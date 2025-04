Πάπας Φραγκίσκος: Όταν εμφανίστηκε σε ταινία και έγραψε ιστορία - Η σχέση του με το σινεμά

Ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε ο πρώτος Πάπας στην ιστορία, που έπαιξε σε ταινία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 21 Απριλίου, στα 88 του χρόνια, υπήρξε ο πρώτος Πάπας που έκανε cameo σε ταινία μεγάλου μήκους, καθώς και θέμα πολλών ντοκιμαντέρ της μικρής και μεγάλης οθόνης.



Συγκεκριμένα, ήταν το 2016, όταν ο Φραγκίσκος έγινε πρωτοσέλιδο ως ο πρώτος Πάπας που εμφανίστηκε σε ταινία μεγάλου μήκους, κάνοντας μια σύντομη εμφάνιση στην ανεξάρτητη ταινία της Ambi Pictures, Beyond the Sun, μια ταινία βασισμένη στην πίστη, στην οποία ο Ποντίφικας έπαιξε τον εαυτό του. Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν επίσης το θέμα της ταινίας Pope Francis: A Man of His Word, ένα ντοκιμαντέρ του Βιμ Βέντερς, του 2018, βασισμένο στη ζωή του.



{https://youtu.be/dEdG0kDNwDU?si=l01PqcCJ19FpRgQp}



Για τη συνεργασία του με τον Πάπα, ο Βέντερς δήλωσε στο BBC: «Ο Πάπας έχει την ίδια παρουσία με μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Αλλά προέρχεται από μέσα του, από τις πεποιθήσεις και την πίστη του και από την επιθυμία του να μιλήσει σε όλους μας. Δεν την έχει επειδή είναι γεμάτος από τον εαυτό του- είναι απίστευτα σεμνός - ένας πραγματικός, ταπεινός άνθρωπος. Δεν είναι υποκριτική, δεν είναι ηθοποιός. Ενδιαφέρεται για όλους όσους συναντά και για την αληθινή επικοινωνία».



Ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν θαυμαστής του κινηματογράφου - οι αγαπημένες του ταινίες ήταν: La Strada (1954), Rome, Open City (1945) και Babette’s Feast (1987).



{https://youtu.be/MOmY8i-uBcY?si=scASEb9gnF8Xi91u}



Όλα αυτά τα χρόνια, ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε έντονα την αγάπη του για τον κινηματογράφο και δημιούργησε σχέσεις με αρκετούς αστέρες του Χόλιγουντ, όπως οι Γούπι Γκόλντμπεργκ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Αντζελίνα Τζολί, Μάρτιν Σκορσέζε, Τζορτζ Κλούνεϊ, κ.ά.



Το 2023, ο Πάπας συναντήθηκε με τον θρυλικό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε στο Βατικανό, με αφορμή ενός επερχόμενου πρότζεκτ που ετοιμάζει ο Σκορσέζε σχετικά με τη ζωή του Χριστού.



O Πάπας Φραγκίσκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εμβάθυνση της πίστης του Μαρκ Γουόλμπεργκ, ο οποίος μπόρεσε να του μιλήσει πολλές φορές για την πίστη και τη φιλανθρωπία του.



{https://youtu.be/MNfGamlwy3Y?si=ZrItrK2fLVPIZbTS}



Όσον αφορά τις απεικονίσεις του Πάπα Φραγκίσκου στην οθόνη, υπήρξε το θέμα του ντοκιμαντέρ «Francesco» (2020) του σκηνοθέτη Evgeny Afineevsky, το 2021 κυκλοφόρησε το τετραμερές ντοκιμαντέρ του Netflix «Stories of a Generation - with Pope Francis» και το 2022 βγήκε το «In Viaggio: The Travels of Pope Francis» (Τα ταξίδια του Πάπα Φραγκίσκου), ένα οδοιπορικό με 35 ταξίδια που πραγματοποίησε ο Πάπας Φραγκίσκος.