστου ηθοποιού -και ενίοτε σκηνοθέτη. Ο λόγος για τον σταρ του «A Star Is Born», Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος υποδύεται τον πατέρα του Superman, Jor-El, στην ταινία!



Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για την τριλογία ταινιών Guardians Of The Galaxy.

«Ο Μπράντλεϊ μου κάνει απλώς μια χάρη. Είναι φίλος. Έχουμε μείνει σε στενή επαφή από τις ταινίες Guardians και τον θαυμάζω πολύ ως ηθοποιό και ως σκηνοθέτη», εξήγησε ο Γκαν και πρόσθεσε: «Απλά του είπα: 'Θα μου κάνεις μια χάρη; Έλα κάτω, πήγαινε στην Αγγλία, θα σε γυρίσουμε σε τρισδιάστατο περιβάλλον, θα φτιάξουμε ένα ολόγραμμά σου και θα παίξεις τον Jor-El". Και είπε "Εντάξει"».



Στην ερώτηση αν θα μπορούσε ο Jor-El να εμφανιστεί αλλού σε ένα μελλοντικό πρότζεκτ του Σύμπαντος της DC (DCU), ο Γκαν άφησε μια πόρτα ανοιχτή λέγοντας: «Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι πιθανό».





Σε άλλα νέα ο Γκαν επιβεβαίωσε ότι ο Superman, ο Batman και η Wonder Woman θα εμφανιστούν τελικά μαζί στο νέο σύμπαν της DC. Συγκεκριμένα, άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζει την ένωση της εμβληματικής τριάδας, ενώ διευκρίνισε ότι το reunion δεν θα γίνει άμεσα (στην επόμενη ταινία) αλλά θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των επερχόμενων πρότζεκτ της DC.

Οι επικεφαλής των DC Studios, Πίτερ Σάφραν και Τζέιμς Γκαν, είναι οι παραγωγοί της ταινίας, με τον Γκαν να υπογράφει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, βασισμένος στους χαρακτήρες της DC των Τζέρι Σίγκελ και Τζο Σούστερ.

Στην ταινία Superman πρωταγωνιστεί ο Ντέιβιντ Κορένσουετ (Twisters, Hollywood) στον διπλό ρόλο του Superman/Κλαρκ Κεντ, η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (Η θαυμαστή κυρία Μέιζελ) ως Λόις Λέιν και ο Νίκολας Χουλτ (ταινίες X–Men, Juror #2) ως Λεξ Λούθορ.

Συμμετέχουν επίσης οι Έντι Γκαθέγκι (For All Mankind), Άντονι Κάριγκαν (Barry, Γκόθαμ), Νέιθαν Φίλιον (Οι φύλακες του Γαλαξία, The Suicide Squad), Ιζαμπέλα Μερσέντ (Άλιεν: Ρωμύλος), Σκάιλερ Γκιζόντο (Πίτσα γλυκόριζα, Booksmart), Σάρα Σαμπάιο (At Midnight), Μαρία Γκαμπριέλα ντε Φαρία (The Moodys), Γουέντελ Πιρς (Selma, Tom Clancy’s Jack Ryan), Άλαν Τούντικ (Andor), Προύιτ Τέιλορ Βινς (Με τα μάτια κλειστά) και Νίβα Χάουελ (Άπληστοι άνθρωποι).