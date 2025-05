Τζέιμς Φόλεϊ: Πέθανε ο σκηνοθέτης των Fifty Shades και House of Cards

O Τζέιμς Φόλεϊ πέθανε σε ηλικία 71 ετών, μεταξύ άλλων είχε σκηνοθετήσει τα σίκουελ του Fifty Shades, πλήθος ταινιών και βιντεοκλίπ της Μαντόνα.

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Τζέιμς Φόλεϊ, σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων, των Fifty Shades, House of Cards, Glengarry Glen Ross.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό του, ο οποίος δήλωσε ότι πέθανε «ήρεμα στον ύπνο του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου».

Ο Φόλεϊ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ρομαντικό δράμα Reckless το 1984 και πρωταγωνίστρια τη Ντάριλ Χάνα. Στη συνέχεια ανέλαβε τη σκηνοθεσία του αστυνομικού δράματος At Close Range, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι Σον Πεν και Κρίστοφερ Γουόκεν. Την ίδια χρονιά, άρχισε επίσης να συνεργάζεται με τη Μαντόνα, η οποία εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένη με τον Πεν. Ο Φόλεί ήταν ο κουμπάρος στο γάμο τους.

Σκηνοθέτησε τα βίντεο για τα Live to Tell, Papa Don't Preach και True Blue, καθώς και την κωμωδία του 1987 Who's That Girl, στην οποία πρωταγωνιστούσε η τραγουδίστρια.



{https://youtu.be/G333Is7VPOg?si=zMw587yZRpkh-4gW}

Στη δεκαετία του 1990, σκηνοθέτησε ένα επεισόδιο του Twin Peaks πριν από ταινίες όπως η διασκευή του Glengarry Glen Ross, το δράμα The Chamber και το θρίλερ Fear με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ και Ρις Γουίδερσπουν.



{https://youtu.be/rZB7WADzyiA?si=MnjOoG6Uhb-eaJET}

Τη δεκαετία του 2000 σκηνοθέτησε τις ταινίες Confidence με τον Ντάστιν Χόφμαν και Perfect Stranger με τη Χάλι Μπέρι, ενώ τη δεκαετία 2010 σκηνοθετήσει τα επεισόδια των σειρών House of Cards και Billions, καθώς και τις δύο συνέχειες των ταινιών Fifty Shades of Grey.