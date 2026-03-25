Η κυβέρνηση ποντάρει στις διακοπές του Πάσχα.

Φωτιά ανάβει στο πολιτικό σκηνικό η υπόθεση των υποκλοπών, παρότι- όλο... τυχαίως- τα φιλοκυβερνητικά μέσα επιλέγουν να «αγνοούν» το μείζον αυτό θέμα.

Οι τροχιοδεικτικές βολές Ντίλιαν προς το Μέγαρο Μαξίμου, αν και είναι προς το παρόν τουλάχιστον για διαπραγματευτικούς λόγους, επαναφέρουν με ένταση στο δημόσιο διάλογο και την πολιτική αντιπαράθεση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει προ ημερών πρόταση για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για τις υποκλοπές.

Ο αρχικός προσανατολισμός της συζήτησης ήταν από την για την ερχόμενη Παρασκευή, 27 Μαρτίου, πλην όμως το Μαξίμου ξέχασε πως το ΠΑΣΟΚ έχει.. Συνέδριο!

Τώρα η συζήτηση προγραμματίζεται για την επόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου, απόφαση που θα οριστικοποιηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Η κυβέρνηση επιδιώκει η συζήτηση να γίνει μια ημέρα που κλείνουν τα σχολεία και ξεκινούν για κάποιους οι διακοπές του Πάσχα και για πολλούς άλλους οι προετοιμασίες για την Μεγάλη Εβδομάδα και τη Λαμπρή.

Πιστεύει ότι έτσι θα περάσει τη συζήτηση με τη λιγότερη δυνατή δημοσιότητα και κυρίως με την κοινή γνώμη να ασχολείται με άλλα πράγματα.

Επιστρατεύεται δηλαδή οτιδήποτε τέχνασμα ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην δει το φως της δημοσιότητας και να περάσει «αβρόχοις ποσί» για την κυβέρνηση. Όπως πάντως εξελίσσονται οι αποκαλύψεις δύσκολο φαίνεται να το πετύχει.