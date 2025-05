Η Amazon έκοψε ξαφνικά μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της - Ποιος είναι ο λόγος

H επιτυχημένη σειρά φαντασίας «The Wheel of Time», δεν πρόκειται να επιστρέψει για την τέταρτη σεζόν.

H Amazon κόβει μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές φαντασίας και οι φαν -σαν άλλος Σπύρος Παπαδόπουλος- αναρωτιούνται αποσβολωμένοι «τι έγινε ρε παιδιά;»



Ο λόγος για το «The Wheel of Time» που παρά το γεγονός ότι η τρίτη σεζόν ήταν το κεφάλαιο της σειράς με τις καλύτερες κριτικές, η Amazon αποφάσισε να το ακυρώσει λόγω της ακριβής παραγωγής.



Αν και πρόκειται για την πιο δημοφιλή σειρά στο Prime Video όταν έκανε πρεμιέρα, φαίνεται ότι τα νούμερα των προβολών δεν ήταν αρκετά ώστε να δικαιολογήσουν την επένδυση του streamer, σύμφωνα με δημοσιεύματα.



{https://youtu.be/qk0D4OV95bQ?si=4AOrSpQJfM_7jH9Q}



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, το «The Wheel of Time» ακυρώθηκε μετά από τρεις σεζόν. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο λόγος ήταν σχεδόν αποκλειστικά οικονομικός, καθώς η παραγωγή εξακολουθούσε να «αρέσει δημιουργικά στα στελέχη του streamer». Η τρίτη σεζόν της σειράς έκανε πρεμιέρα νωρίτερα φέτος με μεγάλη επιτυχία, με τις κριτικές να τη βαθμολογούν με το εξαιρετικό 97% στο Rotten Tomatoes.



Όσον αφορά το κόστος της παραγωγής, οι δύο πρώτες σεζόν κόστισαν στην Amazon 250 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι σαφές πόσο κόστισε η τρίτη -και εντέλει τελευταία- σεζόν, αλλά η απόφαση της εταιρείας να ακυρώσει τη σειρά πιθανότατα υποδεικνύει ακόμα έναν τεράστιο προϋπολογισμό και παρά το υπέρογκο κόστος, οι φαν πίστευαν ότι η σειρά θα συνεχίσει και με επόμενους κύκλους, καθώς βελτιωνόταν μετά από κάθε σεζόν στο Prime Video.



Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για άλλες παραγωγές μεγάλου προϋπολογισμού, όπως ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Rings of Power. Ωστόσο, ακόμη και με τους επικριτές της, μια σειρά όπως το Rings of Power έχει μεγαλύτερη δυναμική λόγω του brand Lord of the Rings.



Το «The Wheel of Time», αν και βασίστηκε στη σειρά βιβλίων του Robert Jordan με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, έπρεπε να βασιστεί περισσότερο στις δικές του δυνάμεις ως δράμα φαντασίας, το οποίο ήταν εντυπωσιακό από μόνο του. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής, αν το The Wheel of Time βρει τηλεοπτικό «σπίτι» σε άλλα δίκτυα ή streamers όπως το Netflix.