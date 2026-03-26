Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε σημαντική ποσότητα πετρελαίου, γεγονός που εντείνει τη σημασία του περιστατικού για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ένα τουρκικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το Altura, επλήγη από drone περίπου 15 ναυτικά μίλια (28 χλμ.) ανοιχτά του Βοσπόρου της Κωνσταντινούπολης, μετέδωσε την Πέμπτη το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, προσθέτοντας ότι τα 27 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο, με σημαία Σιέρα Λεόνε, είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ μεταφέροντας περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Τελεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία.

Σύμφωνα με το NTV, σημειώθηκε έκρηξη στη γέφυρα του πλοίου, το οποίο ανήκει στην τουρκική εταιρεία Besiktas, όταν επλήγη στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το μηχανοστάσιο υπέστη εισροή υδάτων.

Το πλοίο ζήτησε βοήθεια και κινητοποιήθηκε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, καθώς και πλοίο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σημειώνεται πως δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές σχετικά με το εάν το περιστατικό ήταν επίθεση με στόχο το τουρκικό πλοίο.

Πηγή: Αl Arabiya