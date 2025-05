Δείτε πώς ήταν ο Παρθενώνας στην αρχαιότητα: Η οπτική ψευδαίσθηση και το άγαλμα της Αθηνάς που έλαμπε στο σκοτάδι

Τα κρυμμένα μυστικά του Παρθενώνα αποκάλυψε αρχαιολόγος της Οξφόρδης.

O καθηγητής Juan de Lara του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης συνδυάζει την αρχαιολογία με την προηγμένη τρισδιάστατη τεχνολογία (3D) για να μας δείξει το εσωτερικό του Παρθενώνα μέσω ενός εντυπωσιακό βίντεο.



Σε αυτό, ο καθηγητής μάς βάζει στα άδυτα του Παρθενώνα και μας περιγράφει πώς οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνικές φωτισμού για να μετατρέψουν το εσωτερικό του Παρθενώνα σε μια σκηνή θεϊκού θεάματος. Η τετραετής μελέτη του de Lara, που δημοσιεύθηκε στο The Annual of the British School at Athens, δίνει επιτέλους απάντηση σε ένα αρχαίο μυστήριο σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκε το φως του ήλιου στον ναό που ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά.

Σύμφωνα με τη μελέτη του de Lara, το εσωτερικό του Παρθενώνα, με διαστάσεις 30 επί 20 μέτρα, ήταν σκοτεινό. Όπως αναφέρεται, οι «γρίλιες» στις εξωτερικές κιονοστοιχίες εμπόδιζαν μεγάλο μέρος του φυσικού φωτός που μπορούσε να εισέλθει. Ωστόσο, παρά τον περιορισμένο φυσικό φωτισμό, το κολοσσιαίο 12μετρο άγαλμα της Αθηνάς από χρυσό και ελεφαντόδοντο, που φιλοτέχνησε ο Φειδίας, είχε αντανακλαστικές ιδιότητες που το έκαναν να ξεχωρίζει και να δημιουργούν την οπτική ψευδαίσθηση ότι θεά αναδύεται από το σκοτάδι.



{https://youtu.be/_TO5Ls296uQ?si=PFmD4Cvd7_8fSbC0}

Τα ευρήματα απαντούν σε ένα ερώτημα που τέθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, ο οποίος υπέθεσε ότι τα ανοίγματα στην οροφή άφηναν το φως να μπαίνει στον ναό. Στη συνέχεια, ο βρετανός αρχιτέκτονας του 19ου αιώνα James Fergusson, ανέφερε ότι η απάντηση βρισκόταν σε παράθυρα σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Η μελέτη του De Lara επιβεβαιώνει ότι και οι δύο θεωρήσεις είχαν βάση, αλλά αποτελούσαν μέρος ενός συστήματος: τα ανοίγματα στην οροφή, οι αντανακλαστικές δεξαμενές νερού στο εσωτερικό, οι ημιδιαφανείς οροφές και τα λαμπερά υλικά έπαιζαν σημαντικό ρόλο.

Ο de Lara επιβεβαιώνει μια πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες σχεδίαζαν χώρους που δημιουργούν οπτικές ψευδαισθήσεις με τη βοήθεια του σκόπιμα ενορχηστρωμένου φυσικού φωτός από τον ήλιο.

Μέσω της ψηφιακής αναπαράστασης του εσωτερικού του Παρθενώνα με πρωτοφανή ακρίβεια, ο de Lara έριξε φως στον αρχαίο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και άνοιξε νέες δυνατότητες για τη δημόσια εκπαίδευση. Ο καθηγητής χεδιάζει να μετατρέψει την ανακάλυψή του σε μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, δωρεάν για μουσεία και εκπαιδευτικά κέντρα, ώστε να επιτρέψει στο σύγχρονο κοινό να βιώσει τον ιερό χώρο όπως έκαναν οι αρχαίοι.

*Με πληροφορίες από το archaeologymag.com