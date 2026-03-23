Το Φ hill Sessions έρχεται για δεύτερη χρονιά στον λόφο του Φιλοπάππου και στο μαγικό Θέατρο «Δόρα Στράτου», παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών, με τη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών.



Ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση που αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, το φεστιβάλ επιστρέφει πλουσιότερο επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το νέο πολιτιστικό ορόσημο της Αθήνας.



Σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, στο Λόφο των Μουσών, εκεί όπου η φύση, η ιστορία και η σύγχρονη αστική καθημερινότητα συνυπάρχουν αδιάκοπα, το Φ hill Sessions δημιουργεί ξανά μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνεχίζοντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην μουσική, το φυσικό περιβάλλον, την πόλη και τους ανθρώπους της κάτω από τον αττικό ουρανό.



Το Φ hill Sessions 2026 ξεκινάει τον Ιούνιο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου φιλοξενώντας συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών που κινούνται ανάμεσα στην jazz, την ροκ, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική.



Ανάμεσά τους οι Χειμερινοί Κολυμβητές, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης με το εμβληματικό τους project Ανάσες των Λύκων, η Μάρθα Φριντζήλα μαζί με the Kubara Project & Kalogeraki Bros, οι Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian, η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Primavera en Salonico, ο Σταύρος Λάντσιας με τους βιρτουόζους μουσικούς του, καθώς και διεθνή σχήματα, αγαπημένα του ελληνικού κοινού αλλά και νέες προτάσεις, όπως o βραβευμένος φέτος με δύο Grammy Awards alternative jazz/hip hop ντράμερ Nate Smith, ο θρυλικός Ιταλός τραγουδοποιός Vinicio Capossela, οι υποβλητικοί The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, το neoclassical-ηλεκτρονικό duo των Grandbrothers και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ioύνιος - Ιούλιος 2026

9 Ιουνίου | Vinicio Capossela

10 Ιουνίου | Sophie lies / Κωστής / Σταύρος Τσαντές

15 Ιουνίου | Χειμερινοί Κολυμβητές

23 Ιουνίου | Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian

24 Ιουνίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

29 Ιουνίου | Μαρία Παπαγεωργίου

6 Ιουλίου | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble

8 Ιουλίου | Nate Smith

**Το πλήρες πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Θέατρο «Δόρα Στράτου»



Το θέατρο «Δόρα Στράτου» βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά του Λόφου Φιλοπάππου. Κατασκευάστηκε το 1963 ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Δόρα Στράτου», με μόνιμο σκηνικό του Σπύρου Βασιλείου.