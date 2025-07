Πανσέληνος στο ΚΠΙΣΝ: Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ξενυχτάει με ταινίες, yoga και silent disco πάρτι

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Φέτος το καλοκαίρι, το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Την Πέμπτη 10 Ιουλίου, στην Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ξενυχτάει και προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες: μαραθώνιος ταινιών μέχρι το ξημέρωμα, silent disco πάρτι, ομαδικά παιχνίδια μυστηρίου, βόλτες με καγιάκ στο Κανάλι, διαλογισμός, yoga και πολλές ακόμη δράσεις περιμένουν όσες και όσους έχουν διάθεση για μια νύχτα στο Πάρκο με θέα το γεμάτο φεγγάρι! Απαραίτητος εξοπλισμός: υπνόσακοι, αντικουνουπικά και όρεξη για ξενύχτι.



Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Μαραθώνιος ταινιών ως το ξημέρωμα

από τις 21.30

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Tο 15o Athens Open Air Film Festival επιλέγει τις ταινίες και μεταμορφώνει το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε σκηνή εγκλήματος καλώντας τους θεατές να πάρουν τον ρόλο του ντετέκτιβ. Σε αυτήν την ολονυχτία «Whodunnit», κάθε ταινία κρύβει μια ιστορία μυστηρίου, γεμάτη ανατροπές, ίντριγκες και χαρακτήρες με μυστικά. Από κλασικά φιλμ που θα ζήλευε η Αγκάθα Κρίστι μέχρι μοντέρνες σπαζοκεφαλιές γεμάτες σασπένς και χιούμορ, οι θεατές καλούνται να λύσουν το μυστήριο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους!

Πρόγραμμα προβολών:

21:30

Γουάλας και Γκρόμιτ στον Τεράστιο Λαχανόκηπο / Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005)

Σκηνοθεσία: Νικ Παρκ, Στιβ Μποξ

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

23.00

Μυστηριώδεις Φόνοι στο Μανχάταν / Manhattan Murder Mystery (1993)

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Πρωταγωνιστούν: Γούντι Άλεν, Ντάιαν Κίτον, Άλαν Άλντα, Αντζέλικα Χιούστον

00:50

Η Άκρη του Νήματος / Jagged Edge (1985)

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μάρκαντ

Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Κλόουζ, Τζεφ Μπρίτζες, Πίτερ Κογιότ, Ρόμπερτ Λότζια

02:50

Αθώος μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου / Presumed Innocent (1990)

Σκηνοθεσία: Άλαν Τζ. Πάκουλα

Πρωταγωνιστούν: Χάρισον Φορντ, Γκρέτα Σκάκι, Μπόνι Μπεντέλια, Ραούλ Τζούλια

Silent Disco πάρτι και Face Painting



22.00-02.00, Μεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας



Στον Μεσογειακό Κήπο, στήνεται ένα διαφορετικό πάρτι με πολλή μουσική, καθόλου ηχεία, fluo make-up και πολλά ασύρματα ακουστικά! Δύο DJs μιξάρουν ζωντανά διαφορετικά είδη μουσικής και το κοινό μπορεί να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένας πρωτότυπος τρόπος έκφρασης όπου όλοι μαζί (και μόνοι) χορεύουν και διασκεδάζουν σε ένα υπαίθριο club όπου -όταν βγουν τα ακουστικά- επικρατεί απόλυτη ησυχία.



Τα Silent Disco πάρτι έγιναν ευρέως γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν εμφανίστηκαν στο Glastonbury Festival και από κει και πέρα τα κινητά «βουβά» πάρτι άρχισαν να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία.



DJ Sets: Junior SP, Fotini Galani

Face Painting: Moutzoures





Νύχτα Μυστηρίου στον Θόλο

με τον Γιάννη Σαρακατσάνη



22.00-02.00, Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας



Για ακόμη μία χρονιά, ο Γιάννης Σαρακατσάνης παρουσιάζει μια διασκεδαστική -και, πάνω από όλα, διαδραστική- βραδιά μυστηρίου στον Θόλο, ειδικά σχεδιασμένη για το Full Moon Sleepover του ΚΠΙΣΝ. Φόνοι, απαγωγές, κλοπές πολύτιμων αντικειμένων και διαφόρων ειδών εγκλήματα σας περιμένουν να τα εξιχνιάσετε!



Game Zone



Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

19:00 - 03:00 επιτραπέζια παιχνίδια

21:00 - 02:00 Πες Βρες

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Ανακαλύψτε τον κόσμο των ομαδικών παιχνιδιών και ζήστε με τους φίλους ή την οικογένειά σας συναρπαστικές στιγμές. Το παιχνίδι ερωτήσεων «Πες Βρες» συνδυάζει γνώσεις, οξυδέρκεια και ανταγωνισμό, προσφέροντας άφθονο γέλιο και διασκέδαση σε όλη την παρέα. H ομάδα του «Πες Βρες» σχεδίασε ένα παιχνίδι ειδικά για το Full Moon Sleepover με τις ερωτήσεις να προβάλλονται σε οθόνη και με έναν παρουσιαστή να συντονίζει το κοινό. Επιπλέον, κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής, φαντασίας και επιδεξιότητας προσφέρονται για όλες τις ηλικίες και θα σας καθηλώσουν εποικοδομητικά, για ώρες, συνδυάζοντας σκέψη, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία.





Καγιάκ στο Κανάλι

19.00 – 03.00, Κανάλι

Ελεύθερη συμμετοχή, με σειρά προτεραιότητας

Για ενήλικες και παιδιά 10 ετών και άνω

Για συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενήλικα.



Μια μαγευτική βόλτα, κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του ΚΠΙΣΝ και, ταυτόχρονα, μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με το καγιάκ.





Hatha Yoga και Διαλογισμός στα Νότια Μονοπάτια



Νότια Μονοπάτια, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Απογευματινή Ζώνη:

Yoga: 19.30-20.30

Διαλογισμός: 20.30-20.50

Πρωινή Ζώνη:

Yoga: 05.30-06.30

Διαλογισμός: 06.30-06.50

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας



Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga.



Το ηλιοβασίλεμα, αλλά και το ξημέρωμα της επόμενης μέρας, βρίσκουν τους επισκέπτες στα Νότια Μονοπάτια για ένα μάθημα Hatha Yoga την ώρα της Δύσης και της Ανατολής, αλλά και Αναπνευστικό Διαλογισμό. Τα μαθήματα έχουν ήπιους και μέτριους ρυθμούς έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη yoga να ακολουθούν, αλλά και στους προχωρημένους να εμβαθύνουν στην τεχνική τους.



Πληροφορίες



Full Moon Sleepover

10 Ιουλίου, από τις 19.00

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Τα Full Moon Sleepover υλοποιούνται με τη χορηγία του Aperol, του αυθεντικού ιταλικού aperitivo και συμβόλου της χαράς. Aperol και χαρούμενες στιγμές με την παρέα κάτω από το φως της πανσελήνου πάνε μαζί!

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.