Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα της νέας σεζόν - Τι θα δούμε στην Επίδαυρο και οι νέες παραστάσεις του χειμώνα

Οι παραστάσεις στην Επίδαυρο, εκείνες που θα συνεχιστούν και τα νέα έργα που θα παρουσιαστούν στο Εθνικό Θέατρο.

H Αργυρώ Χιώτη, νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου παρουσίασε το απόγευμα της Τρίτης 13 Μαΐου το πρόγραμμα της σεζόν 2025-26.



Στο σημείωμα της, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια αναφέρει: «Το Εθνικό Θέατρο είναι φάρος, βρίσκεται στο κέντρο του θεατρικού χάρτη της Ελλάδας και αποτελεί σημείο αναφοράς της. Το Εθνικό Θέατρο καλλιεργεί τον χώρο, το εύρος, την ταυτότητά του στο σήμερα. Το Εθνικό Θέατρο εκπέμπει σήμα, δίνει στίγμα διακριτό και σταθερό.

Γίνεται ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας, πρωτοπόρων καλλιτεχνικών ζυμώσεων, ουσιαστικής έρευνας και κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού. Γίνεται ένα κέντρο που ανοίγεται από την άμεση γειτονιά του και τους ανθρώπους της ως τις διεθνείς τάσεις στις παραστατικές τέχνες και τα κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας. Το Εθνικό Θέατρο συνδέεται και συνδέει. Δημιουργεί ένα ανοιχτό και διαδραστικό δίκτυο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών. Το Εθνικό θέατρο θέτει ερωτήματα, επανεξετάζει την ιστορία του, επανασυστήνει κλασικά έργα, προτείνει έργα δυναμικά, έργα που φέρουν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και υψηλή αισθητική πρόταση.

Το συνολικό μας πρόγραμμα ξεκινά από μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, και ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Οι βασικοί άξονες που συνθέτουν τον σχεδιασμό μας είναι: ζεύξη της θεωρίας με την πράξη, αλλά και της ιστορίας με το σήμερα˙ στήριξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας˙ δημιουργία ισότιμων συμπαραγωγών και συμπράξεων με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού και ενίσχυση του διεθνούς εκτοπίσματος του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια εμβάθυνση στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη του κάθε δημιουργού, αλλά και στα ερωτήματα που εγείρει το έργο του πλαισίωση των παραστάσεων με ποικίλες παράλληλες δράσεις και άλλα βραχύχρονα και ευέλικτα καλλιτεχνικά συμβάντα (μικρά θεματικά Φεστιβάλ).

Όχημά μας η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας, και συνομιλεί με τις έννοιες, τις ιδέες, τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Συνδέει όλες τις θεματικές των παραστάσεων, τις άλλες δράσεις, όλες τις σκηνές του Θεάτρου. Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας.

"Κι αν τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου", θα πω:

Ας διευρύνουμε τα όριά μας».



Καλοκαίρι 2025



Το καλοκαίρι του 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Urlich Rasche σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου, που μετά από τεράστια ζήτηση, επιστρέφει δυναμικά φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ενώ περιοδεύει σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η παράσταση Ιππόλυτος του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τον θεατρικό οργανισμό Λυκόφως, που θα παρουσιαστεί στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.





Το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2025-2026

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



1. ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΜΥΑΛΑ ΛΑΛΕΙ | ΦΑΟΥΣΤ βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε – Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

2ος χρόνος



Η βασισμένη στον Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε ομώνυμη παράσταση, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει με ανανεωμένη διανομή, για να μας ταξιδέψει ξανά στο υποσυνείδητο ενός από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες της δυτικής λογοτεχνίας. Μια εμβυθιστική εμπειρία, ένα περιπετειώδες ψυχικό ταξίδι στις ανεξάντλητες πτυχές ενός ήρωα που αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της ανθρώπινης εξερεύνησης, των ηθικών διλημμάτων, του υπαρξιακού αδιεξόδου.

2. ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ | Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ! του Γιώργου Καπουτζίδη – Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη – Θέατρο Κάππα

2ος χρόνος



Η σπαρταριστή κωμωδία για τη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες, επιστρέφει πιο… ανελέητη από ποτέ. Μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα,το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε. Η υποδοχή της είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

3. Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

2ος χρόνος



Το αριστούργημα του Άντον Τσέχωφ ζωντανεύει ξανά σε μια παράσταση – αφιέρωση στον άνθρωπο που -ενώ λαχταρά- δεν έχει το κουράγιο να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ένα έργο για την προσδοκία, τον χρόνο και τη μνήμη, μα κυρίως για την αναζήτηση μιας «Μόσχας» που βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου δεν είμαστε εμείς.

4. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ | ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ – Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη – Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



Μικρές και μεγάλες Αλίκες θα βουτήξουν –με τη συμμετοχή ενός θιάσου νέων ερμηνευτών/τριών– στη χώρα του ονείρου, για να μπορέσουν με όχημα τη χορική αφήγηση, να φυσήξουν με δύναμη μακριά όλες τις χάρτινες φιγούρες. Σύντροφος στο ταξίδι τους, η συγγενική μουσική και ποίηση της Λένας Πλάτωνος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



ΠΡΩΤΟΓΛΩΣΣΑ | COW|DEER των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ



Άνεμος στα ψηλά δέντρα. Συννεφιασμένος ουρανός. Η βροχή πλησιάζει. Οπλές στη γη. Κλαδιά. Που σπάνε. Στάσου. Άκου.



Η Katie Mitchell (Bluets, Anatomy of a Suicide), η Nina Segal (Shooting Hedda Gabler, Big Guns) και η Melanie Wilson (Oracle Song, Opera for the Unknown Woman) συν-δημιουργούν μια νέα σκηνική εμπειρία με τίτλο COW|DEER. Μόνο ήχος, χωρίς λόγια, ένα κουαρτέτο Ελλήνων/ίδων ερμηνευτών/τριών και μουσικών ζωντανεύει τις ζωές δύο ζώων. Μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού. Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αρχικά τον Σεπτέμβριο στο Λονδίνο με έναν θίασο Άγγλων/ίδων ερμηνευτών/τριών, παρουσία Ελλήνων/ίδων συντελεστών/τριών και της συνεργάτιδος στη σκηνοθεσία για την Ελλάδα, Ειρήνη Φαναριώτη. Μια διεθνής συμπαραγωγή με το Royal Court Theatre του Λονδίνου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ | KONTAKTHOF της Pina Bausch – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ



Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της θρυλικής χορογράφου επιστρέφει στην Ελλάδα 37 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τον Σεπτέμβριο του 1988. Τη σκηνική του αναβίωση θα αναλάβει η Josephine Ann Endicott, μέλος του αρχικού θιάσου, σε συνεργασία με τους Scott Jennings, Anne Martin και Δάφνι Κόκκινο, διευθυντές προβών από το Pina Bausch Foundation. Μετά την πρώτη του παρουσίαση με τους χορευτές του Tanztheater Wuppertal το 1978, την εκδοχή του με «Κυρίες και Κυρίους άνω των 65 ετών» το 2000 και εκείνη με ερασιτέχνες εφήβους το 2008, το συναρπαστικό αυτό έργο θα ζωντανέψει αυτή τη φορά με επαγγελματίες ερμηνευτές/τριες από την Ελλάδα που θα επιλεγούν ειδικά για αυτή την παραγωγή.

Μια σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



1. Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ | Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ (Προσωρινος τίτλος) της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη – Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης – Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ



«Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μόνο όνειρα, καθόλου ύπνος».

Φραντς Κάφκα, 21/07/1913



Μια αθλητική ομάδα εφήβων, προσπαθεί να βρει τη δική της φωνή, την ταυτότητά της, να αγκαλιάσει τους φόβους και τις αδυναμίες της. Άνθρωποι που ονειρεύονται, άλλοτε βουβά, άλλοτε ηχηρά, αφήνοντας τους πάντες άναυδους, άνθρωποι που αναγκάζονται να ωριμάσουν πρόωρα, για να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους. Ένα ολόκληρο σύστημα ελέγχου που τους περιορίζει και τους ετεροκαθορίζει. Τι θα συνέβαινε, όμως, αν το σύστημα αυτό δεχόταν την κριτική τους; Θα κατέρρεε ή θα επαναπροσδιοριζόταν, θεμελιώνοντας νέες νόρμες και στόχους; Πώς θα κυλούσε η ζωή στο σύστημα την επόμενη μέρα; Η παράσταση θα αντλήσει έμπνευση από όνειρα (του ύπνου και του ξύπνιου) εφήβων που συμμετέχουν στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου.

2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | [ΕΡΓΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ] Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Ο αριστούχος του τμήματος σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου θα σκηνοθετήσει ένα ελληνικό θεατρικό έργο, ευέλικτης κλίμακας. Μετά τις παραστάσεις στο Κτήριο Τσίλλερ, η παράσταση θα ταξιδέψει σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς,σε πόλεις της περιφέρειας και σε νησιά της άγονης γραμμής.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ



1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | UN SACRE του Γκιγιόμ Πουά – Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ



Ιστορίες ανθρώπων ξετυλίγονται σε μία παράδοξη συνάντηση κάποια στιγμή στον χρόνο και κάπου στον κόσμο· ανθρώπων που μοιράζονται μεταξύ τους αλλά και μαζί μας σκέψεις και συναισθήματα με αφορμή έναν κοινό παρανομαστή: την ιστορία ενός θανάτου. Μαζί υφαίνουν ένα χρονικό απώλειας. Σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος περνά απαρατήρητος, το έργο του Γκιγιόμ Πουά γιορτάζει τη ζωή μέσα από αυτόν. Η παράσταση θα ακολουθήσει τα βήματά του, χρησιμοποιώντας τις αληθινές ιστορίες που προέρχονται από συνεντεύξεις που έκανε ο συγγραφέας σε άτομα όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και σε νέες που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για την παράσταση στην Αθήνα. Με όχημα τη μουσική και την κίνηση -την οποία υπογράφει η στενή συνεργάτιδα του Θεοδωρίδη, Ξένια Θεμελή-, συμπληρώνοντας ή μεγεθύνοντας τα κενά που αφήνει ο λόγος, η παράσταση θα αποπειραθεί να αναδείξει μία παρέλαση ανθρωπινότητας, μια γιορτή της ζωής. Γιατί το μόνο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο που έχουμε φτιάξει, είναι να συνεχίσεις να υπάρχεις. Η ύπαρξη ως επανάσταση, λοιπόν.



2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ | Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ του Αντόν Τσέχωφ – Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος – Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ



Τα μέλη μιας «ευρύτερης οικογένειας» ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια στο γερασμένο πια σπίτι τους. Όλες και όλοι γνωρίζουν πως είναι η τελευταία ευκαιρία να ξαναζήσουν παρέα την ανακούφιση της οικειότητας που τους ενώνει, αλλά και να αποχαιρετίσουν όλα αυτά που, ακόμα και την ώρα που τα βιώνουν, καταλαβαίνουν πως είναι ήδη παρελθόν. Μια κωμική και νοσταλγική ιστορία, ιδωμένη ως ένα έργο συνόλου, για μια ομάδα ανθρώπων που παλεύει με τα λόγια και τη δράση τους να ξορκίσουν τη σιωπή και το κενό που ανά πάσα στιγμή απειλούν να τους αφανίσουν.

ΜΑΡΤΙΟΣ



ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Χένρικ Ίψεν – Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος».



Το αδιαμφισβήτητα επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας έργο του Ίψεν καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνει δε μια σχεδόν υπερφυσική διάσταση όσο μένουν άλυτα τα υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα που θίγει. Είναι, άλλωστε, εντυπωσιακό πόσο λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα για τις γυναίκες στο κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον από το 1879 που γράφτηκε το σκοτεινό και ύπουλα βίαιο έργο του Ίψεν. Η μετατροπή, όμως, της Κούκλας σε δαίμονα δεν θα δηλώσει το «κακό». Αντίθετα, θα σημάνει την επιλογή και την ευθύνη που απαιτεί η ελευθερία. Η τελική ρήξη δεν είναι απλώς έξοδος από το σπίτι. Είναι έκρηξη.



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΔΙΠΥΛΟΝ

Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης & Νεφέλη Μαϊστράλη

«Ο φόβος γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν είναι πρόβλημα. Είναι η αρχή του αυτοσχεδιασμού». John Cale



Με έδρα της πλέον το ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, η Πειραματική Σκηνή θα εστιάσει στη ζεύξη θεωρίας-πράξης και στη διαδικασία της δημιουργίας και της έρευνας χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Η πρόβα είναι διαρκής, διατρέχει όλη τη χρονιά και εβδομαδιαίως ανοίγει για τους θεατές. Παράλληλα, συστήνεται ένα σταθερό ensemble ηθοποιών, το οποίο και θα συνομιλεί σκηνικά για έναν ολόκληρο χρόνο με τις/τους παρακάτω έξι συνολικά συν-δημιουργούς. Η παράδοση της μεταξύ τους σκυτάλης θα πραγματοποιείται διαδοχικά, ύστερα από πρόταση ενός διαφορετικού κάθε φορά υλικού. Το έργα-υλικά θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ



1. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΦΕΣΤΩΝ Αλεξάνδρα Καζάζου

2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Θεανώ Μεταξά

3. ΑΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ vs ΩΜΗ ΓΛΩΣΣΑ Σταυρούλα Σιάμου

4. ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (AI) Μάρθα Μπουζιούρη

5. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ Μιχάλης Πητίδης

6. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ Φώτης Σιώτας



Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου