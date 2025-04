Βιογραφική ταινία για τον Άντονι Μπουρντέν με τους Ντόμινικ Σέσα και Αντόνιο Μπαντέρας

Τον θρυλικό σεφ, Άντονι Μπουρντέν θα ενσαρκώσει ο Ντόμινικ Σέσα.

Ο ανερχόμενος αστέρας του «The Holdovers», Ντόμινικ Σέσα θα ενσαρκώσει τον θρυλικό σεφ Άντονι Μπουρντέν, στην επικείμενη βιογραφική ταινία της Α24. Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει επίσης τον υποψήφιο για Όσκαρ Αντόνιο Μπαντέρας σε έναν προς το παρόν άγνωστο ρόλο.

Η ταινία με τίτλο «Tony», θα ρίξει φως στο καθοριστικό καλοκαίρι του 1976 για τον μετέπειτα διάσημο σεφ, συγγραφέα και τηλεοπτικό παρουσιαστή, όταν εργαζόταν στο Πρόβινσταουν.





Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα με την υποστήριξη της A24 και με την σκηνοθετική επιμέλεια του Μάτ Τζόνσον. Το σενάριο υπογράφουν οι Τοντ Μπάρτελς και Λου Χάου.

Ο Σέσα, μετά το ντεμπούτο του στην πολυβραβευμένη ταινία «The Holdovers» του Αλεξάντερ Πέιν, έχει ολοκληρώσει τρεις ακόμη κινηματογραφικές παραγωγές που αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στο έτος. Συμπρωταγωνιστεί με τους Τζέσι Άιζενμπεργκ και Μαρκ Ράφαλο στο σίκουελ «Now You See Me: Now You Don't» ενώ θα βρίσκεται στο πλευρό της Μισέλ Φάιφερ για τη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun». Επίσης υποδύεται έναν δικηγόρο στην βασισμένη σε αληθινή ιστορία δραματική ταινία «Tow», με την Ρόουζ Μπερν στον ρόλο μιας άστεγης.

Ο Μπαντέρας πρόσφατα συμμετείχε στο ερωτικό δράμα «Babygirl» με την Νικόλ Κίντμαν ενώ υποδύθηκε τον κακό στην ταινία «Paddington in Peru».

Ο Άντονι Μπουρντέν, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το 2018, ξεκίνησε την καριέρα του από κουζίνες διάσημων εστιατορίων για να κατακτήσει στη συνέχεια τον κόσμο της γαστρονομικής συγγραφής και της τηλεόρασης. Την καταξίωση σε ολόκληρη την υφήλιο και τις προσωπικές του μάχες αποτύπωσε το ντοκιμαντέρ του Μόργκαν Νέβιλ το 2021, με τίτλο «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain».