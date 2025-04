Prodigy: Η πραγματική ιστορία πίσω από το βίντεο του «Firestarter» - Ο απίθανος λόγος που είναι ασπρόμαυρο

Oι Prodigy θα ανέβουν στη σκηνή του Release Athens 2025 στην Πλατεία Νερού, στις 4 Ιουλίου.

To Firestarter των Prodigy, βρίσκεται στον τρίτο δίσκο τους The Fat of the Land, του 1997. Το τραγούδι κυκλοφόρησε και ως single, το οποίο ήταν το πρώτο από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το single γνώρισε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 των ευρωπαϊκών charts, ενώ στα αμερικανικά Billboard Hot 100, έφτασε στο νούμερο 30.



Το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο με σκηνοθέτη τον Walter Stern. Το βίντεο γυρίστηκε σε μια εγκαταλελειμμένη σήραγγα του μετρό του Λονδίνου στο Aldwych



Αξίζει να σημειωθεί ότι το μουσικό βίντεο απαγορεύτηκε στη συνέχεια από το BBC αφού προβλήθηκε στο Top of the Pops και υποτίθεται ότι τρομοκρατούσε τα παιδιά.



{https://youtu.be/wmin5WkOuPw?si=bGZ7ig9XCBrNtBbo}

Η πραγματική ιστορία πίσω από το κινηματογραφικό κλιπ του Firestarter των The Prodigy

Όλοι θυμόμαστε στο βίντεο τον -αξέχαστο- Keith Flint, με τα μαλλιά πιασμένα για να μοιάζουν με κέρατα και να φαίνεται σαν τον Διάβολο. Τη μια στιγμή να σκύβει και να κουνιέται σαν πυγμάχος που ετοιμάζεται να σου σπάσει τα δόντια και την επόμενη να χτυπιέται μανιωδώς, σαν ρέιβερ σε πλήρη δράση.

Φορώντας μία μπλούζα με τα αστέρια και τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας, μοιάζει με κάποιον τρομακτικό άντρα που έχει βρει καταφύγιο σε έναν κλειστοφοβικό και spooky, εγκαταλελειμμένο υπόνομο.



Με λίγα λόγια , είναι ένα εφιαλτικό όραμα που καίγεται στο μυαλό σου. Είναι το τέλειο οπτικό υλικό για να συνοδεύσει το τεράστιο single «Firestarter» των Prodigy του 1996, ένα από τα πιο σκοτεινά και βαθιά συγκινητικά κομμάτια της δεκαετίας του.



Αλλά πόσοι γνωρίζουν ότι αυτό το εμβληματικό πλέον βίντεο, στην αρχή έμοιαζε πολύ διαφορετικό; Αν δεν ήταν το ασυμβίβαστο όραμα του συγκροτήματος, η αυτοπεποίθηση στο να υπερασπιστεί την τέχνη του και η... προθυμία τού να χάσει πολλά από τα χρήματα της δισκογραφικής του εταιρείας.

Ο Keith Flint, ο ζουρλομανδύας και το πρώτο βίντεο που πετάχτηκε στα σκουπίδια

«Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα βίντεο», έχει πει ο Liam Howlett του συγκροτήματος. «Τότε, τα βίντεο κόστιζαν πολλά χρήματα, δεν ήταν όπως τώρα. Πέσαμε πάνω σε έναν τύπο που μας άρεσε κάπως και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Το MTV ήταν αρκετά σημαντικό εκείνη την εποχή. Σε κανέναν από εμάς δεν άρεσε ιδιαίτερα να κάνει βίντεο, ήταν απλά κάτι που έπρεπε να κάνεις», πρόσθεσε.



Μπορεί να μην τους άρεσε να τα κάνουν, αλλά οι Prodigy ήξεραν τι ήθελαν από ένα μουσικό βίντεο. Πιο συγκεκριμένα, ήξεραν τι δεν ήθελαν!

«Πήγαμε και έβαλε στον Keith έναν ζουρλομανδύα ή κάτι τέτοιο», θυμάται ο Howlett. «Για να μην τα πολυλογώ, το τελικό βίντεο ήταν απλά σκουπίδι. Έτσι, είπα στην εταιρεία, "Μπα, δεν το χρησιμοποιώ αυτό" και το πετάξαμε στα σκουπίδια».



Ένα βίντεο ήταν αδιαπραγμάτευτο στοιχείο όταν κάποιος ήθελε να προσεγγίσει ένα νέο κοινό τη δεκαετία του 1990. Και η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος είχε μόλις ξοδέψει ένα τεράστιο ποσό για ένα τέτοιο βίντεο, οπότε ήθελε αποτελέσματα και μάλιστα άμεσα!



«Έλεγαν: "Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα βίντεο..."», έχει πει ο Howlett. «Σε εκείνο το σημείο μίλησα με τον Walter [Stern], ο οποίος είχε κάνει τα No Good..., Poison, Voodoo People - είχαμε συνεργαστεί και πριν μαζί του σε περίπου πέντε βίντεο. Ωστόσο, στο Firestarter αποφασίσαμε να πάμε με κάποιον άλλο. Τελικά τον ξαναπήρα τηλέφωνο και του είπα, "Φίλε πρέπει να μας βοηθήσεις. Χρειαζόμαστε ένα βίντεο για αυτό το κομμάτι σε δύο εβδομάδες!"».



Όταν βρίσκεσαι με την πλάτη στον τοίχο, μπορούν να συμβούν σπουδαία πράγματα. Οι Prodigy ήταν απελπισμένοι, οπότε αναγκάστηκαν να κάνουν μαγικά με τα λίγα που είχαν.

Ο απίθανος λόγος που το βιντεοκλίπ είναι ασπρόμαυρο

«Δεν μας είχε μείνει καθόλου budget - είχαμε 15 χιλιάρικα ή κάπου τόσα - αυτός είναι ο λόγος που είναι ασπρόμαυρο. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε έγχρωμο», αποκάλυψε ο Howlett. [Ο Γουόλτερ] βρήκε αυτή την τοποθεσία, τον σταθμό του μετρό Aldwych, που είναι αυτό το παλιό, εγκαταλελειμμένο τούνελ. Όπως όλα τα καλά με τους Prodigy, ήταν όλα αυθόρμητα. Όλα συνέβησαν χωρίς καμία σκέψη. Από το πουθενά. Ήμασταν απλά μέσα στο τούνελ και όλα βασίστηκαν στην performance του Keith».

Η εμβληματική μπλούζα των 5 λιρών με την αμερικανική σημαία

Λίγη καλή τύχη δεν βλάπτει ποτέ όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι μαγικό. Μια τυχαία επίσκεψη στις αγορές είχε ως αποτέλεσμα ο Flint να βρει το ρούχο με το οποίο ταυτίστηκε περισσότερο από όλα.



«Η μπλούζα με τα αστέρια και τις ρίγες», είχει πει ο Flint στο παρελθόν. Ήμουν στο δρόμο για το βίντεο και έκανα μια στάση στην αγορά του Camden για να βρω κάτι να φορέσω. Πήγα σε αυτό το κατάστημα μεταχειρισμένων, είδα τα αστέρια και τις ρίγες και μου άρεσε η αντίφαση ότι είμαστε αυτό το βρετανικό συγκρότημα και φοράμε το πουλόβερ με τα αστέρια και τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.



Κόστιζε πέντε λίρες. Το φόρεσα και είχε το δικό του αντίκτυπο. Πραγματικά το σκέφτηκα ελάχιστα, απλά το έφτιαξα, πολύ DIY, και μερικές φορές αυτή η φυσική, ειλικρινής προσέγγιση στο να κάνεις απλά αυτό που κάνεις, αποδίδει πάντα», έλεγε ο Κιθ Φλιντ.



Η πίεση ήταν μεγάλη για τον Φλιντ. Συνήθως χορευτής, το «Firestarter» ήταν η πρώτη του μεγάλη ευκαιρία να ξεχωρίσει ως τραγουδιστής του συγκροτήματος. Ήξερε ότι έπρεπε να στηριχτεί στις δεξιότητες που είχε ακονίσει, για να το πετύχει αυτό, μόλις το βίντεο βγήκε στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου.



«Ήξερα ότι είχα αυτή τη στιγμή όπου ήμουν frontman σε αυτό το badass τραγούδι και χρειαζόταν η απόλυτη ενέργεια και απόδοση. Νομίζω ότι, επειδή όλοι είχαν συνεργαστεί για να γίνει αυτό το πράγμα, υπήρχε η ευθύνη να βάλεις τα πάντα σε αυτό, να αναλογιστείς όλες τις πτυχές τού τι είχε συμβεί για να γίνει αυτό το τραγούδι και αυτό το βίντεο».

Η πίεση ήταν μεγάλη.

«Η εταιρεία δεν ήταν ευχαριστημένη που είχαμε απορρίψει ένα βίντεο αξίας 100 χιλιάδων ευρώ», δήλωσε ο Howlett. «Είχαμε έρθει σε ρήξη μαζί τους σε εκείνο το στάδιο».

«Τα πράγματα είχαν πάει ανάποδα», συμφωνούσε ο Flint.



Έτσι νόμιζαν...

Είναι εκπληκτικό τι μπορείς να κάνεις όταν είσαι υπό πίεση με περιορισμένους πόρους και μόνο με μία φθηνή μπλούζα και έναν εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό για να κάνεις κάτι μαγικό...





Oι Prodigy στο Release Athens 2025

Oι Prodigy θα ανέβουν στη σκηνή του Release Athens 2025 στις 4 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Ο Liam Howlett και ο Maxim φέρνουν ένα νέο κύμα ηλεκτρισμένης ενέργειας και, μαζί με τους Leo Crabtree (drums) και Rob Holliday (κιθάρα), θα μας υπενθυμίσουν για άλλη μια φορά γιατί παραμένουν μία ασύγκριτη δύναμη της ηλεκτρονικής σκηνής, εδώ και 34 χρόνια, παρά την απώλεια του αδελφού τους, Keith Flint, το 2019.

Αυτή τη φορά, οι Godfathers of Rave επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή και ένα greatest hits set πελώριων beat, αδρεναλίνης και χορού, παρουσιάζοντας και υλικό από το επερχόμενο νέο album τους.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια εδώ