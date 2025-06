Release Athens 2025: Οι Avenged Sevenfold απογείωσαν την Πλατεία Νερού

Ανταπόκριση από την πρώτη φεστιβαλική ημέρα του Release Athens 2025 με headliners τους Avenged Sevenfold στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Eκκωφαντικό ήταν το ξεκίνημα του φετινού Release Athens για τις χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού, το Σάββατο 7 Ιουνίου, για την πρώτη φεστιβαλική ημέρα της φετινής διοργάνωσης με headliners τους Avenged Sevenfold.



Την πρώτη ημέρα του Release άνοιξαν με τον καλύτερο τρόπο οι Palaye Royale, μια μπάντα που ακολουθούν τους Avenged Sevenfold σε μεγάλο κομμάτι της περιοδείας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απίστευτη ενέργεια του frontman της μπάντας, ο οποίος έδωσε ένα μοναδικό σόου, μεταδώθηκε αστραπιαία και στους χιλιάδες φαν οι οποίοι γέμισαν την Πλατεία Νερού από νωρίς το απόγευμα.

Από τα highlights της εμφάνισης των Palaye Royale ήταν όταν ο τραγουδιστής τους πέταξε μια φουσκωτή βάρκα στο κοινό και μπαίνοντας μέσα σε αυτή έφτασε μέχρι τον ηχολήπτη.



Στις 21.25 περίπου, σήμανε η μεγάλη ώρα για την παρθενική εμφάνιση Avenged Sevenfold στην Ελλάδα. Μια συναυλία που ευχόμαστε να είναι η πρώτη από αρκετές ακόμα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, μιας και το ελληνικό κοινό τούς επεφύλασσε μια μοναδική υποδοχή, δείνοντας -με το παραπάνω- με πόση λαχτάρα και χαρά τους περίμενε τόσα χρόνια. Οι Avenged Sevenfold έλαβαν το μήνυμα και δεν έχασαν την ευκαιρία να πουν τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες φαν τους και για τη μοναδική ενέργεια του κοινού.

Το συγκρότημα ξεκίνησε το live με τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ, για να ακολουθήσει το Afterlife που ξεσήκωσε τους φαν, καθώς και best off τραγούδια όπως τα The Stage, So Far Away, Nightmare, Unholy Confessions, A Little Piece of Heaven και άλλα.

Την όλη εμπειρία απογείωσε ακόμα περισσότερο ο άρτιος ήχος αν και θα θέλαμε λίγη ώρα παραπάνω, καθώς η 1.30 ώρα που έπαιξε συνολικά το συγκρότημα μάς φάνηκε ότι πέρασε νεράκι.







Tο setlist της συναυλίας των Avenged Sevenfold στο Release Athens