Gojira: Το όνομα, η «οδύσσεια» του πρώτου άλμπουμ και το μυθικό δισκοπότηρο

Οι σαρωτικοί Gojira έρχονται στο Release Athens στις 19 Ιουλίου.

Η 19η Ιουλίου θα είναι μια ιστορική μέρα, καθώς οι Gojira, μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου σκληρού ήχου, θα ανέβουν στην σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού για να απογειώσουν το ελληνικό κοινό με μεγάλα τραγούδια όπως τα Silvera, Stranded, The Gift of Guilt, Amazonia, Flying Whales, L’enfant sauvage, The Axe, κ.ά., σε ένα σόου που προβλέπεται ισοπεδωτικό!

Οι Gojira σχηματίστηκαν το 1996 και η σύνθεσή τους παραμένει ίδια, από τον πρώτο δίσκο τους έως σήμερα, με τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier και τους Christian Andreu και Jean-Michel Labadie, όπως άλλωστε και η εκτελεστική τους δεινότητα που τους έχει καταστήσει ως ένα από τα κορυφαία metal live acts στον κόσμο.



Λίγο πριν τους απολαύσουμε και live στο Release Athens, συγκεντρώνουμε μερικά facts που συνθέτουν τον τεράστιο μύθο των τεσσάρων Γάλλων που δικαίως έχουν κερδίσει μια θέση στην ελίτ του heavy metal εδώ και πολλά χρόνια.



{https://youtu.be/FNdC_3LR2AI?si=yQIRPvIDtYUQtkVb}

Οι πρώιμες επιρροές τους ήταν από διάφορα είδη μουσικής

Αν και μπορεί να εκπλήσσει κάποιους, οι μουσικές ρίζες του συγκροτήματος εκτείνονται πέρα από τα όρια του heavy metal. Εκτός από τις metal επιρροές τους που είναι μπάντες όπως οι Death, οι Metallica και οι Sepultura, τα μέλη του γκρουπ έχουν αναφερθεί σε ένα ευρύ φάσμα επιρροών, όπως οι γίγαντες του progressive rock Pink Floyd και Rush, καθώς και πρωτοπόροι της jazz fusion όπως οι Weather Report Report και οι Return to Forevor. Αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουν αναγνωρίσει ακόμη και τους Beatles ως σημαντική επιρροή στον ήχο τους.

Το όνομα του συγκροτήματος και η προέλευσή του

Αν και το όνομα του συγκροτήματος συχνά συνδέεται με τον Godzilla, η επιλογή του ονόματος των Gojira έχει μια βαθύτερη σημασία. Στην ουσία, η λέξη «Gojira» είναι η ιαπωνική λέξη για τον «Godzilla», ένα πλάσμα που συχνά απεικονίζεται ως βάναυση δύναμη της φύσης. Η μπάντα είδε έναν παραλληλισμό μεταξύ της καταστροφικής δύναμης του Godzilla και της συντριπτικής δύναμης της μουσικής τους.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους ήταν μια DIY «οδύσσεια» που ηχογραφήθηκε σε 10 ημέρες

Επιδιώκοντας να αναβαθμίσουν τον ήχο τους, το συγκρότημα εμπνεύστηκε από την ποιότητα της παραγωγής μιας άλλης τους παριζιάνικης metal μπάντας. Έτσι, το συγκρότημα πήρε την τολμηρή απόφαση να μετακομίσει στο ίδιο στούντιο στις Βρυξέλλες με σκοπό να ηχογραφήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Terra Incognita».

Για να χρηματοδοτήσει αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα, το συγκρότημα βασίστηκε στους οικείους του και στη γενναιοδωρία των φίλων και της οικογένειας για οικονομική υποστήριξη. Παρά τη σχολαστική διαδικασία σύνθεσης των τραγουδιών, η οποία διήρκεσε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η πραγματική ηχογράφηση του «Terra Incognita» ήταν εντυπωσιακά γρήγορη, καθώς ολοκληρώθηκε σε μόλις δέκα ημέρες! Αυτή η απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της συγκέντρωσης του συγκροτήματος έθεσε τις βάσεις για τις μελλοντικές τους επιτυχίες.



{https://youtu.be/EGeoKEgUcZU?si=HyPlaUjVHwt6SrzC}

Γράφοντας ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Σε μια πρωτοποριακή στιγμή για το heavy metal, οι Gojira κατέκτησαν την παγκόσμια σκηνή όταν εμφανίστηκαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, ερμηνεύοντας το Ah, Ça Ira!, ένα παραδοσιακό τραγούδι συνδεδεμένο με τη Γαλλική Επανάσταση.



Η συμμετοχή του γαλλικού metal συγκροτήματος σηματοδότησε μια ιστορική πρωτιά, καθώς έγιναν το πρώτο heavy metal συγκρότημα που θα κοσμούσε την σκηνή Ολυμπιακών Αγώνων! Αυτή η εμβληματική εμφάνιση εδραίωσε την ιδιότητα του συγκροτήματος ως παγκόσμιων πρωτοπόρων της μουσικής και ανέδειξε την παγκόσμια απήχηση του είδους.



{https://youtu.be/5hTMYk7orHw?si=uHGxvFe9vxEiH2K0}

Το χαμένο Sea Shepherd EP

Το «Sea Shepherd EP» της μπάντας αρχικά ανακοινώθηκε το 2010 και το πρότζεκτ καυχιόταν για ένα εντυπωσιακό lineup από guest τραγουδιστές, συμπεριλαμβανομένων των Devin Townsend, Fredrik Thordendal των Meshuggah, Randy Blythe των Lamb of God, Anders Fridén των In Flames και Max Cavalera των Soulfly.

Ενώ η συνεργασία με τους Townsend και Thordendal υλοποιήθηκε μέσω του κομματιού «Of Blood and Salt», που κυκλοφόρησε το 2011, το υπόλοιπο EP εξαφανίστηκε λόγω βλάβης του σκληρού δίσκου. Αυτή η αναποδιά έχει μετατρέψει το «Sea Shepherd EP» σε κάτι σαν μυθικό δισκοπότηρο για τους οπαδούς!



Η μπάντα έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία της να αναστήσει το πρότζεκτ, με τον frontman Joe Duplantier μάλιστα να ορκίζεται πώς θα το κυκλοφορήσει πριν πεθάνει. Παρά τις καλές προθέσεις, τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με την κυκλοφορία άλμπουμ όπως τα «Magma» και «Fortitude» έχουν μέχρι στιγμής αποτρέψει το «Sea Shepherd EP» από το να έρθει στο φως.

Η μνημειώδης εμφάνιση των Gojira στο Pol'and'Rock

Το καλοκαίρι του 2018, το συγκρότημα έγραψε το όνομά του στη μουσική ιστορία με μια εμφάνιση-ρεκόρ στο Pol'and'Rock Festival στο Kostrzyn nad Odrą της Πολωνίας.



Το συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε 400.000 θεατές, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα live acts στον κόσμο. Αυτή η μνημειώδης συναυλία σηματοδότησε μια στιγμή που καθόρισε την καριέρα των Γάλλων, αναδεικνύοντας την ικανότητά τους να κερδίζουν ένα τεράστιο κοινό με την έντονη ενέργεια και τη δυνατή μουσική τους.



{https://youtu.be/ISJtvWhkMFQ?si=TeQ_GhdOcSZnwZbi}

Πέρα από τη μουσική

Oι Gojira έχουν είναι υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Το 2004, το συγκρότημα συμμετείχε ενεργά στη διαδήλωση «Avis de KO Social» στο Παρίσι, μια διαμαρτυρία κατά της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας.



Ενώ πολλοί από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση υιοθέτησαν μια πιο συγκρουσιακή στάση, ο frontman Joe Duplantier, τάχθηκε υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου, τονίζοντας τη σημασία μιας μετριοπαθούς προσέγγισης.



Ωστόσο, το συγκρότημα δεν στάθηκε απλά εκεί, αλλά διοργάνωσε μια φιλανθρωπική συναυλία στο Zénith, με μια διαφορετική σύνθεση καλλιτεχνών. Ως το μοναδικό metal σχήμα στο lineup, η μπάντα έδειξε την προθυμία της να συνεργαστεί με μουσικούς από διαφορετικά είδη για έναν κοινό σκοπό.



Όλα τα έσοδα από τη συναυλία διατέθηκαν σε οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση του HIV/AIDS και την υποστήριξη των σκοπών της Greenpeace, αναδεικνύοντας την πρόθεση του συγκροτήματος στο να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο.



Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονιικά.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &s tools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr