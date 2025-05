Release Athens - Γιάννης Μιράμπιτας, Θωμάς Μαχαίρας στο Dnews: Το κράτος να αναγνωρίσει τον ρόλο των φεστιβάλ στον πολιτισμό και τον τουρισμό

Οι Γιάννης Μιράμπιτας και Θωμάς Μαχαίρας, γενικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Release Athens αντίστοιχα, μιλούν στο Dnews για το παρόν και το μέλλον του -ίσως πιο- σημαντικού μουσικού φεστιβάλ της χώρας.

Οι δυο τους είναι οι πλέον κατάλληλοι για να μας πουν όσα θέλουμε να ξέρουμε για το παρόν και το μέλλον του Release Athens, λίγο πριν την έναρξή του για φέτος, το Σάββατο 7 Ιουνίου.



Ποια είναι τα live acts που δεν πρέπει να χάσουμε από τη φετινή διοργάνωση; Πώς επιλέγουν το lineup του φεστιβάλ; Λαμβάνουν υπόψιν τα αιτήματα του κόσμου; Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια του χιλιάδων φαν που κατακλύζουν την Πλατεία Νερού και ποια είναι τα παράπονα που ακούν πιο συχνά από τον κόσμο; Υπάρχει στήριξη από το κράτος και ποια τα αιτήματα των ίδιων προς την πολιτεία;



Όλες οι απαντήσεις στη συνέντευξη που ακολουθεί.





Πώς επιλέχθηκε το φετινό lineup των καλλιτεχνών;

Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το Release Athens, η προτεραιότητά μας όσον αφορά στην επιλογή των καλλιτεχνών δόθηκε στην πολυσυλλεκτικότητα. Θέλουμε το φεστιβάλ να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους μουσικόφιλους, καλύπτοντας κάθε είδος και τάση της σύγχρονης μουσικής σκηνής που, τουλάχιστον με βάση τα δικά μας κριτήρια, έχει να πει κάτι το ουσιαστικό.



Το φετινό lineup δεν αποτελεί εξαίρεση. Rock, post-punk, dance pop, dream pop, electronica, heavy metal (σε διάφορες εκφάνσεις του, από την πιο σύγχρονη και εμπορική μέχρι το progressive) είναι μόνο μερικά από τα μουσικά είδη των οποίων κορυφαίοι εκπρόσωποι θα παρελάσουν από τη σκηνή του Release Athens 2025.

Ποιες είναι παράμετροι και η διαδικασία για τη σύνθεση ενός line up κάθε χρόνο;

Πέρα από τα όσα ανέφερα στην προηγούμενη απάντησή μου, το πρώτο που λαμβάνουμε υπόψιν κάθε χρόνο είναι, αναπόφευκτα, η διαθεσιμότητα των καλλιτεχνών. Πολλές φορές, ιδίως όσον αφορά στα μεγάλα ονόματα, αυτά που ονομάζουμε headliners, τα πλάνα αργούν να οριστικοποιηθούν και ενίοτε αλλάζουν ξαφνικά. Επιπλέον, η Ελλάδα, παρότι βρίσκεται για τα καλά στον φεστιβαλικό / συναυλιακό χάρτη πλέον, δεν είναι και ο ευκολότερος προορισμός για πολλούς, τόσο γεωγραφικά όσο και ως μέγεθος αγοράς. Κατά συνέπεια, καλούμαστε να δείχνουμε μία ευελιξία όσον αφορά στις πιθανές επιλογές για το lineup της εκάστοτε ημέρας. Το μόνο σίγουρο είναι πως ενδιαφερόμαστε για καλλιτέχνες με κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πέρα από το αυτονόητο που έχει να κάνει με τη δημοτικότητά τους, άρα και με τα εισιτήρια που μπορούμε να περιμένουμε.



Σε κάθε περίπτωση, η διαμόρφωση του τελικού lineup είναι πάντα μία μακριά και επίπονη διαδικασία, με δύσκολες αλλά και συναρπαστικές στιγμές.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα live acts που δεν πρέπει να χάσει φέτος το κοινό;

Προσωπικά, θα προέτρεπα τον καθένα, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερες συναυλίες. Όχι επειδή συμβαίνει να εργάζομαι στον συγκεκριμένο χώρο αλλά διότι ως άνθρωπος που πηγαίνω σε αυτές από πολύ μικρή ηλικία, είμαι πλέον σίγουρος πως αποτελούν από τα λίγα πράγματα που θυμόμαστε έντονα όσα χρόνια κι αν περάσουν, που μας χαρίζουν όμορφες αναμνήσεις τις οποίες έχουμε μοιραστεί με τόσους άλλους, που μας δίνουν τα ψυχικά εφόδια να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες μιας καθημερινότητας που, στις ημέρες μας, ενίοτε μοιάζει με δυστοπία.

Πέρα από αυτή τη γενική τοποθέτηση, όσον αφορά στο Release Athens 2025, θα έλεγα πάλι πως υπάρχει κάτι για τον καθένα. Οι φίλοι της πιο νέας σκηνής σίγουρα δεν πρέπει να χάσουν την εμφάνιση ονομάτων όπως οι Fontaines D.C. (μια μπάντα που θα κυριαρχήσει στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα τα επόμενα χρόνια ), οι IDLES, οι Glass Beams, οι Boy Harsher, οι Sprints, οι πιο παλιοί (αλλά και οι νεότεροι που μαθαίνουν τώρα τους Smiths) θα ξαναδούν τον Morrissey μετά από πολλά χρόνια, όσοι θυμούνται με νοσταλγία τα 80s-90s θα σπεύσουν στην ημέρα της Kylie Minogue (η οποία, εδώ που τα λέμε, δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της pop), ενώ όσοι αρέσκονται σε πιο ονειρικά και ηλεκτρονικά ακούσματα πρέπει να απολαύσουν τους London Grammar, την Aurora και τους Klangphonics (ένα όνομα με πολύ μέλλον, κρατήστε το αυτό) που παίζουν την ίδια ημέρα.

Οι φίλοι του σκληρότερου ήχου έχουν να διαλέξουν μία ή περισσότερες βραδιές με ονόματα όπως οι Avenged Sevenfold, μία μεγάλη headliner μπάντα που έρχεται στη χώρα μας για πρώτη φορά, οι τρομεροί Gojira, που εντυπωσίασαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, και οι Dream Theater, αδιαμφισβήτητοι leaders του progressive metal.

Για το τέλος, κράτησα δύο πολύ ιδιαίτερες βραδιές. Αυτή που είναι αφιερωμένη σε ολόκληρη τη μέχρι σήμερα πορεία του Παύλου Παυλίδη, ο οποίος μοιάζει να βρίσκεται στην πιο γόνιμη και δημιουργική στιγμή της σπουδαίας καριέρας του, και εκείνη με headliners τους The Prodigy που, επειδή τους είχαμε στο Release Athens και το 2023, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως παραμένουν ένα από τα πιο δυνατά και ξεσηκωτικά live acts που μπορεί να δει κανείς εν έτει 2025.

Το Release Athens έχει μεγαλώσει και έχει εδραιωθεί ως το σημαντικότερο open air καλοκαιρινό φεστιβάλ της χώρας. Θεωρείτε ότι το «χωράει» ακόμα η Πλατεία Νερού, υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή χώρου;

Το Release Athens έχει πράγματι εξελιχθεί και εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά φεστιβάλ της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο - τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η Πλατεία Νερού αποτελεί έναν ξεχωριστό και αγαπημένο χώρο, με μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, που έχει συνδεθεί στενά με την ταυτότητα του φεστιβάλ και έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές για το μουσικόφιλο κοινό.



Παρόλα αυτά, παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη του φεστιβάλ και τις αυξανόμενες ανάγκες του κοινού. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για ενδεχόμενη αλλαγή χώρου στο μέλλον, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των θεατών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διοργάνωσης.



Όπως αντιλαμβάνεστε, οι διαθέσιμοι χώροι κοντά στον αστικό ιστό είναι ελάχιστοι και η δημιουργία ενός φεστιβαλικού χώρου αντίστοιχου - ή και μεγαλύτερου - της Πλατείας Νερού προϋποθέτει σημαντικούς πόρους και κατάλληλες υποδομές.

Θεωρείται ασφαλής χώρος η Πλατεία Νερού (και χωροταξικά) και ποια η διαχείριση ενός έκτακτου γεγονότος; Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που παίρνει το φεστιβάλ;

Βεβαίως, η Πλατεία Νερού θεωρείται απόλυτα ασφαλής χώρος. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ έχουν περάσει περισσότεροι από 1.000.000 επισκέπτες, δεν έχει καταγραφεί κανένα ατύχημα από το 2016 μέχρι σήμερα. Το φεστιβάλ έχει φροντίσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και έχει υποβάλει έναν ολοκληρωμένο φάκελο ασφαλείας στις αρμόδιες αρχές, όπως η Πυροσβεστική και το Λιμεναρχείο, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την τροχαία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.



Επιπλέον, έχουμε διασφαλίσει ότι το προσωπικό μας θα λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορέσουμε να εκκενώσουμε τον χώρο σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαφυγής, με απόλυτη ασφάλεια και ψυχραιμία.



Για τη μέγιστη ασφάλεια των επισκεπτών μας, το φεστιβάλ προσλαμβάνει διασώστες, ναυαγοσώστες, γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ υπάρχει και ειδική ομάδα εξυπηρέτησης κοινού, για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Ποια είναι τα παράπονα που ακούτε πιο συχνά από τον κόσμο;

Όπως είναι φυσικό, εκτός από τις πολλές θετικές κριτικές που λαμβάνουμε καθημερινά, υπάρχουν και κάποια παράπονα. Ένα από τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνουμε αφορά στην αποχώρηση του κοινού από την Πλατεία Νερού. Δυστυχώς, υπάρχουν φορές που, παρά τις προσπάθειές μας, δεν είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε επαρκή υποστήριξη από την Τροχαία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. Καταλαβαίνετε πως το προσωπικό του φεστιβάλ δεν έχει τη δικαιοδοσία, για να ρυθμίσει την κυκλοφορία στους δρόμους, και έτσι ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις κατά την αποχώρηση.



Κάθε χρόνο, ζητάμε επισήμως τη συνδρομή της Τροχαίας, ακόμα και επ’ αμοιβή, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό, κυρίως όταν προκύπτουν άλλες έκτακτες καταστάσεις, όπως οι συχνές πυρκαγιές που τα καλοκαίρια πλήττουν τη χώρα και απαιτούν τη διάθεση του προσωπικού της Τροχαίας σε πιο επείγοντα καθήκοντα.



Από τη προσωπική μου εμπειρία πάντως, ακόμα και σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, η διαδικασία αποχώρησης του κοινού μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ώρες, συχνά κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η διαφορά είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το κοινό στο εξωτερικό είναι ενδεχομένως περισσότερο εξοικειωμένο με τέτοιες καταστάσεις και επιδεικνύει μεγαλύτερη υπομονή και πειθαρχία. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι με τον καιρό θα καλλιεργηθεί και εδώ, όσο αναπτύσσεται η φεστιβαλική κουλτούρα.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυξημένα παράπονα σχετικά με την ώρα εμφάνισης των δεύτερων και τρίτων συγκροτημάτων. Εξαιτίας της θερινής ώρας και των ωρών κοινής ησυχίας, αναγκαζόμαστε να ξεκινάμε τις εκδηλώσεις αρκετά νωρίς, με αποτέλεσμα η εμφάνιση ορισμένων μεγάλων συγκροτημάτων να πραγματοποιείται με έντονο φως και ζέστη. Αυτό θα μπορούσε εύκολα να ρυθμιστεί με μια μικρή παράταση του ωραρίου ενδεχομένως από την περιφέρεια Αττικής ή από την αρμόδια υπηρεσία.



Σε κάθε περίπτωση, τα παράπονα είναι ελάχιστα σε σχέση με τα χιλιάδες κυριολεκτικά θετικά σχόλια που λαμβάνουμε κάθε καλοκαίρι από τους φίλους του Release Athens Festival.

Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε ένα φεστιβάλ που να θυμίζει έστω και λίγο π.χ. το Coachella. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ο χώρος μπορεί να βρεθεί, είναι στην κουλτούρα μας να στηρίξουμε (και το κοινό εννοώ) ένα τέτοιο φεστιβάλ με όλα τα συν και τα πλην του;

Δεν είμαι σίγουρος αν το Coachella είναι πλέον «μουσικό» φεστιβάλ. Μοιάζει περισσότερο με ένα μεγάλο κοσμοπολίτικο event που απλά αντικατοπτρίζει τις τάσεις στην παγκόσμια κουλτούρα όσον αφορά, σχεδόν αποκλειστικά, στο εμπορικό της κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ο χώρος, οι υποδομές, τα κεφάλαια που απαιτούνται για κάτι τέτοιο είναι μία μεγάλη συζήτηση που άπτεται των όσων ανέφερα στο τέλος της προηγούμενης απάντησής μου.

Όσον αφορά στο αν υπάρχει το κοινό που θα μπορούσε να στηρίξει κάτι τέτοιο, φυσικά όχι στο ίδιο αλλά έστω σε παραπλήσιο μέγεθος, θα έλεγα πως η εμπειρία μας στο Release Athens μας έχει δείξει ότι οι σωστές επιλογές μπορούν να φέρουν τον κόσμο κοντά σε μία διοργάνωση, σε μεγάλους αριθμούς, με βασική προϋπόθεση το να προσφέρεις και τις απαραίτητες συνθήκες ώστε κάθε επισκέπτης του φεστιβάλ να έχει τη σωστή εμπειρία, σε κάθε επίπεδο. Το Release Athens υποστηρίζεται συνειδητά από περισσότερους από 150.000 ανθρώπους, κάθε καλοκαίρι, άρα όταν κάνεις κάτι καλά το κοινό θα έρθει – και θα ξανάρθει.

Ακούτε τα αιτήματα του κοινού για ονόματα καλλιτεχνών και συγκροτημάτων; Ενδεικτικό παράδειγμα οι Metallica, ένα όνομα που ζητούν διακαώς οι έλληνες fans.

Εννοείται πως έχουμε επικοινωνία με το κοινό του φεστιβάλ και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν όλες τις προτάσεις των φίλων που στηρίζουν το Release Athens, όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, όπως προανέφερα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην τελική διαμόρφωση ενός lineup. Το σίγουρο είναι πως πάντα θα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα φεστιβάλ όσο το δυνατόν καλύτερο και μεγαλύτερο, κάθε καλοκαίρι που έρχεται.

Το ελληνικό κράτος στηρίζει με πόρους τα ελληνικά φεστιβάλ;

Αναμφίβολα, υπάρχουν φεστιβάλ στην Ελλάδα που έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη από το κράτος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το Release Athens Festival δεν συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία. Από όσο γνωρίζω, το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα των αντίστοιχων μουσικών φεστιβάλ που διοργανώνονται στη χώρα μας.



Το φεστιβάλ μας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΟΤ, παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα κάποια κρατική χρηματοδότηση, για παράδειγμα μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, καθώς από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια.



Αντιθέτως, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προς τους όμορους δήμους και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.



Εκείνο όμως που θεωρούμε πραγματικά κρίσιμο είναι η κρατική υποστήριξη και η στενότερη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο ανάπτυξης του συναυλιακού τουρισμού στη χώρα. Αν προκύψει κάποια κρατική επιχορήγηση μέσα από έναν οργανωμένο σχεδιασμό, θα είναι καλοδεχούμενη. Και όπως είναι στη φιλοσοφία μας, αυτά τα χρήματα θα τα επιστρέψουμε στον κόσμο που στηρίζει το φεστιβάλ, είτε με χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια είτε με επιπλέον παροχές που θα κάνουν την εμπειρία τους ακόμα καλύτερη.

Ποια είναι τα αιτήματά σας προς το κράτος; Τι χρειάζεται για να μπει η Ελλάδα στον παγκόσμιο φεστιβαλικό χάρτη ώστε να αναπτυχθεί και ο φεστιβαλικός τουρισμός;

Όπως προανέφερα, ως διοργανωτές, ένα βασικό μας αίτημα προς το κράτος είναι η θέσπιση ενός ουσιαστικού πλαισίου στήριξης για τα σύγχρονα φεστιβάλ μουσικής, αντίστοιχου με εκείνα που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν αναφέρομαι μόνο στην οικονομική ενίσχυση, αλλά και στην παροχή κατάλληλων υποδομών, στη θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων, στην επίσημη αναγνώριση του ρόλου των φεστιβάλ στον πολιτισμό και στον τουρισμό, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία, για παράδειγμα, έχουν επενδύσει στρατηγικά στον φεστιβαλικό τουρισμό, προσφέροντας στήριξη σε διοργανώσεις που προσελκύουν διεθνές κοινό, ενισχύοντας έτσι την οικονομία, την τοπική απασχόληση και την πολιτιστική εικόνα τους παγκοσμίως. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να επιτευχθεί και στην Ελλάδα, με τα κατάλληλα εργαλεία και συνεργασίες.

Για να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ανερχόμενος προορισμός φεστιβαλικού τουρισμού, απαιτείται πολιτική βούληση και ένα πλαίσιο που θα στηρίζεται σε αξιοκρατικά κριτήρια, θα ενισχύει την εξωστρέφεια και θα περιορίζει στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία.

Στο MAd Forum 2025 έγινε γνωστό ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί σας, ώστε να μπει στα μουσικά φεστιβάλ του 2026. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, θα γίνει τελικά εφικτό και τί σημαίνει στην πράξη αλλά και ως αποτέλεσμα;

Όπως επισημάνθηκε επανειλημμένα και από ομιλητές στο Mad Forum, η Ελλάδα διαθέτει τεράστια δυναμική για να αναδειχθεί ως διεθνής φεστιβαλικός προορισμός. Το φυσικό τοπίο, το κλίμα, η πολιτιστική ταυτότητα και —το σημαντικότερο— ένα κοινό με βαθιά αγάπη για τη μουσική, συνθέτουν μια εξαιρετική βάση για την ανάπτυξη του φεστιβαλικού τουρισμού.

Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι αυτή η προοπτική αρχίζει πλέον να αναγνωρίζεται και σε θεσμικό επίπεδο. Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με εκπροσώπους του ΕΚΚΟΜΕΔ, ενημερωθήκαμε ότι στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται η παροχή στήριξης και προς τα ανεξάρτητα μουσικά φεστιβάλ, όπως είναι και το Release Athens Festival. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ουσιαστικού οικοσυστήματος γύρω από τη φεστιβαλική παραγωγή στη χώρα, καθώς μια σημαντική χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ θα βοηθήσει τα φεστιβάλ να εξελιχθούν, να ενισχύσουν τη φήμη τους και να καταστήσουν την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο προορισμό για ακόμη περισσότερα μουσικά γεγονότα διεθνούς εμβέλειας.

Ποιο είναι το όραμά σας ή έστω το μακροχρόνιο πλάνο για το Release Athens; Πώς θα θέλατε να το δείτε να εξελίσσεται όσον αφορά τη μορφή του;

Τολμώ να πω ότι ήδη έχουμε επιτύχει αρκετά, ίσως περισσότερα από όσα μπορούσαμε να φανταστούμε την ημέρα που ξεκινήσαμε, με θάρρος και σεμνότητα, αυτή την όμορφη ιστορία. To Release Athens είναι ένα φεστιβάλ γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον. Έχει φιλοξενήσει τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής – από τους Arctic Monkeys, τους Massive Attack, τη Rosalia, τους Duran Duran, τους Pulp, τον Iggy Pop, τον Liam Gallagher, τους Nick Cave and the Bad Seeds, την PJ Harvey μέχρι τους Slipknot, τους Judas Priest, τον Bruce Dickinson, τους Alice In Chains και τόσους ακόμα – και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των μουσικόφιλων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυαναμενόμενα events κάθε χρόνο.

Όμως, αυτό που θα πω ισχύει για όλες τις σοβαρές διοργανώσεις που γίνονται στη χώρα μας, μας λείπει η υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και τοπικούς, ώστε να μπορούμε να οραματιστούμε με ασφάλεια και αισιοδοξία μια επόμενη ημέρα που θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.





Πόσες είναι οι ημέρες και τα συγκροτήματα που θα δούμε στο φετινό Release Athens;

Οι ημέρες του Release Athens 2025 είναι συνολικά 10 + 1:

7/6, Avenged Sevenfold, Palaye Royale + more tba

18/6, IDLES, Glass Beams, Sprints

21/6, Παύλος Παυλίδης, Κ. Βήτα, Super Stereo

27/6, Fontaines D.C., Boy Harsher + more tba

4/7, The Prodigy, Pendulum Live, Bob Vylan

11/7, London Grammar, Aurora, Klangphonics

16/7, Morrisey + more tba

18/7, Kylie Minogue, Loreen + more tba

19/7, Gojira, Lacuna Coil + more tba

23/7, Dream Theater, Mastodon, Haken

Bonus, ένα πραγματικά σπουδαίο live που θα γίνει με την υποστήριξη του Release Athens στο Θέατρο Λυκαβηττού, όπου θα υποδεχτούμε τη μοναδική Beth Gibbons στις 20/7. Η συγκλονιστική φωνή των Portishead σε μια βραδιά που προβλέπεται μοναδική. Μαζί της, θα βρίσκεται ο Bill Ryder-Jones, πρώην μέλος των υπέροχων The Coral που ακολουθεί πλέον solo καριέρα.